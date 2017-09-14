Ukrainian написав:Кацапські ракети з західною електронікою (санкції?) над каспійським морем летять майже торкаючись води, пишуть що деякі летіли по руслу Дніпра. Для ппо дуже важко побачити такі цілі (тим хто волає чому не збили). https://24tv.ua/ataka-ukrayinu-8-lipnya ... m_n2594195
А чого не збили ракети які летіли на Київ аж через Рівненьську область? Читай через всю Україну туди і назад?
ЛАД написав:Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?
Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було. Не намагайтеся маніпулювати словами. Не треба "пропагандонити "вялічіє", але не треба і вигадувати міфи з історії України. Якщо ви пишете: "Завжди тоді, коли нападали", - то будьте ласкаві вказати роки.
Кацапи жодного разу не змогли захопити Україну протягом всієї історії її існування. (Тобто завжди відгрібали). Мені байдуже скільки разів вони нападали і в яких роках це було. Вам треба - шукайте. А мені досить того факту, що вони не захопили нашу країну раніше і зараз у них не вийде, я вже знаю.
в школі історії проходили?
8 січня 1654 р. в Переяславі зібрали загальну раду на якій гетьман і старшина вирішили віддати Україну під протекторат Російської держави. Юридичний статус України в складі Росії було закріплено Березневими статтями, які відомі під назвою "Договір Богдана Хмельницького". А Усср? В 91 році воно саме собою розпалось і на голову звалилася незалежність. Ніхто її не виборював. Хто коли відгріб?
fler написав:Кацапи жодного разу не змогли захопити Україну протягом всієї історії її існування. (Тобто завжди відгрібали). Мені байдуже скільки разів вони нападали і в яких роках це було. Вам треба - шукайте. А мені досить того факту, що вони не захопили нашу країну раніше і зараз у них не вийде, я вже знаю.
Коли з чоловіком мобілізуєтесь до армії? Треба ж з Вами щоб москалі вигребли і в цей раз. Без Вас ніяк не вийде на цей раз.
Пане Микола Зверніть увагу. як майстерно проросійський лад вбиває клин між проукраїнською Флер і Миколою ... Так рівні проукраїнськості - дещо різні Пан Микола донатить аж гай шумить Флер тягне за найвеличнішого... Але як би то не було і Микола і Флер - ЗА Україну..
То може варто на час війни обєднатись і гуртом зачмирити замаскованого москаля?
ПС Де-юре СРСР москалі не керували... совком керував вихрещений єврей - Ленін грузин -Сталін українець - Хрущов молдаванин( хоча українець) Брєжнев...
а як тільки совком почали керувати вятичі і так далі (Андропов,Черненко , Горбачов) так совок і розвалився.. і останнє Хотілось би нагадати аполегету расейського міра СРСР - де юре - добровільне обєднання республік, в яких Україна мала той же статус що і росія..тому якщо лад заявляє що росія захопила совок то я з таким же успіхом заявляю що Україна і Білорусія керували совком.. тим більше що прапори останніх на ряду з прапором СРСР - висіли в ООН..в той час коли прапора педерації там і близько не було.
Де там Песікіт і Ко, які категорично заявляли, що за РПВ партнери припинять постачання зброї? А я припускав, що не те що не припинять, а ще примусово пхати будуть.
Ось таке в ТГ знайшов: *"Если сейчас будет новое прекращение огня, новое соглашение, мы должны быть на 100% уверены, что на этом война закончится, независимо от того, где эта линия. И поэтому я твердо верю, что во время прекращения боевых действий мы должны обеспечить, чтобы Украина имела возможности для сдерживания будущей агрессии со стороны России", – сказал генсек НАТО.
Як звучить-то -- ми повинні! забезпечити. Повинні. (Це для тих, хто полюбляє казати, що ніхто нічого нам не повинен). Тому що спеціалізація країни визначена --- форпост, фортеця на самому передньому рубежі західної цивілізації. Цвітуча мальовнича працьовита красуня Україна... Фортеця. (Бахмут). І іншого вибору нема. Вже. Бо варіант бути фортецею східної орди ще на порядки гірше.
А стати нейтральним золотим золотником-буфером не змогли, не зуміли, не зрослось, може і об'єктивно ніяк не могли. Це вже неважливо.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 22:40, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Так так і є. І саме про це я вище підкреслив. Протекціоністи це теж глобалізатори... А сам напрямок глобаліації йде ще з печер.
