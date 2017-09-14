RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9003900490059006>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:03

)))

Низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають повне – на 100% – бронювання від мобілізації. Про це свідчить документ Кабміну.
https://sud.ua/uk/news/publication/3053 ... y-dokument
detroytred
 
Повідомлень: 29334
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:06

  detroytred написав:Низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають повне – на 100% – бронювання від мобілізації. Про це свідчить документ Кабміну.
https://sud.ua/uk/news/publication/3053 ... y-dokument



и где наша хлопоманская срань готовая сгноить 40-50 летних айтишников-аутсорсеров в тцк, чтобы только "багаті не відкупились" ??
fox767676
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 13.06.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:09

Нові Patriot допоможуть, але їх недостатньо, – Зеленський у США.

▪️Це показала остання атака рф на Київ. рф використовує різні типи нового озброєння;
▪️Україні потрібно мінімум 128 бортів F-16. Щодня росія використовує проти України 300 літаків;
▪️путін хотів швидко окупувати Харків, поки була затримка допомоги від США. Мова йде про пакет на $61 млрд, який не могли схвалити півроку;
▪️Якщо США вийдуть з НАТО, світ втратить Польщу, Балтію та інші країни. Через таких, як путін.

США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні 5 додаткових систем ППО, — американський президент Джо Байден під час відкриття саміту НАТО.

Також у найближчі місяці США нададуть Україні десятки додаткових тактичних систем ППО, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.

Варто зазначити, що про 4/5 оголошених Байденом «нових» систем вже було відомо. Виходячи з цього, у оголошенні йдеться про постачання ще однієї нової системи Patriot, яку виділять самі США та інші — меншого радіусу дії.

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24090
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:17

Цікава справа

Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника уповноваженого ТЦК, а не заборону на пересування територією України. Про це зазначив Шевченківський районний суд м. Чернівці у рішенні від 31 травня 2024 року по справі №727/4556/24.
https://sud.ua/uk/news/publication/3053 ... henie-suda

А повістку направлення на ВЛК особі треба було отримати...

Хоча суддя прикольний --- нема складу порушення у відмові отримання повістки. Порушення виникає за фактом неявки згідно повістки.
Це просто цирк: суддя там, де міг міг спокійно визнати порушення законодавства -- *що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов`язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК.* ---- з місця проживання!!!
Не визнав.

А непорушення (відмову від отримання повістки на влк) визнав порушенням. І втулив штраф.

Сюр....
Боги, вєршитєлі долі. Як схочуть.
Якісь дядьки і тітки у рясах (мантіях).
detroytred
 
Повідомлень: 29334
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а я то думаю, откуда столько незламних роозовощеких "экспертов"

Сжечь привселюдно на Майдане:

Також до списку заброньованих належить:

- ГО «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», одним із засновників якого є політтехнолог Віктор Таран. Наразі сайт організації не працює, а соцмережа фейсбук повідомляє, що останнім часом «Ейдос» організував захід «Гастротуризм: досвід ЄС та України»

- ГО «Інститут Київська школа економіки»

- Приватна установа «Університет «Київська школа економіки», де викладають зокрема члени ГО «ДеЮре» Михайло Жернаков та Степан Берко

- ГО «Діксі груп»

- ГО «Інтерньюз-Україна» (очільник якого Костянтин Квурт заявив про необхідність ліквідації Telegram в Україні і про те, що «свобода слова для ліваків»)

- ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»

- ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»

- ГО «Українська академія лідерства», яка займається організацією вебінарів та майстер-класів

- ГО «Український незалежний центр політичних досліджень» (УНЦПД), який займається «підготовкою моніторингових звітів щодо соціально-політичних процесів, формування та реалізації політик»

- ГО «Центр демократії та верховенства права»

- ГО «Центр економічної стратегії»

- ГО «Центр політико-правових реформ»

- Громадська спілка «Фонд архітектури реформ в Україні»

- МБО «Фонд східна Європа»

- ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання»)

- Національний фонд досліджень України

- «Академія електронного управління»

- Приватна фірма «ГАРДЕ»

- ТОВ «Делойт і Туш»

- ТОВ «Ежіс Україна»

- ТОВ «КСМ-ГРУП»

- ТОВ «Сан сістемс Девелопмент»

- ТОВ «Соджітз Авто Україна»

- ТОВ «АВЄГА»

- ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК»

- ТОВ «Делойт Технологічні Послуги»

- ТОВ «Міамото Інтернешнл Україна»

- Український фонд соціальних інвестицій

- Національний центр вивчення громадської думки (США)

- Міжнародна фундація виборчих систем (США) тощо.

