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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9011901290139014>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:17

  detroytred написав:Почекайте, коли до влади прийдуть ідейні, то за кварталом будете сумувати...
Якщо не перестроєтесь, пристроєтесь))

Після сірих завжди приходять чорні)))
:wink: так що моліться щоб була "перемога" і рпв.
Мож пенсія полковника залишиться) чи ви надієтесь встигнути стати чорним полковником?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо тільки адміністрації, як в Японії свого часу, зможуть щось змінити. Так приводу для них нема.


нема вже тих адміністраторів, навіть в США
в ж бачите у телевізорі що там коїться
у тому й то справа :((
нема варягів що можно запросити
я аже думав під Шведську Корону Україну підвести
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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:29

  Banderlog написав:
  detroytred написав:Почекайте, коли до влади прийдуть ідейні, то за кварталом будете сумувати...
Якщо не перестроєтесь, пристроєтесь))

Після сірих завжди приходять чорні)))
:wink: так що моліться щоб була "перемога" і рпв.
Мож пенсія полковника залишиться) чи ви надієтесь встигнути стати чорним полковником?

як буде рпв, то наступного нападу не буде, так як совіцких концерв не залишиться
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:34

  Banderlog написав: чи ви надієтесь

Нюанс.
Вучилище перекувало, зробило таким, яким мабуть і повинен бути військовий -- ніяких надій, віри; що є, то є; як буде, так буде; виконуй-роби, що зобов'язаний, і пофіг на навколишнє. Це під корочку мозку вганяли. Відпрацьовано, методично.

А корчити з себе героя чи хероя, тобто розповідати, що поведу себе отак ... не буду. Бо не знаю, як поведу, поки не всл; поки не в колії; поки не начепив обов'зків на шию.
Мені європейські цінності після дембеля стали до вподоби. Очі трохи розкрились... Після колії.

Не знаю. Не знаю і все.
Да і ще дожити до змін треба. Що тут загадувати?!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мир

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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:42


перший комент: "головне запасти побільше бухла"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:44

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Бо тільки адміністрації, як в Японії свого часу, зможуть щось змінити. Так приводу для них нема.


нема вже тих адміністраторів, навіть в США
в ж бачите у телевізорі що там коїться
у тому й то справа :((
нема варягів що можно запросити
я аже думав під Шведську Корону Україну підвести
Ні, не спрацюж карго-культ
Якщо і запрошувати то з ЮВА

вільна ринкова економіка порішає, а не комуно-демократи
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:53

  Banderlog написав:Після сірих завжди приходять чорні)))
:wink: так що моліться щоб була "перемога" і рпв.

Тоді молитися треба на перемогу і рпв тільки в купі з потім швидким вступом в ЄС.

Бо тільки оцей вступ є гарантією від радикалів.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:55


якщо буде намір на справжнє рпв то мєдвєд буде там же де й "герої
новоросіїї" - мозгоовой, захарченко, гіркін, гіві з моторолою -
разоблачон, вивєдєн із состава, а після признатєльних показаній що він агєнт японської та британської розвідок - розстрілян.
я тільки за таке рпв
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 00:02

  flyman написав:вільна ринкова економіка порішає

Який вільний ринок і фортеця?
Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.
Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.

Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що.
detroytred
 
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