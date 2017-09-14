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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:07
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
---------------ЛАД
Це коли "завжди"?
---------------
Завжди тоді, коли нападали. Якби не відгребли, то Україна стала б кацапією чи малоросією, але ж цього не сталося.
Не надо растекаться мыслею по древу.
Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?
Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.
Не намагайтеся маніпулювати словами.
Не треба "пропагандонити "вялічіє", але не треба і вигадувати міфи з історії України.
Якщо ви пишете: "Завжди тоді, коли нападали", - то будьте ласкаві вказати роки.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:07
Бетон написав:
Вам шо, не видно
Та отож.
В окулярах Матриці видно.
Але як тільки сповзуть на ніс, то картинко змінюється.
Чи пігулку переплутаю. Не того коліру ковтну.
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detroytred
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:13
fox767676 написав: detroytred написав:
Коли Україну роззброювали, то переможеці холодної війни вважали, що весь світ тепер і так їхній.
Або Україна та ін., як мінімум, нічиї.
Коли буде змога вони і так її інтегрують.
трошки не так
Після 1991, росія залишалась як субпідрядник, як смотрящий по регіону екс-СРСР за винятком країн Балтії. Такі повноваження їй були делеговані Заходом.
росії цього було замало, з 1998 пішов чекистсько-імперський реванш
тому і США пожвавило свою присутність в Україні, щоб не дати росії взяти Україну та інший постсовок без бою. Але про повноцінну інтеграцію мова ніколи не йшла
Так я і кажу, що Захід після падіння совдепу почав вважати рфію своїм, якщо не васалом, то нулем.
А кого отой нуль контролює і скільки (Україну) йому тим паче стало пофіг.
Гадав, що в будь-який момент зможе поставити рфію на місце.
Як Німеччину...
Коли, наприклад, та Опеля вирішила сама кому продати.
А так, згоден, повноцінно інтегрувати -- не особо збиралися (на той час. До повноцінної інтеграції дозріти треба. І головне самим приймаючим, а не тому, кого приймають). Бо особисті інтереси...
Повноцінна інтеграція вимагає сплати такж центра периферії...
Це загально вигідно.
Але особисто вигідно -- тупо доїти та використовувати. Що неможливо при повноцінній інтеграції.
До речі, саме тому пісні пу про срср2.0, то для лохторату. Ще волгарь роки тому розклав -- ніякої повноцінної інтеграції, годувати ніхто не збирається. Тільки форс-мажор, як ото з дилинирами або виключення, як з Кримом.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 10 лип, 2024 12:25, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:18
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Почему так?
Или ТЦК рассматривает "бусификацию" как основной метод работы с военнообязанными?
Или они выбросили все старые личные дела и решили начинать работу с нуля?
Или после текущей перерегистрации военнообязанных, на это опять наплюют и будут "бусифицировать"?
З власного досвіду спілкування з ТЦК - в якийсь момент ефект від повісток досягнув 1-2%, тому перейшли на бусифікацію. .......
Не спорю, вполне могу поверить.
Но в примере, который я приводил, у человека не было ни одной повестки
. Т.е. даже попыток не было.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:27
detroytred написав: Hennady написав: detroytred написав:
Особові справи всі на місці.
Це не є так.
Особисто у мене (писав вже раніше) - зі школи, допризовник, потім технікум, потім підприємство, звідти в армію, назад на те ж підприємство, працюю там же, живу там же, де і в школу ходив, тобто не змінювалось нічого, на підприємстві ВОС, збори на перепідготовку через підприємство, все, починаючи від школи, через воєнкомат, само собою. Всі відмітки у військовому квитку.
А у 2022 заводили нову справу, так як мене у воєнкоматі просто "не існувало".
Гарний приклад.
І?
Скільки таких, як ви?
1 з 10? Чи десь так.
І уточню.
Мова не стільки про наявність і збереження отих старих справ, а у наявності зараз! справ. І не обов'язково паперових, а і електронних. Тобто мова про *справу* в Оберегу.
На студентів і овсі може справ паперових не було, а в Оберегу вони вже є. Внесені на підставі інформації з інших реєстрів.
воєнкомат пролюбив дєло, але тєло винне в цьому
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flyman
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:31
flyman написав:
воєнкомат пролюбив дєло, але тєло винне в цьому
Ну поки вимагають лише тлф та актуальну адресу проживання.
Бігати збирати папери для формування дєла поки ніхто не змушує.
І провину за відсутність дєла не навішує.
Все ближче 17.07 і цікаво куди спрямують зусилля роботи потім -- на оновших дані чи навпаки на тих, хто не оновив.
Це принциповий момент.
Бо і так слабка довіра до влади може розлетітися вщент.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:36
ЛАД написав:
Не спорю, вполне могу поверить.
Но в примере, который я приводил, у человека не было ни одной повестки. Т.е. даже попыток не было.
По-перше, звідки у вас інформація, що спроб не було? Згідно актуального ще тиждень законодавства повістка має вручатися особисто в руки. Мені вручили на блок пості. А вручити за адресою проживання - це доволі складно виловити людину. Або в неробочий час, або у вихідні. Тому спроби могли бути, але він про це не знає.
Але моя відповідь була про інше. Якщо виписано 2 тис. повісток, а прийшло 20 чол, то чи є сенс виписувати ще 50 тис., витрачати час і ресурси? З точки зору воєнкомів нема, тому перейшли до бусифікації.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:41
andrijk777 написав:
.........
100% згідний.
І досягти успіху можна було навіть не за рік, а за 3-5 місяців.
А ще краще було готуватися до війни перед нападом. Вже в грудні 21 було очевидно(для обізнаних людей) що напад буде. Але влада майже нічого не робила, напевно боялась за рейтинги.
Я тут как-то приводил цитату Борелля, где он честно признался, что перед вторжением он не мог гарантировать нам поддержку Запада.
Вы серьёзно верите, что без этой поддержки мы смогли бы долго продержаться?
А "очевидно" было и весной 2021, когда были очень большие учения около наших границ. И большие скопления росс. войск. Но вторжения не случилось.
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