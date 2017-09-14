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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 лип, 2024 15:10
fox767676 написав: sens написав:
В м.Києві також Шевченківський)))
да что ж такое, прямо заговор , єти толики шевченко повсюду
Кстати - да
Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!!
Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается.
Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 15:35
пишут
ЛАД написав:Дружити не обов"язково, але ворогувати теж.
Коли ви в Канаді в декількох тисячах кілометрів, то можете ворогувати.
из Харькова на 3й год войны...
акуеть...
"не все так однозначно", правда Лад?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 15:40
detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Я не розумію що таке глобалізація.
Інтеграція, об'єднання, посилення-поглиблення взаємозв'язків.
У всіх сферах життя. І на всіх рівнях -- від окремої людини до країн.
Наслідком і частково умовою чого є неізбєжна уніфікація.
Якщо в такому сенсі, то глобалізація триває ... мінімум 5000 років. Чому за неї почали говорити тільки зараз?
І особистості типу Сталіна, Гітлера є якраз мега-глобалістами. Вони дуже прагнули "інтегрувати, об'єднати, посилити-поглибити взаємозв'язки" в усьому світі. І тим більше уніфікувати.
З вашого означення випливає що СРСР був значно більшим прихильником глобалізму ніж США, тому що хотів глобалізувати усі сфери життя, в той час США в основному "про бабки"(тобто в основному економічно глобалізація).
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Додано: Сер 10 лип, 2024 16:10
Прохожий написав:
пишут
ЛАД написав:Дружити не обов"язково, але ворогувати теж.
Коли ви в Канаді в декількох тисячах кілометрів, то можете ворогувати.
из Харькова на 3й год войны...
акуеть...
"не все так однозначно", правда Лад?
Лад просто хоче дожити без обстрілів, думає, що пенсіонерів буряти чіпати не будуть.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 16:18
d44 написав: vitaliiangel написав:
Нові Patriot допоможуть, але їх недостатньо, – Зеленський у США.
▪️Це показала остання атака рф на Київ. рф використовує різні типи нового озброєння;
▪️Україні потрібно мінімум 128 бортів F-16. Щодня росія використовує проти України 300 літаків;
▪️путін хотів швидко окупувати Харків, поки була затримка допомоги від США. Мова йде про пакет на $61 млрд, який не могли схвалити півроку;
▪️Якщо США вийдуть з НАТО, світ втратить Польщу, Балтію та інші країни. Через таких, як путін.
США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні 5 додаткових систем ППО, — американський президент Джо Байден під час відкриття саміту НАТО.
Також у найближчі місяці США нададуть Україні десятки додаткових тактичних систем ППО, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.
Варто зазначити, що про 4/5 оголошених Байденом «нових» систем вже було відомо. Виходячи з цього, у оголошенні йдеться про постачання ще однієї нової системи Patriot, яку виділять самі США та інші — меншого радіусу дії.
Цікаво, що будуть анонсувати/обіцяти після замерзання батарей у деяких містах. Мабуть ковдри від ЄС. Це просто вже як знущання, але то зрозуміло. Дії нашої влади незрозумілі. Чи нам (їм) дали завдання максимально ослабити расію, незважаючи на наслідки для України. Або Зеленському дали "свободу вибору" прийняти невідворотність - "Україна сама вирішує, коли сідати за стіл переговорів" а він все мріє про дива?
А що ти пропонуєш ? Критикуєш пропонуй. Кацапи хочуть чотири області і Крим зараз, решту України заберуть потім через пару років.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 16:26
барабашов написав: fox767676 написав: sens написав:
В м.Києві також Шевченківський)))
да что ж такое, прямо заговор , єти толики шевченко повсюду
Кстати - да
Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!!
Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается.
Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила?
По реакции на "ZANZIBAR" узнали друг-друга ?
Да, жаловался пару недель назад что в Днепре с досугом туго
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Додано: Сер 10 лип, 2024 16:30
Ukrainian написав:
А що ти пропонуєш ? Критикуєш пропонуй. Кацапи хочуть чотири області і Крим зараз, решту України заберуть потім через пару років.
а в оляуа в Канаді який інтерес?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 16:57
andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав:detroytred
Я не розумію що таке глобалізація.
Інтеграція, об'єднання, посилення-поглиблення взаємозв'язків.
У всіх сферах життя. І на всіх рівнях -- від окремої людини до країн.
Наслідком і частково умовою чого є неізбєжна уніфікація.
Якщо в такому сенсі, то глобалізація триває ... мінімум 5000 років. Чому за неї почали говорити тільки зараз?
І особистості типу Сталіна, Гітлера є якраз мега-глобалістами. Вони дуже прагнули "інтегрувати, об'єднати, посилити-поглибити взаємозв'язки" в усьому світі. І тим більше уніфікувати.