Але різниця у шляхах, методах та наслідках. Глобалісти сучасні -- тому і сучасні, що досягають мети більш цивілізованими шляхами... здебільшого через інтеграцію ринків, вивіз капіталу. А найсучасніші))) через європейські цінності, лгбт, *воно* тощо))) Протекціоністи ж починають з ізоляціонізму, але не можуть)) побудувати собі капіталістичний рай на відокремленому, наприклад, північноамериканському континенті або навіть двох Америках; також як совдеп соціалістичний рай на 1\6 суші. Все рівно потребують розширення.... При вичерпанні межі, ресурсів росту. Тільки можна, як ото варвари... Як Гітлер, Сталін танками, гарматами. А можна, як американці з Китаєм, що обидва в шоколаді. Або як Німеччина з Європою - без жодного пострілу і ЄС, з її по факту головуванням. Те, що Гітлер робив танками. Тільки цивілізовані глобалісти швидко і втрачають владне положення. А невдячні витащені з гівна китайці і т.д., так само як і витащений з кабака Лепс, ставши на ноги, волають -- грабують нас; нє хатім, як було; вимагаємо рівноправ'я... І Німеччина, яка витягла майже всю Європу, тепер в якості ковріка для витирання ніг. Якийсь-то орбани-фіци щось кудахтають. Китайці, які подихали з голоду і на колінах приповзли до Штатів, щоб ті взяли в найм їх робочу силу, тепер Тайвань хочуть, в Африку лізуть і т.д. Раіся, яка якихось три десятки років тому дякувала за лише штани-джинси, окорочка та Пепсі, можливість послухати Джексона, тепер он що співає, як віддячує. А старі цивілізовані перці-глобалісти, як ото Байден шкандибають.. Бо особисті інтереси на якомусь етапі узяли в них гору. Як ізюмінка -- на 300 млн. самий достойний на найвищу посаду в країні -- стариканіще... Догралися.
Мортимер ясно показував, що сутність не залежить від форм соцустрою... Методи та форми лише різні. Той же А.Сміт лише наочно яскраво показав це для сфери ринкової економіки. Грубо: якщо ринок розміром з село, то трамвая там ніколи не буде -- на нього і ресурсів нема, і не нужон він в селі)) Вичерпання ресурсів росту. А рости треба... В тому числі і норму прибутку підтримувати в ринку. А як? Коли з розвитком ринку норма прибутку тільки зменшується. Чим розвинутіше ринок, тим вона менше. Тому рішення просте, як двері --- розширення ринку. Ринки вимагають постійного розширення. І не тільки географічного. Хоча по суті все воно географія. Переміщення ресурсів (капіталу -- фінансового, технологічного, матеріального; робочої сили).
Це все що ви написали я б охарактеризував словом "експансія". США в Китаї - це економічна експансія. ЕС - це "об'єднання". Було багато прикладів в історії коли країни об'єднувались, потім об'єднання розпадалось. Тому повторюсь - я не розумію навіщо слово "глобалізація" і що воно означає. І ще - а яке закінчення процесу "глобалізації"? Одна велика країна на весь світ? - цього не буде, я 100% впевнений.
detroytred написав:Де там Песікіт і Ко, які категорично заявляли, що за РПВ партнери припинять постачання зброї? А я припускав, що не те що не припинять, а ще примусово пхати будуть.
Ось таке в ТГ знайшов: *"Если сейчас будет новое прекращение огня, новое соглашение, мы должны быть на 100% уверены, что на этом война закончится, независимо от того, где эта линия. И поэтому я твердо верю, что во время прекращения боевых действий мы должны обеспечить, чтобы Украина имела возможности для сдерживания будущей агрессии со стороны России", – сказал генсек НАТО.
Як звучить-то -- ми повинні! забезпечити. Повинні. (Це для тих, хто полюбляє казати, що ніхто нічого нам не повинен). Тому що спеціалізація країни визначена --- форпост, фортеця на самому передньому рубежі західної цивілізації. Цвітуча мальовнича працьовита красуня Україна... Фортеця. (Бахмут). І іншого вибору нема. Вже. Бо варіант бути фортецею східної орди ще на порядки гірше.
Так, аргумент про згортання постачання зброї не є переконливим це просто перекидання м'яча з власної зони відповідальності Натомість зовсім інші питання є нагальними Що робити з мобілізаціею-демобілізаціею, відкриттям кордонів, яка буде модель економіки, яка ідеологія, як буде проведена робота над помилками. Великі сумніви щодо наявності вдповідей на ці питання
detroytred написав:Де там Песікіт і Ко, які категорично заявляли, що за РПВ партнери припинять постачання зброї? А я припускав, що не те що не припинять, а ще примусово пхати будуть.
