всеж таки демократи (що Обама що Байден) - сцикливі пі...си..
❗️Кірбі про збиття ракет з території Польщі над Україною
Речник Білого Дому відповів на запитання польського видання : «Ми хочемо шукати способи, щоб Україна була ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це було б недобре для українців, це було б недобре для поляків, це було б недобре для когось. Ми не хочемо, щоб путін отримав аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між московією і Заходом або між московією і США», — сказав він.
да что ж такое, прямо заговор , єти толики шевченко повсюду
Кстати - да Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!! Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается. Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила? ::
Оооо, это хорошо, кабасик, что ты в каждом прохожем уже ищешь меня Скоро ты не только в 3 ночи будешь в холодном поту просыпаться, а вообще не ложиться, стОя у входной двери с мачете с перепуганными глазами
Мне в Днепре как тебя идентифицировать? Ты шире , чем выше, и в искусственной шубе? Сзади немного похож на Аллу Пугачеву?
В Днепре крайний раз был давненько. Ранней весной 23 года , забирали тяжелого раненого со стадиона Славутич. Некоторое время в 22-23 даже жили неподалеку (окраина Днепра), где небольшой аэродромчик (я думаю ты в теме где это место). Кушал несколько раз в заведениях на набережной. В целом летом город понравился. Зимой угрюмо((
На тебе кросивое, уверен ты знаешь это место. Конец лета 22 года.
фото делал я . Где-то там отсвечивает мультикам.
Это для твоего алкаша земляка, для которого я с началом войны уехал в Африку. .
На фото заведение, в котором я кушал.
На а что на фото ниже я думаю ты не знаешь. Ты бы не был 120 кг, если бы знал.
Декабрь 2022
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 10 лип, 2024 18:19, всього редагувалось 6 разів.
d44 написав:Цікаво, що будуть анонсувати/обіцяти після замерзання батарей у деяких містах. Мабуть ковдри від ЄС. Це просто вже як знущання, але то зрозуміло. Дії нашої влади незрозумілі. Чи нам (їм) дали завдання максимально ослабити расію, незважаючи на наслідки для України. Або Зеленському дали "свободу вибору" прийняти невідворотність - "Україна сама вирішує, коли сідати за стіл переговорів" а він все мріє про дива?
А що ти пропонуєш ? Критикуєш пропонуй. Кацапи хочуть чотири області і Крим зараз, решту України заберуть потім через пару років.
Так за цей час Україні треба Заходу щось (точніше стільки) запропонувати, щоб Захід не схотів віддавати кацапам решту України.
Якщо вже не зробили цього раніше. Коли була і газова труба вострєбована, да і все інше.
А у нас досі партнери вимагають від влади рехформ; та отакі шкандали відбуваються. Обмеження іноземцям на землю і т.д. Хоча вже давно повинні хоч гопака по щєлчку пальців партнерів танцювати...
Xenon написав:всеж таки демократи (що Обама що Байден) - сцикливі пі...си..
❗️Кірбі про збиття ракет з території Польщі над Україною
Речник Білого Дому відповів на запитання польського видання : «Ми хочемо шукати способи, щоб Україна була ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це було б недобре для українців, це було б недобре для поляків, це було б недобре для когось. Ми не хочемо, щоб путін отримав аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між московією і Заходом або між московією і США», — сказав він.
Вони не сцикливі. Вони просто легко жертвують пішаків... Нєізбєжниє патєрі.
Бо це дрібниці в їх хфілософії та глобальній меті. В них своя гра.
detroytred написав:Так так і є. І саме про це я вище підкреслив. Протекціоністи це теж глобалізатори... А сам напрямок глобаліації йде ще з печер.
