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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9004900590069007>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:06

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:воєнкомат пролюбив дєло, але тєло винне в цьому

Ну поки вимагають лише тлф та актуальну адресу проживання.

Бігати збирати папери для формування дєла поки ніхто не змушує.
І провину за відсутність дєла не навішує.

Все ближче 17.07 і цікаво куди спрямують зусилля роботи потім -- на оновших дані чи навпаки на тих, хто не оновив.
Це принциповий момент.
Бо і так слабка довіра до влади може розлетітися вщент.

так є різні держрєстри, відкриті і закриті з явками, кодами, жінками та дітьми, хіба що інформації про домашніх котів, собак, попугаїв з хом"ячками та морсвинками нема в них

Так.
Ось в законі перелічені усі 38 пунктів даних.
І всі реєстри звідки ці дані беруться.
Тому і кажу: основне -- це тлф та адреса фактичного місця проживання.
Все інше можна отримати з державних реєстрів.
Хоча!!!:
П.7 цікаве формулювання - *7) місце проживання та місце перебування;*
Тобто місце перебування!!!
Проживання.
Даних про Місце реєстрації, виходить, нема?!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1951-19#Text
І два пункти (відомості про батьків, про сімейний стан та членів сім'ї) -- виключно за згодою військовозобов'язаного.

І можна вимагати виключення цих даних з реєстру, якщо їх внесено без згоди.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:15

  detroytred написав:Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника уповноваженого ТЦК, а не заборону на пересування територією України. Про це зазначив Шевченківський районний суд м. Чернівці у рішенні від 31 травня 2024 року по справі №727/4556/24.
https://sud.ua/uk/news/publication/3053 ... henie-suda

А повістку направлення на ВЛК особі треба було отримати...

Хоча суддя прикольний --- нема складу порушення у відмові отримання повістки. Порушення виникає за фактом неявки згідно повістки.
Це просто цирк: суддя там, де міг міг спокійно визнати порушення законодавства -- *що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов`язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК.* ---- з місця проживання!!!
Не визнав.

А непорушення (відмову від отримання повістки на влк) визнав порушенням. І втулив штраф.

Сюр....
Боги, вєршитєлі долі. Як схочуть.
Якісь дядьки і тітки у рясах (мантіях).

В м.Києві також Шевченківський))) районний суд має дуже одіозного суддю Волошина В О - такий суддя,який приймає нажаль також несправедливі рішення,і в тексті намагається посилатися на такі обставини не факти,які в майбутньому,а саме в апеляції як фактичний доказ до уваги не беруться, проте отримати вже в апеляції після Волошина інше рішення майже неможливо. Ось так статус судді робить свою справу
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Размо з тим після виборів у США нам можуть сильно скоротити фінансування і поставки БК, змусивши таким чином до переговорів. А перспектив сильного нарощування ударів по НПЗ я не бачу.

Ви не бачите, а я бачу.
  sashaqbl написав:Та й зараз нас нічого не обмежує.

Довгий світловий день та коротка ніч обмежує. Я не чув десь місяць про удари саме по НПЗ. Скоріш за все до побажань США дослухалися більш чи менш. Зараз принаймні є можливість рохбити морськими дронами весь нафтовий експорт підорів з портів Чорного моря, але цю можливість ніхто не використовує.
  sashaqbl написав:Попри безглузді побоювання, вже очевидно, що скорочення нафтопереробки не спричиняє здорожчання нафти у світі(що, в принципі очевидно). Також скорочення нафтопереробки в Росії не впливає на ціни на бензин в США

Сприниняє і впливає. Просто Ви цбого не бачите.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:В м.Києві також Шевченківський)))


да что ж такое, прямо заговор , єти толики шевченко повсюду :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:32

  flyman написав:
  Xenon написав:
«Чи є в мене штраф від ТЦК?» тепер можна перевірити в Опендатабот

Потрібно перейти на сторінку, ввести ПІБ та дату народження, після чого можна отримати довідку про відсутність або наявність відкритих виконавчих проваджень.


https://opendatabot.ua/open/tck-fines

а також доступний сервіс щоб перевірити чи не лох на порталі neloh.ua використовуючи Bank-Id

Що, боїтеся, що до вас прийдуть, після того як перевірете себе тут? :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чи може війна в Україні призвести до сплеску захворюваності на рак: відповідь онколога

І можна очікувати, що в найближчі роки в Україні може бути значне зростання захворюваності на рак легень, носоглотки, гортані, шлунка, яєчка, печінки, підшлункової залози, шийки матки, молочної залози, передміхурової залози",
- пояснює лікар.

Ковальов зазначає, що після війни в Іраку смертність від раку у населення території, де відбувалися інтенсивні бомбардування, збільшилася на 50%. У перші три післявоєнні роки найчастіше реєстрували рак молочної залози, шийки матки, легень, бронхів, сечового міхура, шкіри, шлунка, яєчок та лейкемії.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:47

  sens написав:такий суддя,який приймає нажаль також несправедливі рішення,і в тексті намагається посилатися на такі обставини не факти,які в майбутньому,а саме в апеляції як фактичний доказ до уваги не беруться, проте отримати вже в апеляції після Волошина інше рішення майже неможливо.
гуманный суд для гуманоидов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Чи може війна в Україні призвести до сплеску захворюваності на рак: відповідь онколога

В бетона шанс раку шийки матки зростає в 1000 разів
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:57





Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 лип, 2024 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Сприниняє і впливає. Просто Ви цбого не бачите.

Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ.
Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.
sashaqbl
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