З вашого означення випливає що СРСР був значно більшим прихильником глобалізму ніж США, тому що хотів глобалізувати усі сфери життя, в той час США в основному "про бабки"(тобто в основному економічно глобалізація).
Так так і є.
І саме про це я вище підкреслив.
Протекціоністи це теж глобалізатори...
А сам напрямок глобаліації йде ще з печер.
Але різниця у шляхах, методах та наслідках.
Глобалісти сучасні -- тому і сучасні, що досягають мети більш цивілізованими шляхами... здебільшого через інтеграцію ринків, вивіз капіталу.
А найсучасніші))) через європейські цінності, лгбт, *воно* тощо)))
Протекціоністи ж починають з ізоляціонізму, але не можуть)) побудувати собі капіталістичний рай на відокремленому, наприклад, північноамериканському континенті або навіть двох Америках; також як совдеп соціалістичний рай на 1\6 суші.
Все рівно потребують розширення....
При вичерпанні межі, ресурсів росту.
Тільки можна, як ото варвари...
Як Гітлер, Сталін танками, гарматами.
А можна, як американці з Китаєм, що обидва в шоколаді.
Або як Німеччина з Європою - без жодного пострілу і ЄС, з її по факту головуванням. Те, що Гітлер робив танками.
Тільки цивілізовані глобалісти швидко і втрачають владне положення.
А невдячні витащені з гівна китайці і т.д., так само як і витащений з кабака Лепс, ставши на ноги, волають -- грабують нас; нє хатім, як було; вимагаємо рівноправ'я...
І Німеччина, яка витягла майже всю Європу, тепер в якості ковріка для витирання ніг. Якийсь-то орбани-фіци щось кудахтають.
Китайці, які подихали з голоду і на колінах приповзли до Штатів, щоб ті взяли в найм їх робочу силу, тепер Тайвань хочуть, в Африку лізуть і т.д.
Раіся, яка якихось три десятки років тому дякувала за лише штани-джинси, окорочка та Пепсі, можливість послухати Джексона, тепер он що співає, як віддячує.
А старі цивілізовані перці-глобалісти, як ото Байден шкандибають..
Бо особисті інтереси на якомусь етапі узяли в них гору.
Як ізюмінка -- на 300 млн. самий достойний на найвищу посаду в країні -- стариканіще...
Догралися.
Мортимер ясно показував, що сутність не залежить від форм соцустрою...
Методи та форми лише різні.
Той же А.Сміт лише наочно яскраво показав це для сфери ринкової економіки.
Грубо: якщо ринок розміром з село, то трамвая там ніколи не буде -- на нього і ресурсів нема, і не нужон він в селі))
Вичерпання ресурсів росту.
А рости треба...
В тому числі і норму прибутку підтримувати в ринку. А як? Коли з розвитком ринку норма прибутку тільки зменшується. Чим розвинутіше ринок, тим вона менше.
Тому рішення просте, як двері --- розширення ринку. Ринки вимагають постійного розширення. І не тільки географічного. Хоча по суті все воно географія. Переміщення ресурсів (капіталу -- фінансового, технологічного, матеріального; робочої сили).
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 10 лип, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 17:31
ЛАД написав: andrijk777 написав:
.........
100% згідний.
І досягти успіху можна було навіть не за рік, а за 3-5 місяців.
А ще краще було готуватися до війни перед нападом. Вже в грудні 21 було очевидно(для обізнаних людей) що напад буде. Але влада майже нічого не робила, напевно боялась за рейтинги.
Я тут как-то приводил цитату Борелля, где он честно признался, что перед вторжением он не мог гарантировать нам поддержку Запада.
Вы серьёзно верите, что без этой поддержки мы смогли бы долго продержаться?
А "очевидно" было и весной 2021, когда были очень большие учения около наших границ. И большие скопления росс. войск. Но вторжения не случилось.
Якось 3,5-мільйонна Фінляндія вистояла проти 170-мільйоного СРСР. Напевно тому що готувалась.
3-5 міс. це не "довго".
То можна було почати весною 2021 готуватись. В чому проблема? Рейтинги мішали? Думаю мішали.
Щоб знати що "очевидно"(яке ви спеціально взяли в лапки) а що ні, потрібно бачити документи які лягали на стіл Зеленському. Думаю, що маючи ці документи і весною 2021 для розумних людей було очевидно що напад буде. Але це на рівні здогадок бо доступу до документів я не мав і не маю. Можливо історики років через 50 дадуть більш чітку відповідь на це питання.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 17:37
andrijk777 написав:
Думаю, що маючи ці документи і весною 2021 для розумних людей було очевидно що напад буде.
Абрестовіч каже, що їм натівські генерали прямо казали, що між повномасштабним нападом оркостану і Україною лежить лише тонюсенький папірець -- Мінські домовленості.
Але ж є ще заява Джонсона, що повномасштабки вони (Захід) могли не допустити.
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