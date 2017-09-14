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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9004900590069007
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 15:10

  fox767676 написав:
  sens написав:В м.Києві також Шевченківський)))


да что ж такое, прямо заговор , єти толики шевченко повсюду :)

Кстати - да
Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!!
Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается.
Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 15:35

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:РФ після обстрілу "Охматдиту" влаштувала в ООН святкову вечерю з котлетами по-київськи
https://tsn.ua/svit/verh-cinizmu-rosiya ... 17755.html

Кацапомовні все ще за дружбу з кацапстаном ?

Дружити не обов"язково, але ворогувати теж.
Коли ви в Канаді в декількох тисячах кілометрів, то можете ворогувати.

пишут из Харькова на 3й год войны...
акуеть...

"не все так однозначно", правда Лад?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 15:40

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:detroytred
Я не розумію що таке глобалізація.

Інтеграція, об'єднання, посилення-поглиблення взаємозв'язків.
У всіх сферах життя. І на всіх рівнях -- від окремої людини до країн.

Наслідком і частково умовою чого є неізбєжна уніфікація.

Якщо в такому сенсі, то глобалізація триває ... мінімум 5000 років. Чому за неї почали говорити тільки зараз?
І особистості типу Сталіна, Гітлера є якраз мега-глобалістами. Вони дуже прагнули "інтегрувати, об'єднати, посилити-поглибити взаємозв'язки" в усьому світі. І тим більше уніфікувати. :D :D
З вашого означення випливає що СРСР був значно більшим прихильником глобалізму ніж США, тому що хотів глобалізувати усі сфери життя, в той час США в основному "про бабки"(тобто в основному економічно глобалізація).
andrijk777
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