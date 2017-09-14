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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90029003900490059006>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:13

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Коли Україну роззброювали, то переможеці холодної війни вважали, що весь світ тепер і так їхній.
Або Україна та ін., як мінімум, нічиї.
Коли буде змога вони і так її інтегрують.


трошки не так
Після 1991, росія залишалась як субпідрядник, як смотрящий по регіону екс-СРСР за винятком країн Балтії. Такі повноваження їй були делеговані Заходом.
росії цього було замало, з 1998 пішов чекистсько-імперський реванш
тому і США пожвавило свою присутність в Україні, щоб не дати росії взяти Україну та інший постсовок без бою. Але про повноцінну інтеграцію мова ніколи не йшла

Так я і кажу, що Захід після падіння совдепу почав вважати рфію своїм, якщо не васалом, то нулем.
А кого отой нуль контролює і скільки (Україну) йому тим паче стало пофіг.
Гадав, що в будь-який момент зможе поставити рфію на місце.
Як Німеччину...
Коли, наприклад, та Опеля вирішила сама кому продати.

А так, згоден, повноцінно інтегрувати -- не особо збиралися (на той час. До повноцінної інтеграції дозріти треба. І головне самим приймаючим, а не тому, кого приймають). Бо особисті інтереси...
Повноцінна інтеграція вимагає сплати такж центра периферії...
Це загально вигідно.
Але особисто вигідно -- тупо доїти та використовувати. Що неможливо при повноцінній інтеграції.
До речі, саме тому пісні пу про срср2.0, то для лохторату. Ще волгарь роки тому розклав -- ніякої повноцінної інтеграції, годувати ніхто не збирається. Тільки форс-мажор, як ото з дилинирами або виключення, як з Кримом.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 12:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:18

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Почему так?
Или ТЦК рассматривает "бусификацию" как основной метод работы с военнообязанными?
Или они выбросили все старые личные дела и решили начинать работу с нуля?
Или после текущей перерегистрации военнообязанных, на это опять наплюют и будут "бусифицировать"?

З власного досвіду спілкування з ТЦК - в якийсь момент ефект від повісток досягнув 1-2%, тому перейшли на бусифікацію. .......

Не спорю, вполне могу поверить.
Но в примере, который я приводил, у человека не было ни одной повестки. Т.е. даже попыток не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:27

  detroytred написав:
  Hennady написав:
  detroytred написав:Особові справи всі на місці.

Це не є так.
Особисто у мене (писав вже раніше) - зі школи, допризовник, потім технікум, потім підприємство, звідти в армію, назад на те ж підприємство, працюю там же, живу там же, де і в школу ходив, тобто не змінювалось нічого, на підприємстві ВОС, збори на перепідготовку через підприємство, все, починаючи від школи, через воєнкомат, само собою. Всі відмітки у військовому квитку.
А у 2022 заводили нову справу, так як мене у воєнкоматі просто "не існувало".

Гарний приклад.
І?
Скільки таких, як ви?
1 з 10? Чи десь так.

І уточню.
Мова не стільки про наявність і збереження отих старих справ, а у наявності зараз! справ. І не обов'язково паперових, а і електронних. Тобто мова про *справу* в Оберегу.
На студентів і овсі може справ паперових не було, а в Оберегу вони вже є. Внесені на підставі інформації з інших реєстрів.

воєнкомат пролюбив дєло, але тєло винне в цьому
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:31

  flyman написав:воєнкомат пролюбив дєло, але тєло винне в цьому

Ну поки вимагають лише тлф та актуальну адресу проживання.

Бігати збирати папери для формування дєла поки ніхто не змушує.
І провину за відсутність дєла не навішує.

Все ближче 17.07 і цікаво куди спрямують зусилля роботи потім -- на оновших дані чи навпаки на тих, хто не оновив.
Це принциповий момент.
Бо і так слабка довіра до влади може розлетітися вщент.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не спорю, вполне могу поверить.
Но в примере, который я приводил, у человека не было ни одной повестки. Т.е. даже попыток не было.

