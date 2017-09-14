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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9007900890099010>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 18:10

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:
  detroytred написав:Абрестовіч каже, що їм натівські генерали прямо казали, що між повномасштабним нападом оркостану і Україною лежить лише тонюсенький папірець -- Мінські домовленості.

Такі страшні були ті мінські домовленості, така зрада, що жах. Напевно набагато страшніші за щоденні обстріли і фінал війни який нас чекає.

А який фінал війни уже комусь відомо ?

Та без сумніву - якась "перемога", тільки ніхто не розуміє, як вона має виглядати, чи то наші танки, пиво і гривня в москві, чи кордони 91, чи 2022, чи так як є, чи .....?
Якщо серйозно - зпрогнозувати не важко. Є декілька сценаріїв, та навіть найоптимістичніші для нас - значно гірші тих "жахливих і зрадницьких" домовленостей.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 10 лип, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 18:15

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?

Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.

Не намагайтеся маніпулювати словами.
Не треба "пропагандонити "вялічіє", але не треба і вигадувати міфи з історії України.
Якщо ви пишете: "Завжди тоді, коли нападали", - то будьте ласкаві вказати роки.

Кацапи жодного разу не змогли захопити Україну протягом всієї історії її існування. (Тобто завжди відгрібали). Мені байдуже скільки разів вони нападали і в яких роках це було. Вам треба - шукайте. А мені досить того факту, що вони не захопили нашу країну раніше і зараз у них не вийде, я вже знаю.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 18:30

  detroytred написав:Єдине, що бачу (штучне?) --- те, що інститути держави руйнуються-деградують майже всюди.

Взагалі такого не бачу.

Проблема сучасного світу("цивілізованого") - це відсутність особистостей(неординарних, мега-цілеспрямованих людей).
Чому так? Очевидно чому. Рівень життя сильно зріс. Діти ростуть в тепличних умовах. На них хухають і хахають. Нові Черчілі(чи хоча б Рейгани) з них не виростуть. Але є надія що і нові путіни не виростуть. :D :D

Я думаю майбутнє за цифровими правителями. На місці чиновників(а згодом і влади) буде штучний інтелект. Причому цього чекати зовсім небагато(років 20). Якась Фінляндія це впровадить а ми усі подивимось на результат. :D І може собі захочемо так само.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 18:34

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:РФ після обстрілу "Охматдиту" влаштувала в ООН святкову вечерю з котлетами по-київськи
https://tsn.ua/svit/verh-cinizmu-rosiya ... 17755.html

Кацапомовні все ще за дружбу з кацапстаном ?

Дружити не обов"язково, але ворогувати теж.
Коли ви в Канаді в декількох тисячах кілометрів, то можете ворогувати.

пишут из Харькова на 3й год войны...
акуеть...

"не все так однозначно", правда Лад?

Хотите всё время воевать?
К вам не прилетает?
Пишете из окопа?

kyk
Лад просто хоче дожити без обстрілів, думає, що пенсіонерів буряти чіпати не будуть.

Я просто хочу, чтобы мои дети и внуки могли жить в Харькове, не опасаясь обстрелов.
А не под влиянием особо упоротых должны были всю жизнь воевать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 18:45


З 25 хв цікава суперечка, чому нам зараз мир потрібен більше ніж рфії.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 18:54

  ЛАД написав:
kyk
Лад просто хоче дожити без обстрілів, думає, що пенсіонерів буряти чіпати не будуть.

Я просто хочу, чтобы мои дети и внуки могли жить в Харькове, не опасаясь обстрелов.
А не под влиянием особо упоротых должны были всю жизнь воевать.


Вот ты и показал свою сущность.

По факту - обыкновенный российский фашист

У которого виноваты какие-то упоротые, а не Путин, который начал войну

Ты почему-то не к россиянам обращаешься и не обратишься к ним никогда. Ты слишком сцыкливый для этого

Ты хочешь, чтобы Украина капитулировала и твой личной жопе было тепло ... на две пенсии

А на детей и внуков тебе насрать, ты им расскажешь о прекрасной России будущего
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 18:56

  Hotab написав:Сзади немного похож на Аллу Пугачеву?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 18:56

  detroytred написав:
  Xenon написав:
❗️Кірбі про збиття ракет з території Польщі над Україною

Речник Білого Дому відповів на запитання  польського видання : «Ми хочемо шукати способи, щоб Україна була ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це було б недобре для українців, це було б недобре для поляків, це було б недобре для когось. Ми не хочемо, щоб путін отримав аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між московією і Заходом або між московією і США», — сказав він.

Вони не сцикливі.
Вони просто легко жертвують пішаків...

Вони саме сцикливі. Вони чудово знають, що ніякою жертвою агресора не зупинити. Вони також чудово знають, що для споживачі і так "воюють з Заходом і НАТО", ніякі аргументи їм вже давно не потрібні.
Але якщо перевести це знання у публічну площину, то доведеться визнати, що заходів потрібно було вживати "ще вчора", і, принаймні зараз вже включатись по повній. А це ризики, відповідальність, падіння рейтингів, і т.д.
А от віддати зжерти Україну і сподіватись, що це затримає звіра достатньо для того, щоб з пошаною піти на пенсію -- це цілком реальний план.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:01

  andrijk777 написав:........
Якось 3,5-мільйонна Фінляндія вистояла проти 170-мільйоного СРСР. Напевно тому що готувалась.
.........

Не дуже вистояла. Врешті-решт війну в 1039 програла.
І Фінляндія не мала кордону більше 1000 км. І СРСР не мав такої технічної переваги.
І ше багато чого можна написати.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:09

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:---------------
ЛАД
Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?
---------------
Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.

Не намагайтеся маніпулювати словами.
Не треба "пропагандонити "вялічіє", але не треба і вигадувати міфи з історії України.
Якщо ви пишете: "Завжди тоді, коли нападали", - то будьте ласкаві вказати роки.

Кацапи жодного разу не змогли захопити Україну протягом всієї історії її існування. (Тобто завжди відгрібали). Мені байдуже скільки разів вони нападали і в яких роках це було. Вам треба - шукайте. А мені досить того факту, що вони не захопили нашу країну раніше і зараз у них не вийде, я вже знаю.

Вы прямо на ходу придумываете новую историю? И новые "факты". :mrgreen:
А где была Украина до 1991?
В царской России, в Австро-Венгрии, в СССР?
"Не захопили"?
ЛАД
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  #<1 ... 9007900890099010>
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