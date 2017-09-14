RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9011901290139014>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:53

  Banderlog написав:Після сірих завжди приходять чорні)))
:wink: так що моліться щоб була "перемога" і рпв.

Тоді молитися треба на перемогу і рпв тільки в купі з потім швидким вступом в ЄС.

Бо тільки оцей вступ є гарантією від радикалів.
detroytred
 
Повідомлень: 29352
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 23:55


якщо буде намір на справжнє рпв то мєдвєд буде там же де й "герої
новоросіїї" - мозгоовой, захарченко, гіркін, гіві з моторолою -
разоблачон, вивєдєн із состава, а після признатєльних показаній що він агєнт японської та британської розвідок - розстрілян.
я тільки за таке рпв
fox767676
 
Повідомлень: 1792
З нами з: 13.06.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 00:02

  flyman написав:вільна ринкова економіка порішає

Який вільний ринок і фортеця?
Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.
Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.

Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що.
detroytred
 
Повідомлень: 29352
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 00:22

  detroytred написав:..............
Хотіли ж, як Ізраїль...
Тільки буде специфічний Ізраїль... без отого об'єму бабла з усього світу. Єкономний))
З затягнутими поясами та ще більшими обмеженнями.

На Израиль не будет похоже даже близко.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29474
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 00:56

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:А не под влиянием особо упоротых должны были всю жизнь воевать.

Особливо упороті, це ті хто не воює, і не буде воюювати по різним причинам.
Чим далі від окопа тим войовничисть росте в прогресії. :mrgreen:

Эти само собой.
Но и не только.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29474
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 02:03

  budivelnik написав:...........
Пане Микола
Зверніть увагу. як майстерно проросійський лад вбиває клин між проукраїнською Флер і Миколою ...
Так рівні проукраїнськості - дещо різні
Пан Микола донатить аж гай шумить
Флер тягне за найвеличнішого...
Але як би то не було і Микола і Флер - ЗА Україну..

То може варто на час війни обєднатись і гуртом зачмирити замаскованого москаля?

ПС
Де-юре СРСР москалі не керували...
совком керував
вихрещений єврей - Ленін
грузин -Сталін
українець - Хрущов
молдаванин( хоча українець) Брєжнев...

а як тільки совком почали керувати вятичі і так далі (Андропов,Черненко , Горбачов) так совок і розвалився..
і останнє
Хотілось би нагадати аполегету расейського міра
СРСР - де юре - добровільне обєднання республік, в яких Україна мала той же статус що і росія..тому якщо лад заявляє що росія захопила совок
то я з таким же успіхом заявляю що Україна і Білорусія керували совком..
тим більше що прапори останніх на ряду з прапором СРСР - висіли в ООН..в той час коли прапора педерації там і близько не було.

М-да...
Когда прапорщик начинает заниматься историей, это покруче, чем доктор наук.
Если "Україна і Білорусія керували совком", то к кому претензии за Голодомор, за высылку украинцев в Сибирь, за разгром ОУН-УПА.
К белорусам? Или всё сами?
Или к грузинам (из-за Сталина)?
Или к евреям (из-за Ленина, у которого то ли были, то ли не были среди предков евреи)?
Интересно, кто "керував" в Российской империи? Или в Австро-Венгрии, в составе которой была Зап. Украина?

Я бы ещё посоветовал прапорщику поинтересоваться историей его родного (?) украинского города Львова, в котором украинцы стали большинством только при советской власти в конце 50-х. До войны подавляющее большинство составляли поляки и евреи.

Единственное, на что способен прапорщик, это "зачмирити".
Практически не сомневаюсь, чем занимался бы прапорщик в 32-33 или в 45-50.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29474
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 02:15

  detroytred написав:
  Banderlog написав:Після сірих завжди приходять чорні)))
:wink: так що моліться щоб була "перемога" і рпв.

Тоді молитися треба на перемогу і рпв тільки в купі з потім швидким вступом в ЄС.

Бо тільки оцей вступ є гарантією від радикалів.

Тоже не гарантия.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29474
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 02:56

  detroytred написав:
  Banderlog написав:Після сірих завжди приходять чорні)))
:wink: так що моліться щоб була "перемога" і рпв.

Тоді молитися треба на перемогу і рпв тільки в купі з потім швидким вступом в ЄС.

Бо тільки оцей вступ є гарантією від радикалів.

Радикалов(чёрных, а не серых типа Шкиля с Тягнибоком) финансируют с Лубянки(везде)
Серых финансировал ИВК и их команда газотрейдеров с косой, и то не факт что опять же не за счёт Лубянки.
Поэтому у нас(Украина в целом) чёрные радикалы могут только чуть шуметь, но не стрелять с Авроры. Иначе бы вместо ТЭЦ и Охматдита летело бы по другим зданиям напрямую от кураторов.
барабашов
 
Повідомлень: 4209
З нами з: 16.06.15
Подякував: 276 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 08:09

  detroytred написав:
  flyman написав:вільна ринкова економіка порішає

Який вільний ринок і фортеця?
Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.
Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.

Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що.

якраз коли буде "податковий рай" і вільний ринок, то буде і фортеця
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35610
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 08:30

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:вільна ринкова економіка порішає

Який вільний ринок і фортеця?
Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.
Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.

Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що.

якраз коли буде "податковий рай" і вільний ринок, то буде і фортеця

Це помилка з серії, що будуть нафта-алмази тощо, то і буде богатство, міць і т.д.

От тільки "проклятие нефтяных стран" (с) Мицик.
Саудівська Аравія і Венесуела.

Навіщо РП і Ко у себе ще один конкурент?
Стільці зайняті. Ці стільці зайняті.
Залишився стілець з табличкою функції *фортеця*. Ласкаво просимо.

Невже це такі складнощі для розуміння -- при перевиробництві, конкуренції, вичерпання ресурсів росту ринків, якщо хочеш мати собі, то це треба когось посунути.

Да. Посунуться. Але малесенько-малесенько. Саме для підтримки фортеці.
Тому що вибору в нас нема, хоч чушкой, хоч чучелом необхідно інтегруватись, бо поруч агресивний сусід.
І партнери-конкуренти це розуміють.
Тому при вступі кожен висуне свої умови за згоду прийняття.

А за вільним ринком кому кортить велкам до них....
Їм там заробиш і собі.
А з цих грошей вони підкинуть на ... фортецю.
І з яких в них же купимо зброю...
Інтеграція буває різна))

Вудочку ніхто не дасть.
Зробити самим не проблема за наявності бажання, але в ставок з рибою (до ринків збуту) не допустять. Зі своїм спиртним в ресторан не пускають))

Який вільний ринок при такій кількості пенсів, всл, чиновників..
Ринок -- це надлишок, конкуренція. За кому продати своє.
А не конкуренція-битва за хто в кого вихопить шматок пиріга, якого на всіх не вистачає.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 08:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29352
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9011901290139014>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], katso і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62025
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 220946
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 705058
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3322)
11.07.2024 09:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.