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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9011901290139014
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 00:22

  detroytred написав:..............
Хотіли ж, як Ізраїль...
Тільки буде специфічний Ізраїль... без отого об'єму бабла з усього світу. Єкономний))
З затягнутими поясами та ще більшими обмеженнями.

На Израиль не будет похоже даже близко.
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