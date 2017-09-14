fler написав:Кацапи жодного разу не змогли захопити Україну протягом всієї історії її існування. (Тобто завжди відгрібали). Мені байдуже скільки разів вони нападали і в яких роках це було. Вам треба - шукайте. А мені досить того факту, що вони не захопили нашу країну раніше і зараз у них не вийде, я вже знаю.
Коли з чоловіком мобілізуєтесь до армії? Треба ж з Вами щоб москалі вигребли і в цей раз. Без Вас ніяк не вийде на цей раз.
andrijk777 написав:Я думаю майбутнє за цифровими правителями. На місці чиновників(а згодом і влади) буде штучний інтелект. Причому цього чекати зовсім небагато(років 20). Якась Фінляндія це впровадить а ми усі подивимось на результат. І може собі захочемо так само.
"І тоді живі будуть заздрити мертвим..." (с) Штучний інтеллект навчившись на сотнях-тисячах історичних фактах дуже швидко прийде до висновку, що люди зайві, воюють і все руйнуть.
барабашов написав:Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!! Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается. Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила?
непонятно зачем ты выставил себя реальным лохом и терпилой? ну идешь ты весь такой крутишь ключи на пальце(куда ехать?) и тут опа, сам "толяшевченко", там мог бы все накопившиеся вопросы порешать а вместо этого слился... ...сменил памперс и на ветке отчитался) смешно)))
прокурорчик - посмеялся, посмотрел на героя штурма Клещеевки в зеркало - и бегом в Лють, там требуются, требуются, требуются!
барабашов написав:Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!! Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается. Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила?
непонятно зачем ты выставил себя реальным лохом и терпилой? ну идешь ты весь такой крутишь ключи на пальце(куда ехать?) и тут опа, сам "толяшевченко", там мог бы все накопившиеся вопросы порешать а вместо этого слился... ...сменил памперс и на ветке отчитался) смешно)))
прокурорчик - посмеялся, посмотрел на героя штурма Клещеевки в зеркало - и бегом в Лють, там требуются, требуются, требуются!