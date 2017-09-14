Додано: Сер 10 лип, 2024 16:57

andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred

Я не розумію що таке глобалізація. Я не розумію що таке глобалізація.

Інтеграція, об'єднання, посилення-поглиблення взаємозв'язків.

У всіх сферах життя. І на всіх рівнях -- від окремої людини до країн.



Наслідком і частково умовою чого є неізбєжна уніфікація. Інтеграція, об'єднання, посилення-поглиблення взаємозв'язків.У всіх сферах життя. І на всіх рівнях -- від окремої людини до країн.Наслідком і частково умовою чого є неізбєжна уніфікація.

Якщо в такому сенсі, то глобалізація триває ... мінімум 5000 років. Чому за неї почали говорити тільки зараз?

І особистості типу Сталіна, Гітлера є якраз мега-глобалістами. Вони дуже прагнули "інтегрувати, об'єднати, посилити-поглибити взаємозв'язки" в усьому світі. І тим більше уніфікувати.

З вашого означення випливає що СРСР був значно більшим прихильником глобалізму ніж США, тому що хотів глобалізувати усі сфери життя, в той час США в основному "про бабки"(тобто в основному економічно глобалізація). Якщо в такому сенсі, то глобалізація триває ... мінімум 5000 років. Чому за неї почали говорити тільки зараз?І особистості типу Сталіна, Гітлера є якраз мега-глобалістами. Вони дуже прагнули "інтегрувати, об'єднати, посилити-поглибити взаємозв'язки" в усьому світі. І тим більше уніфікувати.З вашого означення випливає що СРСР був значно більшим прихильником глобалізму ніж США, тому що хотів глобалізувати усі сфери життя, в той час США в основному "про бабки"(тобто в основному економічно глобалізація).

Так так і є.І саме про це я вище підкреслив.Протекціоністи це теж глобалізатори...А сам напрямок глобаліації йде ще з печер.Але різниця у шляхах, методах та наслідках.Глобалісти сучасні -- тому і сучасні, що досягають мети більш цивілізованими шляхами... здебільшого через інтеграцію ринків, вивіз капіталу.А найсучасніші))) через європейські цінності, лгбт, *воно* тощо)))Протекціоністи ж починають з ізоляціонізму, але не можуть)) побудувати собі капіталістичний рай на відокремленому, наприклад, північноамериканському континенті або навіть двох Америках; також як совдеп соціалістичний рай на 1\6 суші.Все рівно потребують розширення....При вичерпанні межі, ресурсів росту.Тільки можна, як ото варвари...Як Гітлер, Сталін танками, гарматами.А можна, як американці з Китаєм, що обидва в шоколаді.Або як Німеччина з Європою - без жодного пострілу і ЄС.Тільки цивілізовані глобалісти швидко і втрачають владне положення.Мортимер ясно показував, що сутність не залежить від форм соцустрою...Методи та форми лише різні.Той же А.Сміт лише наочно яскраво показав це для сфери ринкової економіки.Грубо: якщо ринок розміром з село, то трамвая там ніколи не буде -- на нього і ресурсів нема, і не нужон він в селі))Вичерпання ресурсів росту.А рости треба...В тому числі і норму прибутку підтримувати в ринку. А як? Коли з розвитком ринку норма прибутку тільки зменшується. Чим розвинутіше ринок, тим вона менше.Тому рішення просте, як двері --- розширення ринку. Ринки вимагають постійного розширення. І не тільки географічного. Хоча по суті все воно географія. Переміщення ресурсів (капіталу -- фінансового, технологічного, матеріального; робочої сили).