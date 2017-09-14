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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 лип, 2024 00:22
detroytred написав:
..............
Хотіли ж, як Ізраїль...
Тільки буде специфічний Ізраїль... без отого об'єму бабла з усього світу. Єкономний))
З затягнутими поясами та ще більшими обмеженнями.
На Израиль не будет похоже даже близко.
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