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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9008900990109011>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:10

  M-Audio написав:
  detroytred написав:Вони не сцикливі.
Вони просто легко жертвують пішаків...

Вони саме сцикливі. Вони чудово знають, що ніякою жертвою агресора не зупинити. Вони також чудово знають, що для споживачі і так "воюють з Заходом і НАТО", ніякі аргументи їм вже давно не потрібні.
Але якщо перевести це знання у публічну площину, то доведеться визнати, що заходів потрібно було вживати "ще вчора", і, принаймні зараз вже включатись по повній. А це ризики, відповідальність, падіння рейтингів, і т.д.
А от віддати зжерти Україну і сподіватись, що це затримає звіра достатньо для того, щоб з пошаною піти на пенсію -- це цілком реальний план.

Вони агресора і не зупиняють.
Ослаблюють.
Вони поки аж ніяк нічого не програли. Свого. Навпаки.
Бо точка відліку -- Україна під контролем рфії (до 2014 року).
З цим для них йде порівняння.
Вони з 2014 року у виграшу. Хоч до повної втрати України (тобто до повернення в точку 2014) - вийдуть в нуль.
І при цьому у війні на виснаження рфія ще й слабне.
В них (Заходу) тільки виграш.
За будь-якого результата.

Столтенберг вже не раз сам недорозуміючим ситуацію прямо в лоб влупив -- рфія нам не загроза.
А учора (я схотів перевірити багатобуквенного, що там на болотах говорять про Охмадіт) Соловйов в прямому етері прямо в лоба влупив одному з орко-експертів на його заяву, що треба далі на Європу йти --- одразу зупинив його і влупив: яка нахрін Європа?! Їх 500 млн., а нас 150 млн. Війна - це математика. Цьому елментарному вчать.

__________________________________
Яка Європа? Хто ссить? В баченні НАТО агресор умовно Вовчанськ роками буде брати і не візьме:
*У НАТО прогнозують, що Росія пристосувалася до життя в умовах воєнної економіки і готова воювати щонайменше 3−4 роки, тому партнери України зосереджені на довгостроковій підтримці. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на посадовця альянсу.*
https://varta1.com.ua/news/u-nato-povid ... 83006.html
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:18

  Schmit написав:значно гірші тих "жахливих і зрадницьких" домовленостей.

Справа не в тому які ті домовленості, а в тому, що нескінченно довго їх не виконувати не вдалося б нікому. Навіть самому хитрому та вумному.

Чому ж не погоджувалися виконувати?
Песікот тут всім всі вуха прожужжав, пояснюючи))
Тобто якщо припустимо, що навіть справа не в їх жахітті, як такових, то все рівно тоді справа в песікотах, які вважають їх таковими (виконання - зрадою).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:34

5 разів перчитав, але так і не зрозумів, як при *Варто зазначити, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти." - йдеться у повідомленні МОУ.* ----- як при цьому буде * "Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК*?

https://varta1.com.ua/news/kabmin-uhval ... 83024.html
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК*?

Нові повістки будуть просто друкувати на принтері, на них не треба буде вписувати ім'я та класти підпис ручкою, буде штрих-код цифрового підпису.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:41

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК*?

Нові повістки будуть просто друкувати на принтері, на них не треба буде вписувати ім'я та класти підпис ручкою, буде штрих-код цифрового підпису.

Дякую!
Не допетрив, що справа в отакому невеличкому виграшу.
Вважав мова про відмову взагалі від паперу.

Гадаю, що без електрики тцк легше було б вписати на бланк, ніж роздруковувати, да ще й через інет.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:44

detroytred В мене просто заповнивши 20 заліковок вже рука втомлюється, а тут тисячі повісток...
Простіше в програмі виділити 20 рядків і натиснути Ctrl+P
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:50

  Дюрі-бачі написав:detroytred В мене просто заповнивши 20 заліковок вже рука втомлюється, а тут тисячі повісток...
Простіше в програмі виділити 20 рядків і натиснути Ctrl+P

А потім казати: "та то компутер помилився"))), як стандарто відповідають в газ та ін. службах.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:51

  Дюрі-бачі написав:detroytred В мене просто заповнивши 20 заліковок вже рука втомлюється, а тут тисячі повісток...
Простіше в програмі виділити 20 рядків і натиснути Ctrl+P

А як тепер буде на блокпостах, невже по закону? Будуть виловлювати тільки того, на кого виписана повістка а не строчити по місцю?
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:01

  барабашов написав:Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!!
Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается.
Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила? :mrgreen:

непонятно зачем ты выставил себя реальным лохом и терпилой?
ну идешь ты весь такой крутишь ключи на пальце(куда ехать?) и тут опа, сам "толяшевченко", там мог бы все накопившиеся вопросы порешать а вместо этого слился...
...сменил памперс и на ветке отчитался)
смешно)))
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:08

  Дюрі-бачі написав:detroytred В мене просто заповнивши 20 заліковок вже рука втомлюється, а тут тисячі повісток...
Простіше в програмі виділити 20 рядків і натиснути Ctrl+P

и что, $50-$100 за "зачетку" не стимулирует руку?
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  #<1 ... 9008900990109011>
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