Але різниця у шляхах, методах та наслідках. Глобалісти сучасні -- тому і сучасні, що досягають мети більш цивілізованими шляхами... здебільшого через інтеграцію ринків, вивіз капіталу. А найсучасніші))) через європейські цінності, лгбт, *воно* тощо))) Протекціоністи ж починають з ізоляціонізму, але не можуть)) побудувати собі капіталістичний рай на відокремленому, наприклад, північноамериканському континенті або навіть двох Америках; також як совдеп соціалістичний рай на 1\6 суші. Все рівно потребують розширення.... При вичерпанні межі, ресурсів росту. Тільки можна, як ото варвари... Як Гітлер, Сталін танками, гарматами. А можна, як американці з Китаєм, що обидва в шоколаді. Або як Німеччина з Європою - без жодного пострілу і ЄС, з її по факту головуванням. Те, що Гітлер робив танками. Тільки цивілізовані глобалісти швидко і втрачають владне положення. А невдячні витащені з гівна китайці і т.д., так само як і витащений з кабака Лепс, ставши на ноги, волають -- грабують нас; нє хатім, як було; вимагаємо рівноправ'я... І Німеччина, яка витягла майже всю Європу, тепер в якості ковріка для витирання ніг. Якийсь-то орбани-фіци щось кудахтають. Китайці, які подихали з голоду і на колінах приповзли до Штатів, щоб ті взяли в найм їх робочу силу, тепер Тайвань хочуть, в Африку лізуть і т.д. Раіся, яка якихось три десятки років тому дякувала за лише штани-джинси, окорочка та Пепсі, можливість послухати Джексона, тепер он що співає, як віддячує. А старі цивілізовані перці-глобалісти, як ото Байден шкандибають.. Бо особисті інтереси на якомусь етапі узяли в них гору. Як ізюмінка -- на 300 млн. самий достойний на найвищу посаду в країні -- стариканіще... Догралися.
Мортимер ясно показував, що сутність не залежить від форм соцустрою... Методи та форми лише різні. Той же А.Сміт лише наочно яскраво показав це для сфери ринкової економіки. Грубо: якщо ринок розміром з село, то трамвая там ніколи не буде -- на нього і ресурсів нема, і не нужон він в селі)) Вичерпання ресурсів росту. А рости треба... В тому числі і норму прибутку підтримувати в ринку. А як? Коли з розвитком ринку норма прибутку тільки зменшується. Чим розвинутіше ринок, тим вона менше. Тому рішення просте, як двері --- розширення ринку. Ринки вимагають постійного розширення. І не тільки географічного. Хоча по суті все воно географія. Переміщення ресурсів (капіталу -- фінансового, технологічного, матеріального; робочої сили).
Це все що ви написали я б охарактеризував словом "експансія". США в Китаї - це економічна експансія. ЕС - це "об'єднання". Було багато прикладів в історії коли країни об'єднувались, потім об'єднання розпадалось. Тому повторюсь - я не розумію навіщо слово "глобалізація" і що воно означає. І ще - а яке закінчення процесу "глобалізації"? Одна велика країна на весь світ? - цього не буде, я 100% впевнений.
andrijk777 написав:. Тому повторюсь - я не розумію навіщо слово "глобалізація" і що воно означає. І ще - а яке закінчення процесу "глобалізації"? Одна велика країна на весь світ? - цього не буде, я 100% впевнений.
Повторюсь -- глобалізація не має мети. Це об'єктивний процес. Який йде хоч завдяки бажанням когось, хоч проти їх бажання.
А от чим він закінчиться? Дискусії тривали роками))) Мортимер -- темні століття... Я (раніше вважав) -- розвиток через інтенсифікацію (а не через екстенсівні інструменти). Тепер не знаю.
Поки прогнозують великі світові центри, зони.
Єдине, що бачу (штучне?) --- те, що інститути держави руйнуються-деградують майже всюди.
Коротше: не мій рівень так глибоко бачити. А толкових думок не зустрічав.
З.и. а з Китаєм була не тільки економічна експансія. Культуру та свободи там теж в маси, в суспільство Захід добряче проштовхнув.