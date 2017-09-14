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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9001900290039004>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:46

  detroytred написав:Гарний приклад.
І?
Скільки таких, як ви?
1 з 10? Чи десь так.

Не працівник воєнкомату, тому не знаю, чи 1 з 10, чи 9 з 10.
Але сам факт. Я на підприємстві, воєнкоми прийшли до нас, одразу "отримали" багато сотень і справ і оновлень і мобілізованих і т.д.
А більшість-то "ні де". Отже їх для воєнкомату як не існувало, так і не існує.
Ось я до чого.

А до нас ходять і ходять, заявки надсилають і надсилають. Вже машиністів кранів 60-70 річних мусимо набирати (а також вантажників, зварників, токарів і т.д. і т.п.).
А навколо по місту дуже і дуже багато чоловіків призовного віку...
Але це так всюди.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:46

  ЛАД написав:detroytred
Могу подкинуть ещё вопрос по "бусификации" и работе ТЦК.
Сейчас у меня знакомый (где-то 42-43) проходит ВЛК. О ВЛК писать не буду, это отдельная тема.
Меня интересует другое. Человек работает официально. Место жительства/регистрации не менял уже лет 20, а, может, и больше. Тем не менее, ни одной повестки не было, а "загребли" в троллейбусе по дороге на работу.
Почему так?
Или ТЦК рассматривает "бусификацию" как основной метод работы с военнообязанными?
Или они выбросили все старые личные дела и решили начинать работу с нуля?
Или после текущей перерегистрации военнообязанных, на это опять наплюют и будут "бусифицировать"?

Так, у воєнкомат немає нічого на людину, крім телефону та адреси з Оберегу. Людина не стоїть на обліку.Як коментують самі військові, якщо є воєннік то це проеп тцк, по закону не ухилянт, якщо немає то це вина людини.А повістку ж у нас сувати можна де завгодно.
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:50

  detroytred написав:
  fler написав:Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.


*Відгрібає* -- це мається на увазі що? Хто більше постраждав. Той і "відгріб". Незалежно від хто напав, а хто захищається.
Відгріб -- це той, хто більше постраждав у бійці. Не результат, а хто більше постраждав.

Ну якщо оркостан завжди потрепав, потрепає від України, то ...
Матриця.
Ось вона у всій красі.

Вам шо, не видно що росія відгребла? Ну то поставте електростанцію, щоб було видно.
Щоб осягнути ступінь відчаю, треба подивитись на "отвєтку": "за охматдит " пустили дрона з пакетиком вибухівки. Відчай і прикрість, більше нічого
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:51

  fox767676 написав:Їх помилка була лише в одному - перший етап вони зробили (роззброїли), а от на другий тупо забили - не інтегрували.

я залишаюшь при свої думці - то був розподіл сфер впливу, за яким Україна і не повинна була бути інтегрованою в західний світ[/quote]
Коли Україну роззброювали, то переможеці холодної війни вважали, що весь світ тепер і так їхній.
Або Україна та ін., як мінімум, нічиї.
Коли буде змога вони і так її інтегрують.

Але щось)) пішло не так.
Почали перемагати особисті інтереси.

Розвиток так і йде: накат, відкат, накат на більш високому рівні, відкат і т.д.
Через війну -- це кризовий варіант.
Коли особисті інтереси під час відкату взростили гітлерів, сссрів, путліних, сііних. Да і трампів теж))
Тим на вищий рівень буде скачок наступної хвилі глобалізації.
Чим далі відступлять, тим вище срибнуть потім.

Зупинити це може виключно тільки ядерний апокаліпсис.
Напрям пилки розвитку один -- збільшення інтеграції.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:51

  detroytred написав:
  sens написав:
  Ukrainian написав:Кілька західних країн спільно надають Україні додаткові системи протиповітряної оборони – про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому 9 липня.

Заява підписана іменами президента Сполучених Штатів Джо Байдена, пре’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського.

Згідно з текстом, партнери передадуть Україні:

додаткові батареї Patriot від США, Німеччини та Румунії
компоненти комплексу Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами, для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot
додаткову систему SAMP-T від Італії
«Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України», – заявили підписанти.

Також, йдеться в заяві, протягом найближчих місяців США та партнери мають намір надати Україні «десятки тактичних систем протиповітряної оборони». В тому числі йдеться про NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Як очікується, ці системи «ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України»:


Такі новини це як обіцянки дружині - необхідно викладати факти ,як було в Охматдит -загинуло ХХ , назбирали на допомогу ХХХ , відновлено ХХХ.

