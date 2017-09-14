sashaqbl написав:Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ. Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.
Улянова і Ко теж фінансували. Німеччина, Європа. Але щось пішло не так...
Якщо вже артисти-лепси на якомусь етапі кидають своїх спонсорів ("а ми чим гірші"), то ідейні, радикальні тим паче. Можуть. І схочуть. Їх тим паче не втримаєш. (Тому в цивілізованому світі давно вже ідея саме -- споживання. Сама безобідна. Ринкова))) тобто відсутність ідеї. Обгортки у вигляді демократичних цінностей цілком достатньо. Ну і Матриця для кайфу)), точніше утримання балансу). Ідея -- це хрінь небезпечніша за будь яку ядерну зброю... З ядеркою ще граються, а от з ідеямі ні. По суті ідея - це той же наркотик. Ті ж принципи дії, залежність, наслідки. Саме тому вибір давно зробили на корисне харчування --- споживання та Матрицю.
До речі, пригадується один наш артист))) і спонсори.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:.............. Хотіли ж, як Ізраїль... Тільки буде специфічний Ізраїль... без отого об'єму бабла з усього світу. Єкономний)) З затягнутими поясами та ще більшими обмеженнями.
На Израиль не будет похоже даже близко.
Ви після мого питання на яке намагалися цитувати згадали про Ізраїль і партнерство - чудово. Для того щоб мати підтримку , необхідно показати результат - окрім власної розробки дронів на базі імпортних комплектуючих, можна власні ППО , виробництво крилатих ракет . Є імперія Ахметова,окрім металевих конструкцій можна і треба робити необхідне тим паче є ресурс. Нам дають гроші щоб ми купляли за будь-яку ціну їх зброю,потім ще сплачували відсотки. Хто мріє списання боргів - може помріяти і про возз'єднання СРСР.
sashaqbl написав:Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ. Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.