Ось таке в ТГ знайшов: *"Если сейчас будет новое прекращение огня, новое соглашение, мы должны быть на 100% уверены, что на этом война закончится, независимо от того, где эта линия. И поэтому я твердо верю, что во время прекращения боевых действий мы должны обеспечить, чтобы Украина имела возможности для сдерживания будущей агрессии со стороны России", – сказал генсек НАТО.
Як звучить-то -- ми повинні! забезпечити. Повинні. (Це для тих, хто полюбляє казати, що ніхто нічого нам не повинен). Тому що спеціалізація країни визначена --- форпост, фортеця на самому передньому рубежі західної цивілізації. Цвітуча мальовнича працьовита красуня Україна... Фортеця. (Бахмут). І іншого вибору нема. Вже. Бо варіант бути фортецею східної орди ще на порядки гірше.
Так, аргумент про згортання постачання зброї не є переконливим це просто перекидання м'яча з власної зони відповідальності Натомість зовсім інші питання є нагальними Що робити з мобілізаціею-демобілізаціею, відкриттям кордонів, яка буде модель економіки, яка ідеологія, як буде проведена робота над помилками. Великі сумніви щодо наявності вдповідей на ці питання
які ще плани, якшо 5 років царювання не закінчилися, апетит приходить під час трапези, згорів сарай - гори і хата, все одно ж чужа, а потім як Вінниченко
detroytred написав:Де там Песікіт і Ко, які категорично заявляли, що за РПВ партнери припинять постачання зброї? А я припускав, що не те що не припинять, а ще примусово пхати будуть.
Ось таке в ТГ знайшов: *"Если сейчас будет новое прекращение огня, новое соглашение, мы должны быть на 100% уверены, что на этом война закончится, независимо от того, где эта линия. И поэтому я твердо верю, что во время прекращения боевых действий мы должны обеспечить, чтобы Украина имела возможности для сдерживания будущей агрессии со стороны России", – сказал генсек НАТО.
Як звучить-то -- ми повинні! забезпечити. Повинні. (Це для тих, хто полюбляє казати, що ніхто нічого нам не повинен). Тому що спеціалізація країни визначена --- форпост, фортеця на самому передньому рубежі західної цивілізації. Цвітуча мальовнича працьовита красуня Україна... Фортеця. (Бахмут). І іншого вибору нема. Вже. Бо варіант бути фортецею східної орди ще на порядки гірше.
Так, аргумент про згортання постачання зброї не переконливим Натомість зовсім інші питання є нагальними Що робити з мобілізаціею-демобілізаціею, відкриттям кордонів, яка буде модель економіки, яка ідеологія, як буде проведена робота над помилками. Великі сумніви щодо наявності вдповідей на ці питання
Тому. І. Не буде. РПВ. В ближній перспективі. Ставка на між крапельками. І віра-надія (в можновладців, патріотів та урапатпатріотів), що суспільство само з часом дозріє до фортеці. Або знайдуть стимули. Що кількість дасть нову якість.
Почекайте, коли до влади прийдуть ідейні, то за кварталом будете сумувати... Якщо не перестроєтесь, пристроєтесь)) __________________________ Імхо. Навряд. Вибір зроблений. Фортеця. І головний - не нами. Бурятам світить максимум шматок.
Питання тільки формату фортеці. Захід віддасть на відкуп місцевим чи сам наведе лад. Поки оці всі іграшки в вимоги реформ (починаючи з від МВФ) це імітація діяльності. Бо тільки адміністрації, як в Японії свого часу, зможуть щось змінити. Так приводу для них нема. Тупічокс. Тому ідейні, як візьмуть, то вже до кінця... Хотіли ж, як Ізраїль... Тільки буде специфічний Ізраїль... без отого об'єму бабла з усього світу. Єкономний)) З затягнутими поясами та ще більшими обмеженнями.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 22:55, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:згорів сарай - гори і хата, все одно ж чужа, а потім як Вінниченко
Вінниченко той Титан був у порівнянні з сучасними, батько української соціал-демократії "Федько-халамидник" написав, між іншим. Ще я гадаю що сценарій СРСР 80-х нерелавантен сучасному стану справ. сільське господрство у рашки ринкове, ковбаси вистачає. джинси товариші з БРІКсу зроблять. рокнролл здох скрізь тренди запиту на демократію не проглядаються. Як наш Потужний Генерал писав - надія тільки на вундервафлі. може Трамп с HAARP захоче погратися. Ну там землетрус у москві. сніг у липневому Краснодарі