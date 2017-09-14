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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:17
detroytred написав:
Почекайте, коли до влади прийдуть ідейні, то за кварталом будете сумувати...
Якщо не перестроєтесь, пристроєтесь))
Після сірих завжди приходять чорні)))
так що моліться щоб була "перемога" і рпв.
Мож пенсія полковника залишиться) чи ви надієтесь встигнути стати чорним полковником?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:26
detroytred написав:
Бо тільки адміністрації, як в Японії свого часу, зможуть щось змінити. Так приводу для них нема.
нема вже тих адміністраторів, навіть в США
в ж бачите у телевізорі що там коїться
у тому й то справа
(
нема варягів що можно запросити
я аже думав під Шведську Корону Україну підвести
Ні, не спрацюж карго-культ
Якщо і запрошувати то з ЮВА
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fox767676
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:29
Banderlog написав: detroytred написав:
Почекайте, коли до влади прийдуть ідейні, то за кварталом будете сумувати...
Якщо не перестроєтесь, пристроєтесь))
Після сірих завжди приходять чорні)))
так що моліться щоб була "перемога" і рпв.
Мож пенсія полковника залишиться) чи ви надієтесь встигнути стати чорним полковником?
як буде рпв, то наступного нападу не буде, так як совіцких концерв не залишиться
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:34
Banderlog написав:
чи ви надієтесь
Нюанс.
Вучилище перекувало, зробило таким, яким мабуть і повинен бути військовий -- ніяких надій, віри; що є, то є; як буде, так буде; виконуй-роби, що зобов'язаний, і пофіг на навколишнє. Це під корочку мозку вганяли. Відпрацьовано, методично.
А корчити з себе героя чи хероя, тобто розповідати, що поведу себе отак ... не буду. Бо не знаю, як поведу, поки не всл; поки не в колії; поки не начепив обов'зків на шию.
Мені європейські цінності після дембеля стали до вподоби. Очі трохи розкрились... Після колії.
Не знаю. Не знаю і все.
Да і ще дожити до змін треба. Що тут загадувати?!
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:37
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:42
перший комент: "головне запасти побільше бухла"
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flyman
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:44
fox767676 написав: detroytred написав:
Бо тільки адміністрації, як в Японії свого часу, зможуть щось змінити. Так приводу для них нема.
нема вже тих адміністраторів, навіть в США
в ж бачите у телевізорі що там коїться
у тому й то справа
(
нема варягів що можно запросити
я аже думав під Шведську Корону Україну підвести
Ні, не спрацюж карго-культ
Якщо і запрошувати то з ЮВА
вільна ринкова економіка порішає, а не комуно-демократи
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flyman
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:53
Banderlog написав:
Після сірих завжди приходять чорні)))
так що моліться щоб була "перемога" і рпв.
Тоді молитися треба на перемогу і рпв тільки в купі з потім швидким вступом в ЄС.
Бо тільки оцей вступ є гарантією від радикалів.
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detroytred
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:55
якщо буде намір на справжнє рпв то мєдвєд буде там же де й "герої
новоросіїї" - мозгоовой, захарченко, гіркін, гіві з моторолою -
разоблачон, вивєдєн із состава, а після признатєльних показаній що він агєнт японської та британської розвідок - розстрілян.
я тільки за таке рпв
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Додано: Чет 11 лип, 2024 00:02
flyman написав:
вільна ринкова економіка порішає
Який вільний ринок і фортеця?
Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.
Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.
Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що.
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