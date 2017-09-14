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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:53
Banderlog написав:
Після сірих завжди приходять чорні)))
так що моліться щоб була "перемога" і рпв.
Тоді молитися треба на перемогу і рпв тільки в купі з потім швидким вступом в ЄС.
Бо тільки оцей вступ є гарантією від радикалів.
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detroytred
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Додано: Сер 10 лип, 2024 23:55
якщо буде намір на справжнє рпв то мєдвєд буде там же де й "герої
новоросіїї" - мозгоовой, захарченко, гіркін, гіві з моторолою -
разоблачон, вивєдєн із состава, а після признатєльних показаній що він агєнт японської та британської розвідок - розстрілян.
я тільки за таке рпв
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Додано: Чет 11 лип, 2024 00:02
flyman написав:
вільна ринкова економіка порішає
Який вільний ринок і фортеця?
Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.
Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.
Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 00:22
detroytred написав:
..............
Хотіли ж, як Ізраїль...
Тільки буде специфічний Ізраїль... без отого об'єму бабла з усього світу. Єкономний))
З затягнутими поясами та ще більшими обмеженнями.
На Израиль не будет похоже даже близко.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 00:56
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
А не под влиянием особо упоротых должны были всю жизнь воевать.
Особливо упороті, це ті хто не воює, і не буде воюювати по різним причинам.
Чим далі від окопа тим войовничисть росте в прогресії.
Эти само собой.
Но и не только.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 02:03
budivelnik написав:
...........
Пане Микола
Зверніть увагу. як майстерно проросійський лад вбиває клин між проукраїнською Флер і Миколою ...
Так рівні проукраїнськості - дещо різні
Пан Микола донатить аж гай шумить
Флер тягне за найвеличнішого...
Але як би то не було і Микола і Флер - ЗА Україну..
То може варто на час війни обєднатись і гуртом зачмирити замаскованого москаля?
ПС
Де-юре СРСР москалі не керували...
совком керував
вихрещений єврей - Ленін
грузин -Сталін
українець - Хрущов
молдаванин( хоча українець) Брєжнев...
а як тільки совком почали керувати вятичі і так далі (Андропов,Черненко , Горбачов) так совок і розвалився..
і останнє
Хотілось би нагадати аполегету расейського міра
СРСР - де юре - добровільне обєднання республік, в яких Україна мала той же статус що і росія..тому якщо лад заявляє що росія захопила совок
то я з таким же успіхом заявляю що Україна і Білорусія керували совком..
тим більше що прапори останніх на ряду з прапором СРСР - висіли в ООН..в той час коли прапора педерації там і близько не було.
М-да...
Когда прапорщик начинает заниматься историей, это покруче, чем доктор наук.
Если "Україна і Білорусія керували совком", то к кому претензии за Голодомор, за высылку украинцев в Сибирь, за разгром ОУН-УПА.
К белорусам? Или всё сами?
Или к грузинам (из-за Сталина)?
Или к евреям (из-за Ленина, у которого то ли были, то ли не были среди предков евреи)?
Интересно, кто "керував" в Российской империи? Или в Австро-Венгрии, в составе которой была Зап. Украина?
Я бы ещё посоветовал прапорщику поинтересоваться историей его родного (?) украинского города Львова, в котором украинцы стали большинством только при советской власти в конце 50-х. До войны подавляющее большинство составляли поляки и евреи.
Единственное, на что способен прапорщик, это "зачмирити".
Практически не сомневаюсь, чем занимался бы прапорщик в 32-33 или в 45-50.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 02:15
detroytred написав: Banderlog написав:
Після сірих завжди приходять чорні)))
так що моліться щоб була "перемога" і рпв.
Тоді молитися треба на перемогу і рпв тільки в купі з потім швидким вступом в ЄС.
Бо тільки оцей вступ є гарантією від радикалів.
Тоже не гарантия.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 02:56
detroytred написав: Banderlog написав:
Після сірих завжди приходять чорні)))
так що моліться щоб була "перемога" і рпв.
Тоді молитися треба на перемогу і рпв тільки в купі з потім швидким вступом в ЄС.
Бо тільки оцей вступ є гарантією від радикалів.
Радикалов(чёрных, а не серых типа Шкиля с Тягнибоком) финансируют с Лубянки(везде)
Серых финансировал ИВК и их команда газотрейдеров с косой, и то не факт что опять же не за счёт Лубянки.
Поэтому у нас(Украина в целом) чёрные радикалы могут только чуть шуметь, но не стрелять с Авроры. Иначе бы вместо ТЭЦ и Охматдита летело бы по другим зданиям напрямую от кураторов.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 08:09
detroytred написав: flyman написав:
вільна ринкова економіка порішає
Який вільний ринок і фортеця?
Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.
Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.
Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що.
якраз коли буде "податковий рай" і вільний ринок, то буде і фортеця
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Додано: Чет 11 лип, 2024 08:30
flyman написав: detroytred написав: flyman написав:
вільна ринкова економіка порішає
Який вільний ринок і фортеця?
Вони апріорі неможливі без апарату штучного дихання --- купи зовнішнього бабла. Великої купи.
Купа буде, але невелика, тільки як додаток для підтримки фортеці.
Тобто буде щось одне з двох - або вільний ринок, або фортеця. Вгадайте що.
якраз коли буде "податковий рай" і вільний ринок, то буде і фортеця
Це помилка з серії, що будуть нафта-алмази тощо, то і буде богатство, міць і т.д.
От тільки "проклятие нефтяных стран" (с) Мицик.
Саудівська Аравія і Венесуела.
Навіщо РП і Ко у себе ще один конкурент?
Стільці зайняті. Ці стільці зайняті.
Залишився стілець з табличкою функції *фортеця*. Ласкаво просимо.
Невже це такі складнощі для розуміння -- при перевиробництві, конкуренції, вичерпання ресурсів росту ринків, якщо хочеш мати собі, то це треба когось посунути.
Да. Посунуться. Але малесенько-малесенько. Саме для підтримки фортеці.
Тому що вибору в нас нема, хоч чушкой, хоч чучелом необхідно інтегруватись, бо поруч агресивний сусід.
І партнери-конкуренти це розуміють.
Тому при вступі кожен висуне свої умови за згоду прийняття.
А за вільним ринком кому кортить велкам до них....
Їм там заробиш і собі.
А з цих грошей вони підкинуть на ... фортецю.
І з яких в них же купимо зброю...
Інтеграція буває різна))
Вудочку ніхто не дасть.
Зробити самим не проблема за наявності бажання, але в ставок з рибою (до ринків збуту) не допустять. Зі своїм спиртним в ресторан не пускають))
Який вільний ринок при такій кількості пенсів, всл, чиновників..
Ринок -- це надлишок, конкуренція. За кому продати своє.
А не конкуренція-битва за хто в кого вихопить шматок пиріга, якого на всіх не вистачає.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 11 лип, 2024 08:44, всього редагувалось 1 раз.
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