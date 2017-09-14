detroytred написав:

Так так і є.І саме про це я вище підкреслив.Протекціоністи це теж глобалізатори...А сам напрямок глобаліації йде ще з печер.Але різниця у шляхах, методах та наслідках.Глобалісти сучасні -- тому і сучасні, що досягають мети більш цивілізованими шляхами... здебільшого через інтеграцію ринків, вивіз капіталу.А найсучасніші))) через європейські цінності, лгбт, *воно* тощо)))Протекціоністи ж починають з ізоляціонізму, але не можуть)) побудувати собі капіталістичний рай на відокремленому, наприклад, північноамериканському континенті або навіть двох Америках; також як совдеп соціалістичний рай на 1\6 суші.Все рівно потребують розширення....При вичерпанні межі, ресурсів росту.Тільки можна, як ото варвари...Як Гітлер, Сталін танками, гарматами.А можна, як американці з Китаєм, що обидва в шоколаді.Або як Німеччина з Європою - без жодного пострілу і ЄС, з її по факту головуванням. Те, що Гітлер робив танками.Тільки цивілізовані глобалісти швидко і втрачають владне положення.А невдячні витащені з гівна китайці і т.д., так само як і витащений з кабака Лепс, ставши на ноги, волають -- грабують нас; нє хатім, як було; вимагаємо рівноправ'я...І Німеччина, яка витягла майже всю Європу, тепер в якості ковріка для витирання ніг. Якийсь-то орбани-фіци щось кудахтають.Китайці, які подихали з голоду і на колінах приповзли до Штатів, щоб ті взяли в найм їх робочу силу, тепер Тайвань хочуть, в Африку лізуть і т.д.Раіся, яка якихось три десятки років тому дякувала за лише штани-джинси, окорочка та Пепсі, можливість послухати Джексона, тепер он що співає, як віддячує.А старі цивілізовані перці-глобалісти, як ото Байден шкандибають..Бо особисті інтереси на якомусь етапі узяли в них гору.Як ізюмінка -- на 300 млн. самий достойний на найвищу посаду в країні -- стариканіще...Догралися.Мортимер ясно показував, що сутність не залежить від форм соцустрою...Методи та форми лише різні.Той же А.Сміт лише наочно яскраво показав це для сфери ринкової економіки.Грубо: якщо ринок розміром з село, то трамвая там ніколи не буде -- на нього і ресурсів нема, і не нужон він в селі))Вичерпання ресурсів росту.А рости треба...В тому числі і норму прибутку підтримувати в ринку. А як? Коли з розвитком ринку норма прибутку тільки зменшується. Чим розвинутіше ринок, тим вона менше.Тому рішення просте, як двері --- розширення ринку. Ринки вимагають постійного розширення. І не тільки географічного. Хоча по суті все воно географія. Переміщення ресурсів (капіталу -- фінансового, технологічного, матеріального; робочої сили).