Додано: Чет 11 лип, 2024 08:30

flyman написав: detroytred написав: flyman написав: вільна ринкова економіка порішає вільна ринкова економіка порішає

Який вільний ринок і фортеця?

Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.

Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.



Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що. Який вільний ринок і фортеця?Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що.

якраз коли буде "податковий рай" і вільний ринок, то буде і фортеця якраз коли буде "податковий рай" і вільний ринок, то буде і фортеця

Це помилка з серії, що будуть нафта-алмази тощо, то і буде богатство, міць і т.д.От тільки "проклятие нефтяных стран" (с) Мицик.Саудівська Аравія і Венесуела.Навіщо РП і Ко у себе ще один конкурент?Стільці зайняті. Ці стільці зайняті.Залишився стілець з табличкою функції *фортеця*. Ласкаво просимо.Невже це такі складнощі для розуміння -- при перевиробництві, конкуренції, вичерпання ресурсів росту ринків, якщо хочеш мати собі, то це треба когось посунути.Да. Посунуться. Але малесенько-малесенько. Саме для підтримки фортеці.Тому що вибору в нас нема, хоч чушкой, хоч чучелом необхідно інтегруватись, бо поруч агресивний сусід.І партнери-конкуренти це розуміють.Тому при вступі кожен висуне свої умови за згоду прийняття.А за вільним ринком кому кортить велкам до них....Їм там заробиш і собі.А з цих грошей вони підкинуть на ... фортецю.І з яких в них же купимо зброю...Інтеграція буває різна))Вудочку ніхто не дасть.Зробити самим не проблема за наявності бажання, але в ставок з рибою (до ринків збуту) не допустять. Зі своїм спиртним в ресторан не пускають))Який вільний ринок при такій кількості пенсів, всл, чиновників..Ринок -- це надлишок, конкуренція. За кому продати своє.А не конкуренція-битва за хто в кого вихопить шматок пиріга, якого на всіх не вистачає.