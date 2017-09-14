Додано: Сер 10 лип, 2024 19:10

M-Audio написав: detroytred написав: Вони не сцикливі.

Вони просто легко жертвують пішаків... Вони не сцикливі.Вони просто легко жертвують пішаків...

Вони саме сцикливі. Вони чудово знають, що ніякою жертвою агресора не зупинити. Вони також чудово знають, що для споживачі і так "воюють з Заходом і НАТО", ніякі аргументи їм вже давно не потрібні.

Але якщо перевести це знання у публічну площину, то доведеться визнати, що заходів потрібно було вживати "ще вчора", і, принаймні зараз вже включатись по повній. А це ризики, відповідальність, падіння рейтингів, і т.д.

А от віддати зжерти Україну і сподіватись, що це затримає звіра достатньо для того, щоб з пошаною піти на пенсію -- це цілком реальний план. Вони саме сцикливі. Вони чудово знають, що ніякою жертвою агресора не зупинити. Вони також чудово знають, що для споживачі і так "воюють з Заходом і НАТО", ніякі аргументи їм вже давно не потрібні.Але якщо перевести це знання у публічну площину, то доведеться визнати, що заходів потрібно було вживати "ще вчора", і, принаймні зараз вже включатись по повній. А це ризики, відповідальність, падіння рейтингів, і т.д.А от віддати зжерти Україну і сподіватись, що це затримає звіра достатньо для того, щоб з пошаною піти на пенсію -- це цілком реальний план.

Вони агресора і не зупиняють.Ослаблюють.Вони поки аж ніяк нічого не програли. Свого. Навпаки.Бо точка відліку -- Україна під контролем рфії (до 2014 року).З цим для них йде порівняння.Вони з 2014 року у виграшу. Хоч до повної втрати України (тобто до повернення в точку 2014) - вийдуть в нуль.І при цьому у війні на виснаження рфія ще й слабне.В них (Заходу) тільки виграш.За будь-якого результата.Столтенберг вже не раз сам недорозуміючим ситуацію прямо в лоб влупив -- рфія нам не загроза.А учора (я схотів перевірити багатобуквенного, що там на болотах говорять про Охмадіт) Соловйов в прямому етері прямо в лоба влупив одному з орко-експертів на його заяву, що треба далі на Європу йти --- одразу зупинив його і влупив: яка нахрін Європа?! Їх 500 млн., а нас 150 млн. Війна - це математика. Цьому елментарному вчать.__________________________________Яка Європа? Хто ссить? В баченні НАТО агресор умовно Вовчанськ роками буде брати і не візьме:*У НАТО прогнозують, що Росія пристосувалася до життя в умовах воєнної економіки і готова воювати щонайменше 3−4 роки, тому партнери України зосереджені на довгостроковій підтримці. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на посадовця альянсу.*