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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:10
Ukrainian написав: Schmit написав: detroytred написав:
Абрестовіч каже, що їм натівські генерали прямо казали, що між повномасштабним нападом оркостану і Україною лежить лише тонюсенький папірець -- Мінські домовленості.
Такі страшні були ті мінські домовленості, така зрада, що жах. Напевно набагато страшніші за щоденні обстріли і фінал війни який нас чекає.
А який фінал війни уже комусь відомо ?
Та без сумніву - якась "перемога", тільки ніхто не розуміє, як вона має виглядати, чи то наші танки, пиво і гривня в москві, чи кордони 91, чи 2022, чи так як є, чи .....?
Якщо серйозно - зпрогнозувати не важко. Є декілька сценаріїв, та навіть найоптимістичніші для нас - значно гірші тих "жахливих і зрадницьких" домовленостей.
Востаннє редагувалось Schmit
в Сер 10 лип, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:15
ЛАД написав: fler написав: ЛАД написав:
Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?
Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.
Не намагайтеся маніпулювати словами.
Не треба "пропагандонити "вялічіє", але не треба і вигадувати міфи з історії України.
Якщо ви пишете: "Завжди тоді, коли нападали", - то будьте ласкаві вказати роки.
Кацапи жодного разу не змогли захопити Україну протягом всієї історії її існування. (Тобто завжди
відгрібали). Мені байдуже скільки разів вони нападали і в яких роках це було. Вам треба - шукайте. А мені досить того факту, що вони не захопили нашу країну раніше і зараз у них не вийде, я вже знаю.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:30
detroytred написав:
Єдине, що бачу (штучне?) --- те, що інститути держави руйнуються-деградують майже всюди.
Взагалі такого не бачу.
Проблема сучасного світу("цивілізованого") - це відсутність особистостей(неординарних, мега-цілеспрямованих людей).
Чому так? Очевидно чому. Рівень життя сильно зріс. Діти ростуть в тепличних умовах. На них хухають і хахають. Нові Черчілі(чи хоча б Рейгани) з них не виростуть. Але є надія що і нові путіни не виростуть.
Я думаю майбутнє за цифровими правителями. На місці чиновників(а згодом і влади) буде штучний інтелект. Причому цього чекати зовсім небагато(років 20). Якась Фінляндія це впровадить а ми усі подивимось на результат.
І може собі захочемо так само.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:34
Прохожий написав:
пишут
ЛАД написав:Дружити не обов"язково, але ворогувати теж.
Коли ви в Канаді в декількох тисячах кілометрів, то можете ворогувати.
из Харькова на 3й год войны...
акуеть...
"не все так однозначно", правда Лад?
Хотите всё время воевать?
К вам не прилетает?
Пишете из окопа?kyk
Лад просто хоче дожити без обстрілів, думає, що пенсіонерів буряти чіпати не будуть.
Я просто хочу, чтобы мои дети и внуки могли жить в Харькове, не опасаясь обстрелов.
А не под влиянием особо упоротых должны были всю жизнь воевать.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:45
З 25 хв цікава суперечка, чому нам зараз мир потрібен більше ніж рфії.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:54
ЛАД написав:kyk
Лад просто хоче дожити без обстрілів, думає, що пенсіонерів буряти чіпати не будуть.
Я просто хочу, чтобы мои дети и внуки могли жить в Харькове, не опасаясь обстрелов.
А не под влиянием особо упоротых должны были всю жизнь воевать.
Вот ты и показал свою сущность.
По факту - обыкновенный российский фашист
У которого виноваты какие-то упоротые, а не Путин, который начал войну
Ты почему-то не к россиянам обращаешься и не обратишься к ним никогда. Ты слишком сцыкливый для этого
Ты хочешь, чтобы Украина капитулировала и твой личной жопе было тепло ... на две пенсии
А на детей и внуков тебе насрать, ты им расскажешь о прекрасной России будущего
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:56
Hotab написав:
Сзади немного похож на Аллу Пугачеву?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 18:56
detroytred написав: Xenon написав:
❗️Кірбі про збиття ракет з території Польщі над Україною
Речник Білого Дому відповів на запитання польського видання : «Ми хочемо шукати способи, щоб Україна була ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це було б недобре для українців, це було б недобре для поляків, це було б недобре для когось. Ми не хочемо, щоб путін отримав аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між московією і Заходом або між московією і США», — сказав він.
Вони не сцикливі.
Вони просто легко жертвують пішаків...
Вони саме сцикливі. Вони чудово знають, що ніякою жертвою агресора не зупинити. Вони також чудово знають, що для споживачі і так "воюють з Заходом і НАТО", ніякі аргументи їм вже давно не потрібні.
Але якщо перевести це знання у публічну площину, то доведеться визнати, що заходів потрібно було вживати "ще вчора", і, принаймні зараз вже включатись по повній. А це ризики, відповідальність, падіння рейтингів, і т.д.
А от віддати зжерти Україну і сподіватись, що це затримає звіра достатньо для того, щоб з пошаною піти на пенсію -- це цілком реальний план.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 19:01
andrijk777 написав:
........
Якось 3,5-мільйонна Фінляндія вистояла проти 170-мільйоного СРСР. Напевно тому що готувалась.
.........
Не дуже вистояла. Врешті-решт війну в 1039 програла.
І Фінляндія не мала кордону більше 1000 км. І СРСР не мав такої технічної переваги.
І ше багато чого можна написати.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 19:09
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
---------------ЛАД
Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?
---------------
Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.
Не намагайтеся маніпулювати словами.
Не треба "пропагандонити "вялічіє", але не треба і вигадувати міфи з історії України.
Якщо ви пишете: "Завжди тоді, коли нападали", - то будьте ласкаві вказати роки.
Кацапи жодного разу не змогли захопити Україну протягом всієї історії її існування. (Тобто завжди
відгрібали). Мені байдуже скільки разів вони нападали і в яких роках це було. Вам треба - шукайте. А мені досить того факту, що вони не захопили нашу країну раніше і зараз у них не вийде, я вже знаю.
Вы прямо на ходу придумываете новую историю? И новые "факты".
А где была Украина до 1991?
В царской России, в Австро-Венгрии, в СССР?
"Не захопили"?
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