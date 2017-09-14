Чому західні країни не організують складання томагавків десь в бункері на заході України якщо вони хочуть щоб Україна перемогла мені не відомо.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 20:31
Кацапські ракети з західною електронікою (санкції?) над каспійським морем летять майже торкаючись води, пишуть що деякі летіли по руслу Дніпра. Для ппо дуже важко побачити такі цілі (тим хто волає чому не збили).
Чому західні країни не організують складання томагавків десь в бункері на заході України якщо вони хочуть щоб Україна перемогла мені не відомо.
Додано: Сер 10 лип, 2024 20:36
Додано: Сер 10 лип, 2024 20:44
Чому російські ракети летять з Каспійського моря?
далекобійні крилаті ракети із заявленою дальністю польоту до 5 тис. км
Війна закінчиться коли в України з’являться далекобійні КР
Додано: Сер 10 лип, 2024 21:08
Виробникам зброї, їх підрядникам бронювання 50%, грантоїдам, різним "пересувним циркам"... - 100%.
Перемога блиЗенько.
Додано: Сер 10 лип, 2024 21:30
А чого не збили ракети які летіли на Київ аж через Рівненьську область? Читай через всю Україну туди і назад?
Додано: Сер 10 лип, 2024 21:32
в школі історії проходили?
8 січня 1654 р. в Переяславі зібрали загальну раду на якій гетьман і старшина вирішили віддати Україну під протекторат Російської держави. Юридичний статус України в складі Росії було закріплено Березневими статтями, які відомі під назвою "Договір Богдана Хмельницького".
А Усср?
В 91 році воно саме собою розпалось і на голову звалилася незалежність. Ніхто її не виборював.
Хто коли відгріб?
Додано: Сер 10 лип, 2024 21:56
Пане Микола
Зверніть увагу. як майстерно проросійський лад вбиває клин між проукраїнською Флер і Миколою ...
Так рівні проукраїнськості - дещо різні
Пан Микола донатить аж гай шумить
Флер тягне за найвеличнішого...
Але як би то не було і Микола і Флер - ЗА Україну..
То може варто на час війни обєднатись і гуртом зачмирити замаскованого москаля?
ПС
Де-юре СРСР москалі не керували...
совком керував
вихрещений єврей - Ленін
грузин -Сталін
українець - Хрущов
молдаванин( хоча українець) Брєжнев...
а як тільки совком почали керувати вятичі і так далі (Андропов,Черненко , Горбачов) так совок і розвалився..
і останнє
Хотілось би нагадати аполегету расейського міра
СРСР - де юре - добровільне обєднання республік, в яких Україна мала той же статус що і росія..тому якщо лад заявляє що росія захопила совок
то я з таким же успіхом заявляю що Україна і Білорусія керували совком..
тим більше що прапори останніх на ряду з прапором СРСР - висіли в ООН..в той час коли прапора педерації там і близько не було.
Додано: Сер 10 лип, 2024 22:28
Де там Песікіт і Ко, які категорично заявляли, що за РПВ партнери припинять постачання зброї?
А я припускав, що не те що не припинять, а ще примусово пхати будуть.
Ось таке в ТГ знайшов:
*"Если сейчас будет новое прекращение огня, новое соглашение, мы должны быть на 100% уверены, что на этом война закончится, независимо от того, где эта линия. И поэтому я твердо верю, что во время прекращения боевых действий мы должны обеспечить, чтобы Украина имела возможности для сдерживания будущей агрессии со стороны России", – сказал генсек НАТО.
Як звучить-то -- ми повинні! забезпечити. Повинні. (Це для тих, хто полюбляє казати, що ніхто нічого нам не повинен).
Тому що спеціалізація країни визначена --- форпост, фортеця на самому передньому рубежі західної цивілізації.
Цвітуча мальовнича працьовита красуня Україна... Фортеця. (Бахмут).
І іншого вибору нема. Вже.
Бо варіант бути фортецею східної орди ще на порядки гірше.
А стати нейтральним золотим золотником-буфером не змогли, не зуміли, не зрослось, може і об'єктивно ніяк не могли. Це вже неважливо.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 лип, 2024 22:45
Так, аргумент про згортання постачання зброї не є переконливим
це просто перекидання м'яча з власної зони відповідальності
Натомість зовсім інші питання є нагальними
Що робити з мобілізаціею-демобілізаціею, відкриттям кордонів, яка буде модель економіки, яка ідеологія, як буде проведена робота над помилками.
Великі сумніви щодо наявності вдповідей на ці питання
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