По-перше, звідки у вас інформація, що спроб не було? Згідно актуального ще тиждень законодавства повістка має вручатися особисто в руки. Мені вручили на блок пості. А вручити за адресою проживання - це доволі складно виловити людину. Або в неробочий час, або у вихідні. Тому спроби могли бути, але він про це не знає.
Але моя відповідь була про інше. Якщо виписано 2 тис. повісток, а прийшло 20 чол, то чи є сенс виписувати ще 50 тис., витрачати час і ресурси? З точки зору воєнкомів нема, тому перейшли до бусифікації.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:41

  andrijk777 написав:.........
100% згідний.
І досягти успіху можна було навіть не за рік, а за 3-5 місяців.
А ще краще було готуватися до війни перед нападом. Вже в грудні 21 було очевидно(для обізнаних людей) що напад буде. Але влада майже нічого не робила, напевно боялась за рейтинги.

Я тут как-то приводил цитату Борелля, где он честно признался, что перед вторжением он не мог гарантировать нам поддержку Запада.
Вы серьёзно верите, что без этой поддержки мы смогли бы долго продержаться?
А "очевидно" было и весной 2021, когда были очень большие учения около наших границ. И большие скопления росс. войск. Но вторжения не случилось.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:42

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не спорю, вполне могу поверить.
Но в примере, который я приводил, у человека не было ни одной повестки. Т.е. даже попыток не было.

По-перше, звідки у вас інформація, що спроб не було? Згідно актуального ще тиждень законодавства повістка має вручатися особисто в руки. Мені вручили на блок пості. А вручити за адресою проживання - це доволі складно виловити людину. Або в неробочий час, або у вихідні. Тому спроби могли бути, але він про це не знає.
Але моя відповідь була про інше. Якщо виписано 2 тис. повісток, а прийшло 20 чол, то чи є сенс виписувати ще 50 тис., витрачати час і ресурси? З точки зору воєнкомів нема, тому перейшли до бусифікації.

Всі наші проблеми від оцієї наявності "точки зору" в даному випадку воєнкомів.

Не на горі посадовці (зі своїми потужними інструментами держави, суспільства) визначають проблему (чому з 2 тис. повісток прийшло лише 20) і намагаються її вирішити, а воєнком самотужки вирішує наслідки оцієї проблеми.
Своїми (доступними йому, його рівня) інструментами.

Тобто воєнком для вирішення проблеми повинен стукати до влади, на гору. Вирішуйте. Це вашого рівня завдання, функція.
Але він самотужки намагається вирішити. За рахунок пересічних)))
За рахунок порушення законів.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:45

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Не спорю, вполне могу поверить.
Но в примере, который я приводил, у человека не было ни одной повестки. Т.е. даже попыток не было.

По-перше, звідки у вас інформація, що спроб не було? Згідно актуального ще тиждень законодавства повістка має вручатися особисто в руки. Мені вручили на блок пості. А вручити за адресою проживання - це доволі складно виловити людину. Або в неробочий час, або у вихідні. Тому спроби могли бути, але він про це не знає.
Але моя відповідь була про інше. Якщо виписано 2 тис. повісток, а прийшло 20 чол, то чи є сенс виписувати ще 50 тис., витрачати час і ресурси? З точки зору воєнкомів нема, тому перейшли до бусифікації.

Дома была жена.
Одно другому не мешает - повестки можно продолжать выписывать, хуже не будет. А выписывать повестку на блок-посте, вроде, по закону нельзя (возможно, ошибаюсь).
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:46

[quote="5745675:ЛАД"]
Не надо растекаться мыслею по древу.
[quote]

Правильно НЕ мыслею, а "мысью", т.е., "белкой" на древнеславянском.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:48

  Миша-клиент написав:
  ЛАД написав:Не надо растекаться мыслею по древу.

Правильно НЕ мыслею, а "мысью", т.е., "белкой" на древнеславянском.

Знаю.
Но общепринято так, хотя и не правильно.
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