Цей Ваш копіпаст , він за час від обіцянки до виконання, зміниться по строках і кількості.

Під вибори в США демократам і всім прибічникам глобалізації вкрай необхідно, як мінімум, демонструвати досягнення у допомозі Україні.
А оркостан, збільшуючи тиск на Україну саме до виборів, по суті грає на руку Трампу.

Така ж хрєнь в Європі. Є прихильники глобального проекту, глобалізації, і є прибічники уособлених інтересів окремих країн.
І як точно вказав ..., Орбан по суті лише говоряща голова від імені національних 27 країн ЄС, противників глобалізації.

Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків...
Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому.
І поки схоже, що цивілізація знов програє варварам.
Бо зажирувавшийся Рим погруз у внутрішній боротьбі.

Серйо? А "римське право". Та якраз досягнення "золотого мільярду" досягнуті на базі "спадщини елоїв". Чомусь Китай за 5000 років своєї цивілізації, тільки недавно виліз з багна рисових полів і почав клепати технологічні товари під менеджментом тих же самих "спадкоємців римського права". І СРСР розвалився може не тому, що змагався із "золотим мільярдом" варварськими печерними підходами. І здавалося, майже переміг, ще трохи і омити чоботи солдата в Атлантиці на березі Португалії, але внєзапно колос на глиняних ногах розвалився.

Закидувати камнями, вчиняти голодомори, пхати в бусікі, то буде пабєда андназначна.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:56

  Hennady написав:
  detroytred написав:Гарний приклад.
І?
Скільки таких, як ви?
1 з 10? Чи десь так.

Не працівник воєнкомату, тому не знаю, чи 1 з 10, чи 9 з 10.
Але сам факт. Я на підприємстві, воєнкоми прийшли до нас, одразу "отримали" багато сотень і справ і оновлень і мобілізованих і т.д.
А більшість-то "ні де". Отже їх для воєнкомату як не існувало, так і не існує.
Ось я до чого.

А до нас ходять і ходять, заявки надсилають і надсилають. Вже машиністів кранів 60-70 річних мусимо набирати (а також вантажників, зварників, токарів і т.д. і т.п.).
А навколо по місту дуже і дуже багато чоловіків призовного віку...
Але це так всюди.

Тут більше справа саме у наявності зв'язку з роботою, підприємством.

А не у відсутності інфи в Оберегу (тобто в ТЦК) про отих, хто ходить по місту і ви кажете, що їх не чіпають, бо не мають інфи.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:57

detroytred
Я не розумію що таке глобалізація.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:59

  flyman написав:Серйо? А "римське право". Та якраз досягнення "золотого мільярду" досягнуті на базі "спадщини елоїв". Чомусь Китай за 5000 років своєї цивілізації, тільки недавно виліз з багна рисових полів і почав клепати технологічні товари під менеджментом тих же самих "спадкоємців римського права". І СРСР розвалився може не тому, що змагався із "золотим мільярдом" варварськими печерними підходами. І здавалося, майже переміг, ще трохи і омити чоботи солдата в Атлантиці на березі Португалії, але внєзапно колос на глиняних ногах розвалився.

Закидувати камнями, вчиняти голодомори, пхати в бусікі, то буде пабєда андназначна.

А що спростовуєте, заперечуєте?

Бо цю вашу аргументацію я підтримую.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Коли Україну роззброювали, то переможеці холодної війни вважали, що весь світ тепер і так їхній.
Або Україна та ін., як мінімум, нічиї.
Коли буде змога вони і так її інтегрують.


трошки не так
Після 1991, росія залишалась як субпідрядник, як смотрящий по регіону екс-СРСР за винятком країн Балтії. Такі повноваження їй були делеговані Заходом.
росії цього було замало, з 1998 пішов чекистсько-імперський реванш
тому і США пожвавило свою присутність в Україні, щоб не дати росії взяти Україну та інший постсовок без бою. Але про повноцінну інтеграцію мова ніколи не йшла
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 10 лип, 2024 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:04

  andrijk777 написав:detroytred
Я не розумію що таке глобалізація.

Інтеграція, об'єднання, посилення-поглиблення взаємозв'язків.
У всіх сферах життя. І на всіх рівнях -- від окремої людини до країн.

Наслідком і частково умовою чого є неізбєжна уніфікація.
detroytred
 
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