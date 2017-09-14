Бетон написав:Чи може війна в Україні призвести до сплеску захворюваності на рак: відповідь онколога
В бетона шанс раку шийки матки зростає в 1000 разів
Я дуже люблю юмор, сатиру, завжди толерантно ставлюсь до інтелектуального стьбу. Вибачте, але жартуючі на таку тему, при всій повазі, інтелігентно висловлюючись ви дьорнута чи дьорнутий на матку, а вона у вас є. Я вибачаюсь 😅
Бетон написав:Чи може війна в Україні призвести до сплеску захворюваності на рак: відповідь онколога
В бетона шанс раку шийки матки зростає в 1000 разів
Я дуже люблю юмор, сатиру, завжди толерантно ставлюсь до інтелектуального стьбу. Вибачте, але жартуючі на таку тему, при всій повазі, інтелігентно висловлюючись ви дьорнута чи дьорнутий на матку, якщо вона у вас є. Я вибачаюсь 😅
Хлопці, трошки лікбезу якщо є дівчатка в сім'ї то різко зменшить ризики захворювання та ускладнення вакцина
Ukrainian написав:Кацапські ракети з західною електронікою (санкції?) над каспійським морем летять майже торкаючись води, пишуть що деякі летіли по руслу Дніпра. Для ппо дуже важко побачити такі цілі (тим хто волає чому не збили). https://24tv.ua/ataka-ukrayinu-8-lipnya ... m_n2594195
А чого не збили ракети які летіли на Київ аж через Рівненьську область? Читай через всю Україну туди і назад?
ЛАД написав:Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?
Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було. Не намагайтеся маніпулювати словами. Не треба "пропагандонити "вялічіє", але не треба і вигадувати міфи з історії України. Якщо ви пишете: "Завжди тоді, коли нападали", - то будьте ласкаві вказати роки.
Кацапи жодного разу не змогли захопити Україну протягом всієї історії її існування. (Тобто завжди відгрібали). Мені байдуже скільки разів вони нападали і в яких роках це було. Вам треба - шукайте. А мені досить того факту, що вони не захопили нашу країну раніше і зараз у них не вийде, я вже знаю.
в школі історії проходили?
8 січня 1654 р. в Переяславі зібрали загальну раду на якій гетьман і старшина вирішили віддати Україну під протекторат Російської держави. Юридичний статус України в складі Росії було закріплено Березневими статтями, які відомі під назвою "Договір Богдана Хмельницького". А Усср? В 91 році воно саме собою розпалось і на голову звалилася незалежність. Ніхто її не виборював. Хто коли відгріб?