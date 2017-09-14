flyman написав:воєнкомат пролюбив дєло, але тєло винне в цьому
Ну поки вимагають лише тлф та актуальну адресу проживання.
Бігати збирати папери для формування дєла поки ніхто не змушує. І провину за відсутність дєла не навішує.
Все ближче 17.07 і цікаво куди спрямують зусилля роботи потім -- на оновших дані чи навпаки на тих, хто не оновив. Це принциповий момент. Бо і так слабка довіра до влади може розлетітися вщент.
так є різні держрєстри, відкриті і закриті з явками, кодами, жінками та дітьми, хіба що інформації про домашніх котів, собак, попугаїв з хом"ячками та морсвинками нема в них
Так. Ось в законі перелічені усі 38 пунктів даних. І всі реєстри звідки ці дані беруться. Тому і кажу: основне -- це тлф та адреса фактичного місця проживання. Все інше можна отримати з державних реєстрів. Хоча!!!: П.7 цікаве формулювання - *7) місце проживання та місце перебування;* Тобто місце перебування!!! Проживання. Даних про Місце реєстрації, виходить, нема?!
detroytred написав:Законодавством встановлено заборону на зміну місця проживання без дозволу керівника уповноваженого ТЦК, а не заборону на пересування територією України. Про це зазначив Шевченківський районний суд м. Чернівці у рішенні від 31 травня 2024 року по справі №727/4556/24. https://sud.ua/uk/news/publication/3053 ... henie-suda
А повістку направлення на ВЛК особі треба було отримати...
Хоча суддя прикольний --- нема складу порушення у відмові отримання повістки. Порушення виникає за фактом неявки згідно повістки. Це просто цирк: суддя там, де міг міг спокійно визнати порушення законодавства -- *що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов`язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного ТЦК.* ---- з місця проживання!!! Не визнав.
А непорушення (відмову від отримання повістки на влк) визнав порушенням. І втулив штраф.
Сюр.... Боги, вєршитєлі долі. Як схочуть. Якісь дядьки і тітки у рясах (мантіях).
В м.Києві також Шевченківський))) районний суд має дуже одіозного суддю Волошина В О - такий суддя,який приймає нажаль також несправедливі рішення,і в тексті намагається посилатися на такі обставини не факти,які в майбутньому,а саме в апеляції як фактичний доказ до уваги не беруться, проте отримати вже в апеляції після Волошина інше рішення майже неможливо. Ось так статус судді робить свою справу
sashaqbl написав:Размо з тим після виборів у США нам можуть сильно скоротити фінансування і поставки БК, змусивши таким чином до переговорів. А перспектив сильного нарощування ударів по НПЗ я не бачу.
Ви не бачите, а я бачу.
sashaqbl написав:Та й зараз нас нічого не обмежує.
Довгий світловий день та коротка ніч обмежує. Я не чув десь місяць про удари саме по НПЗ. Скоріш за все до побажань США дослухалися більш чи менш. Зараз принаймні є можливість рохбити морськими дронами весь нафтовий експорт підорів з портів Чорного моря, але цю можливість ніхто не використовує.
sashaqbl написав:Попри безглузді побоювання, вже очевидно, що скорочення нафтопереробки не спричиняє здорожчання нафти у світі(що, в принципі очевидно). Також скорочення нафтопереробки в Росії не впливає на ціни на бензин в США
Чи може війна в Україні призвести до сплеску захворюваності на рак: відповідь онколога
І можна очікувати, що в найближчі роки в Україні може бути значне зростання захворюваності на рак легень, носоглотки, гортані, шлунка, яєчка, печінки, підшлункової залози, шийки матки, молочної залози, передміхурової залози", - пояснює лікар.
Ковальов зазначає, що після війни в Іраку смертність від раку у населення території, де відбувалися інтенсивні бомбардування, збільшилася на 50%. У перші три післявоєнні роки найчастіше реєстрували рак молочної залози, шийки матки, легень, бронхів, сечового міхура, шкіри, шлунка, яєчок та лейкемії. ㅤ
sens написав:такий суддя,який приймає нажаль також несправедливі рішення,і в тексті намагається посилатися на такі обставини не факти,які в майбутньому,а саме в апеляції як фактичний доказ до уваги не беруться, проте отримати вже в апеляції після Волошина інше рішення майже неможливо.
Denik написав:Сприниняє і впливає. Просто Ви цбого не бачите.
Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ. Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.