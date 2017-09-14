Тоді молитися треба на перемогу і рпв тільки в купі з потім швидким вступом в ЄС.
Бо тільки оцей вступ є гарантією від радикалів.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:53
Додано: Сер 10 лип, 2024 23:55
якщо буде намір на справжнє рпв то мєдвєд буде там же де й "герої
новоросіїї" - мозгоовой, захарченко, гіркін, гіві з моторолою -
разоблачон, вивєдєн із состава, а після признатєльних показаній що він агєнт японської та британської розвідок - розстрілян.
я тільки за таке рпв
Додано: Чет 11 лип, 2024 00:02
Який вільний ринок і фортеця?
Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.
Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.
Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що.
Додано: Чет 11 лип, 2024 00:22
Додано: Чет 11 лип, 2024 00:56
Додано: Чет 11 лип, 2024 02:03
М-да...
Когда прапорщик начинает заниматься историей, это покруче, чем доктор наук.
Если "Україна і Білорусія керували совком", то к кому претензии за Голодомор, за высылку украинцев в Сибирь, за разгром ОУН-УПА.
К белорусам? Или всё сами?
Или к грузинам (из-за Сталина)?
Или к евреям (из-за Ленина, у которого то ли были, то ли не были среди предков евреи)?
Интересно, кто "керував" в Российской империи? Или в Австро-Венгрии, в составе которой была Зап. Украина?
Я бы ещё посоветовал прапорщику поинтересоваться историей его родного (?) украинского города Львова, в котором украинцы стали большинством только при советской власти в конце 50-х. До войны подавляющее большинство составляли поляки и евреи.
Единственное, на что способен прапорщик, это "зачмирити".
Практически не сомневаюсь, чем занимался бы прапорщик в 32-33 или в 45-50.
Додано: Чет 11 лип, 2024 02:15
Додано: Чет 11 лип, 2024 02:56
Радикалов(чёрных, а не серых типа Шкиля с Тягнибоком) финансируют с Лубянки(везде)
Серых финансировал ИВК и их команда газотрейдеров с косой, и то не факт что опять же не за счёт Лубянки.
Поэтому у нас(Украина в целом) чёрные радикалы могут только чуть шуметь, но не стрелять с Авроры. Иначе бы вместо ТЭЦ и Охматдита летело бы по другим зданиям напрямую от кураторов.
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