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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9009901090119012>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:19

  fler написав:Кацапи жодного разу не змогли захопити Україну протягом всієї історії її існування. (Тобто завжди відгрібали). Мені байдуже скільки разів вони нападали і в яких роках це було. Вам треба - шукайте. А мені досить того факту, що вони не захопили нашу країну раніше і зараз у них не вийде, я вже знаю.

Коли з чоловіком мобілізуєтесь до армії?
Треба ж з Вами щоб москалі вигребли і в цей раз.
Без Вас ніяк не вийде на цей раз. :|
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:22

  andrijk777 написав:Я думаю майбутнє за цифровими правителями. На місці чиновників(а згодом і влади) буде штучний інтелект. Причому цього чекати зовсім небагато(років 20). Якась Фінляндія це впровадить а ми усі подивимось на результат. :D І може собі захочемо так само.

"І тоді живі будуть заздрити мертвим..." (с)
Штучний інтеллект навчившись на сотнях-тисячах історичних фактах дуже швидко прийде до висновку, що люди зайві, воюють і все руйнуть. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:22

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:detroytred В мене просто заповнивши 20 заліковок вже рука втомлюється, а тут тисячі повісток...
Простіше в програмі виділити 20 рядків і натиснути Ctrl+P

и что, $50-$100 за "зачетку" не стимулирует руку?

В Україні немає корупції то тільки в країнах НАТО :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:26

  ЛАД написав:А не под влиянием особо упоротых должны были всю жизнь воевать.

Особливо упороті, це ті хто не воює, і не буде воюювати по різним причинам.
Чим далі від окопа тим войовничисть росте в прогресії. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:31

Кацапські ракети з західною електронікою (санкції?) над каспійським морем летять майже торкаючись води, пишуть що деякі летіли по руслу Дніпра. Для ппо дуже важко побачити такі цілі (тим хто волає чому не збили).
https://24tv.ua/ataka-ukrayinu-8-lipnya ... m_n2594195

Чому західні країни не організують складання томагавків десь в бункері на заході України якщо вони хочуть щоб Україна перемогла мені не відомо.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:36

  Дюрі-бачі написав:detroytred В мене просто заповнивши 20 заліковок вже рука втомлюється, а тут тисячі повісток...
Простіше в програмі виділити 20 рядків і натиснути Ctrl+P

Так там фішка в централізованому друці та відправці.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:44

Чому російські ракети летять з Каспійського моря?
https://texty.org.ua/fragments/107159/c ... oho-morya/
далекобійні крилаті ракети із заявленою дальністю польоту до 5 тис. км

Війна закінчиться коли в України з’являться далекобійні КР
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:55

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!!
Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается.
Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила? :mrgreen:

непонятно зачем ты выставил себя реальным лохом и терпилой?
ну идешь ты весь такой крутишь ключи на пальце(куда ехать?) и тут опа, сам "толяшевченко", там мог бы все накопившиеся вопросы порешать а вместо этого слился...
...сменил памперс и на ветке отчитался)
смешно)))

прокурорчик - посмеялся, посмотрел на героя штурма Клещеевки в зеркало - и бегом в Лють, там требуются, требуются, требуются!
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:57

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
  барабашов написав:Воскресенье, около шести вечера, пр.К.Маркса, район "Буратины"(прямо под ним), до любимой Толей Шевченко Озёрки с шубами метров 150, я иду к запаркованной "легенде с V6" и навстречу идёт чел с данными Толи Шевченко(183х94кг), внешне похожий на Сырского и в годах Толи(43-45), в почти армейских почти хаки штанах и кроссах и внимание - в майке ZANZIBAR! тоже цвета "саванна" или выгоревшей травы(не пиксель)!!!
Идёт и смотрит мне в лицо но в упор метра за три отворачивается.
Это заговор, наговор или вторжение непридатных военпенсов с берегов Нила? :mrgreen:

непонятно зачем ты выставил себя реальным лохом и терпилой?
ну идешь ты весь такой крутишь ключи на пальце(куда ехать?) и тут опа, сам "толяшевченко", там мог бы все накопившиеся вопросы порешать а вместо этого слился...
...сменил памперс и на ветке отчитался)
смешно)))

прокурорчик - посмеялся, посмотрел на героя штурма Клещеевки в зеркало - и бегом в Лють, там требуются, требуются, требуются!

это мне лично?
за базар ответишь?
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Виробникам зброї, їх підрядникам бронювання 50%, грантоїдам, різним "пересувним циркам"... - 100%.
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