Нижче наводимо відповідний наказ від 21 червня 2024 року.
fox767676
 
Повідомлень: 1785
З нами з: 13.06.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:36

«Чи є в мене штраф від ТЦК?» тепер можна перевірити в Опендатабот

Потрібно перейти на сторінку, ввести ПІБ та дату народження, після чого можна отримати довідку про відсутність або наявність відкритих виконавчих проваджень.


https://opendatabot.ua/open/tck-fines
Xenon
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:41

  detroytred написав:
  flyman написав:воєнкомат пролюбив дєло, але тєло винне в цьому

Ну поки вимагають лише тлф та актуальну адресу проживання.

Бігати збирати папери для формування дєла поки ніхто не змушує.
І провину за відсутність дєла не навішує.

Все ближче 17.07 і цікаво куди спрямують зусилля роботи потім -- на оновших дані чи навпаки на тих, хто не оновив.
Це принциповий момент.
Бо і так слабка довіра до влади може розлетітися вщент.

так є різні держрєстри, відкриті і закриті з явками, кодами, жінками та дітьми, хіба що інформації про домашніх котів, собак, попугаїв з хом"ячками та морсвинками нема в них
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35603
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:47

  Миша-клиент написав:
  ЛАД написав:Не надо растекаться мыслею по древу.

Правильно НЕ мыслею, а "мысью", т.е., "белкой" на древнеславянском.

не все так однозначно
http://litopys.org.ua/sklar/sk02.htm
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35603
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:52

  Xenon написав:
«Чи є в мене штраф від ТЦК?» тепер можна перевірити в Опендатабот

Потрібно перейти на сторінку, ввести ПІБ та дату народження, після чого можна отримати довідку про відсутність або наявність відкритих виконавчих проваджень.


https://opendatabot.ua/open/tck-fines

а також доступний сервіс щоб перевірити чи не лох на порталі neloh.ua використовуючи Bank-Id
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35603
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:54

  vitaliiangel написав:
Нові Patriot допоможуть, але їх недостатньо, – Зеленський у США.

▪️Це показала остання атака рф на Київ. рф використовує різні типи нового озброєння;
▪️Україні потрібно мінімум 128 бортів F-16. Щодня росія використовує проти України 300 літаків;
▪️путін хотів швидко окупувати Харків, поки була затримка допомоги від США. Мова йде про пакет на $61 млрд, який не могли схвалити півроку;
▪️Якщо США вийдуть з НАТО, світ втратить Польщу, Балтію та інші країни. Через таких, як путін.

США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні 5 додаткових систем ППО, — американський президент Джо Байден під час відкриття саміту НАТО.

Також у найближчі місяці США нададуть Україні десятки додаткових тактичних систем ППО, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.

Варто зазначити, що про 4/5 оголошених Байденом «нових» систем вже було відомо. Виходячи з цього, у оголошенні йдеться про постачання ще однієї нової системи Patriot, яку виділять самі США та інші — меншого радіусу дії.


Цікаво, що будуть анонсувати/обіцяти після замерзання батарей у деяких містах. Мабуть ковдри від ЄС. Це просто вже як знущання, але то зрозуміло. Дії нашої влади незрозумілі. Чи нам (їм) дали завдання максимально ослабити расію, незважаючи на наслідки для України. Або Зеленському дали "свободу вибору" прийняти невідворотність - "Україна сама вирішує, коли сідати за стіл переговорів" а він все мріє про дива?
d44
 
Повідомлень: 399
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9003900490059006>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 61791
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 220708
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 704327
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12356)
10.07.2024 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.