detroytred написав:Вони не сцикливі. Вони просто легко жертвують пішаків...
Вони саме сцикливі. Вони чудово знають, що ніякою жертвою агресора не зупинити. Вони також чудово знають, що для споживачі і так "воюють з Заходом і НАТО", ніякі аргументи їм вже давно не потрібні. Але якщо перевести це знання у публічну площину, то доведеться визнати, що заходів потрібно було вживати "ще вчора", і, принаймні зараз вже включатись по повній. А це ризики, відповідальність, падіння рейтингів, і т.д. А от віддати зжерти Україну і сподіватись, що це затримає звіра достатньо для того, щоб з пошаною піти на пенсію -- це цілком реальний план.
Вони агресора і не зупиняють. Ослаблюють. Вони поки аж ніяк нічого не програли. Свого. Навпаки. Бо точка відліку -- Україна під контролем рфії (до 2014 року). З цим для них йде порівняння. Вони з 2014 року у виграшу. Хоч до повної втрати України (тобто до повернення в точку 2014) - вийдуть в нуль. І при цьому у війні на виснаження рфія ще й слабне. В них (Заходу) тільки виграш. За будь-якого результата.
Столтенберг вже не раз сам недорозуміючим ситуацію прямо в лоб влупив -- рфія нам не загроза. А учора (я схотів перевірити багатобуквенного, що там на болотах говорять про Охмадіт) Соловйов в прямому етері прямо в лоба влупив одному з орко-експертів на його заяву, що треба далі на Європу йти --- одразу зупинив його і влупив: яка нахрін Європа?! Їх 500 млн., а нас 150 млн. Війна - це математика. Цьому елментарному вчать.
__________________________________ Яка Європа? Хто ссить? В баченні НАТО агресор умовно Вовчанськ роками буде брати і не візьме: *У НАТО прогнозують, що Росія пристосувалася до життя в умовах воєнної економіки і готова воювати щонайменше 3−4 роки, тому партнери України зосереджені на довгостроковій підтримці. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на посадовця альянсу.* https://varta1.com.ua/news/u-nato-povid ... 83006.html
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 19:39, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:значно гірші тих "жахливих і зрадницьких" домовленостей.
Справа не в тому які ті домовленості, а в тому, що нескінченно довго їх не виконувати не вдалося б нікому. Навіть самому хитрому та вумному.
Чому ж не погоджувалися виконувати? Песікот тут всім всі вуха прожужжав, пояснюючи)) Тобто якщо припустимо, що навіть справа не в їх жахітті, як такових, то все рівно тоді справа в песікотах, які вважають їх таковими (виконання - зрадою).
5 разів перчитав, але так і не зрозумів, як при *Варто зазначити, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних не змінився – повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти." - йдеться у повідомленні МОУ.* ----- як при цьому буде * "Ці нововведення дозволять зменшити паперове навантаження на ТЦК*?
барабашов написав:Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!! Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается. Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила?
непонятно зачем ты выставил себя реальным лохом и терпилой? ну идешь ты весь такой крутишь ключи на пальце(куда ехать?) и тут опа, сам "толяшевченко", там мог бы все накопившиеся вопросы порешать а вместо этого слился... ...сменил памперс и на ветке отчитался) смешно)))