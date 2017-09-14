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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:10
Ukrainian написав: Schmit написав: detroytred написав:
Абрестовіч каже, що їм натівські генерали прямо казали, що між повномасштабним нападом оркостану і Україною лежить лише тонюсенький папірець -- Мінські домовленості.
Такі страшні були ті мінські домовленості, така зрада, що жах. Напевно набагато страшніші за щоденні обстріли і фінал війни який нас чекає.
А який фінал війни уже комусь відомо ?
Та без сумніву - якась "перемога", тільки ніхто не розуміє, як вона має виглядати, чи то наші танки, пиво і гривня в москві, чи кордони 91, чи 2022, чи так як є, чи .....?
Якщо серйозно - зпрогнозувати не важко. Є декілька сценаріїв, та навіть найоптимістичніші для нас - значно гірші тих "жахливих і зрадницьких" домовленостей.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 10 лип, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:15
ЛАД написав: fler написав: ЛАД написав:
Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?
Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.
Не намагайтеся маніпулювати словами.
Не треба "пропагандонити "вялічіє", але не треба і вигадувати міфи з історії України.
Якщо ви пишете: "Завжди тоді, коли нападали", - то будьте ласкаві вказати роки.
Кацапи жодного разу не змогли захопити Україну протягом всієї історії її існування. (Тобто завжди
відгрібали). Мені байдуже скільки разів вони нападали і в яких роках це було. Вам треба - шукайте. А мені досить того факту, що вони не захопили нашу країну раніше і зараз у них не вийде, я вже знаю.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:30
detroytred написав:
Єдине, що бачу (штучне?) --- те, що інститути держави руйнуються-деградують майже всюди.
Взагалі такого не бачу.
Проблема сучасного світу("цивілізованого") - це відсутність особистостей(неординарних, мега-цілеспрямованих людей).
Чому так? Очевидно чому. Рівень життя сильно зріс. Діти ростуть в тепличних умовах. На них хухають і хахають. Нові Черчілі(чи хоча б Рейгани) з них не виростуть. Але є надія що і нові путіни не виростуть.
Я думаю майбутнє за цифровими правителями. На місці чиновників(а згодом і влади) буде штучний інтелект. Причому цього чекати зовсім небагато(років 20). Якась Фінляндія це впровадить а ми усі подивимось на результат.
І може собі захочемо так само.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:34
Прохожий написав:
пишут
ЛАД написав:Дружити не обов"язково, але ворогувати теж.
Коли ви в Канаді в декількох тисячах кілометрів, то можете ворогувати.
из Харькова на 3й год войны...
акуеть...
"не все так однозначно", правда Лад?
Хотите всё время воевать?
К вам не прилетает?
Пишете из окопа?kyk
Лад просто хоче дожити без обстрілів, думає, що пенсіонерів буряти чіпати не будуть.
Я просто хочу, чтобы мои дети и внуки могли жить в Харькове, не опасаясь обстрелов.
А не под влиянием особо упоротых должны были всю жизнь воевать.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:45
З 25 хв цікава суперечка, чому нам зараз мир потрібен більше ніж рфії.
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Schmit
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