detroytred написав:Низка неурядових організацій та підприємств, які займаються політичними питаннями і отримують іноземне фінансування, мають повне – на 100% – бронювання від мобілізації. Про це свідчить документ Кабміну. https://sud.ua/uk/news/publication/3053 ... y-dokument
и где наша хлопоманская срань готовая сгноить 40-50 летних айтишников-аутсорсеров в тцк, чтобы только "багаті не відкупились" ??
Нові Patriot допоможуть, але їх недостатньо, – Зеленський у США.
▪️Це показала остання атака рф на Київ. рф використовує різні типи нового озброєння; ▪️Україні потрібно мінімум 128 бортів F-16. Щодня росія використовує проти України 300 літаків; ▪️путін хотів швидко окупувати Харків, поки була затримка допомоги від США. Мова йде про пакет на $61 млрд, який не могли схвалити півроку; ▪️Якщо США вийдуть з НАТО, світ втратить Польщу, Балтію та інші країни. Через таких, як путін.
США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні 5 додаткових систем ППО, — американський президент Джо Байден під час відкриття саміту НАТО.
Також у найближчі місяці США нададуть Україні десятки додаткових тактичних систем ППО, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.
Варто зазначити, що про 4/5 оголошених Байденом «нових» систем вже було відомо. Виходячи з цього, у оголошенні йдеться про постачання ще однієї нової системи Patriot, яку виділять самі США та інші — меншого радіусу дії.
Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника уповноваженого ТЦК, а не заборону на пересування територією України. Про це зазначив Шевченківський районний суд м. Чернівці у рішенні від 31 травня 2024 року по справі №727/4556/24. https://sud.ua/uk/news/publication/3053 ... henie-suda
А повістку направлення на ВЛК особі треба було отримати...
Хоча суддя прикольний --- нема складу порушення у відмові отримання повістки. Порушення виникає за фактом неявки згідно повістки. Це просто цирк: суддя там, де міг міг спокійно визнати порушення законодавства -- *що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов`язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК.* ---- з місця проживання!!! Не визнав.
А непорушення (відмову від отримання повістки на влк) визнав порушенням. І втулив штраф.
Сюр.... Боги, вєршитєлі долі. Як схочуть. Якісь дядьки і тітки у рясах (мантіях).
а я то думаю, откуда столько незламних роозовощеких "экспертов"
Сжечь привселюдно на Майдане:
Також до списку заброньованих належить:
- ГО «Центр політичних студій та аналітики «Ейдос», одним із засновників якого є політтехнолог Віктор Таран. Наразі сайт організації не працює, а соцмережа фейсбук повідомляє, що останнім часом «Ейдос» організував захід «Гастротуризм: досвід ЄС та України»
- ГО «Інститут Київська школа економіки»
- Приватна установа «Університет «Київська школа економіки», де викладають зокрема члени ГО «ДеЮре» Михайло Жернаков та Степан Берко
- ГО «Діксі груп»
- ГО «Інтерньюз-Україна» (очільник якого Костянтин Квурт заявив про необхідність ліквідації Telegram в Україні і про те, що «свобода слова для ліваків»)
- ГО «Розвиток громадянських компетентностей в Україні»
- ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»
- ГО «Українська академія лідерства», яка займається організацією вебінарів та майстер-класів
- ГО «Український незалежний центр політичних досліджень» (УНЦПД), який займається «підготовкою моніторингових звітів щодо соціально-політичних процесів, формування та реалізації політик»
- ГО «Центр демократії та верховенства права»
- ГО «Центр економічної стратегії»
- ГО «Центр політико-правових реформ»
- Громадська спілка «Фонд архітектури реформ в Україні»
- МБО «Фонд східна Європа»
- ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання»)
- Національний фонд досліджень України
- «Академія електронного управління»
- Приватна фірма «ГАРДЕ»
- ТОВ «Делойт і Туш»
- ТОВ «Ежіс Україна»
- ТОВ «КСМ-ГРУП»
- ТОВ «Сан сістемс Девелопмент»
- ТОВ «Соджітз Авто Україна»
- ТОВ «АВЄГА»
- ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК»
- ТОВ «Делойт Технологічні Послуги»
- ТОВ «Міамото Інтернешнл Україна»
- Український фонд соціальних інвестицій
- Національний центр вивчення громадської думки (США)
- Міжнародна фундація виборчих систем (США) тощо.
Нижче наводимо відповідний наказ від 21 червня 2024 року.
Нові Patriot допоможуть, але їх недостатньо, – Зеленський у США.
▪️Це показала остання атака рф на Київ. рф використовує різні типи нового озброєння; ▪️Україні потрібно мінімум 128 бортів F-16. Щодня росія використовує проти України 300 літаків; ▪️путін хотів швидко окупувати Харків, поки була затримка допомоги від США. Мова йде про пакет на $61 млрд, який не могли схвалити півроку; ▪️Якщо США вийдуть з НАТО, світ втратить Польщу, Балтію та інші країни. Через таких, як путін.
США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні 5 додаткових систем ППО, — американський президент Джо Байден під час відкриття саміту НАТО.
Також у найближчі місяці США нададуть Україні десятки додаткових тактичних систем ППО, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.
Варто зазначити, що про 4/5 оголошених Байденом «нових» систем вже було відомо. Виходячи з цього, у оголошенні йдеться про постачання ще однієї нової системи Patriot, яку виділять самі США та інші — меншого радіусу дії.
Цікаво, що будуть анонсувати/обіцяти після замерзання батарей у деяких містах. Мабуть ковдри від ЄС. Це просто вже як знущання, але то зрозуміло. Дії нашої влади незрозумілі. Чи нам (їм) дали завдання максимально ослабити расію, незважаючи на наслідки для України. Або Зеленському дали "свободу вибору" прийняти невідворотність - "Україна сама вирішує, коли сідати за стіл переговорів" а він все мріє про дива?