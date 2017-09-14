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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 лип, 2024 15:10
fox767676 написав: sens написав:
В м.Києві також Шевченківський)))
да что ж такое, прямо заговор , єти толики шевченко повсюду
Кстати - да
Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!!
Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается.
Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 15:35
пишут
ЛАД написав:Дружити не обов"язково, але ворогувати теж.
Коли ви в Канаді в декількох тисячах кілометрів, то можете ворогувати.
из Харькова на 3й год войны...
акуеть...
"не все так однозначно", правда Лад?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 15:40
detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Я не розумію що таке глобалізація.
Інтеграція, об'єднання, посилення-поглиблення взаємозв'язків.
У всіх сферах життя. І на всіх рівнях -- від окремої людини до країн.
Наслідком і частково умовою чого є неізбєжна уніфікація.
Якщо в такому сенсі, то глобалізація триває ... мінімум 5000 років. Чому за неї почали говорити тільки зараз?
І особистості типу Сталіна, Гітлера є якраз мега-глобалістами. Вони дуже прагнули "інтегрувати, об'єднати, посилити-поглибити взаємозв'язки" в усьому світі. І тим більше уніфікувати.
З вашого означення випливає що СРСР був значно більшим прихильником глобалізму ніж США, тому що хотів глобалізувати усі сфери життя, в той час США в основному "про бабки"(тобто в основному економічно глобалізація).
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