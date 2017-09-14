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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9011901290139014
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 08:43

Хто зна - чи демобілізувався Успіх?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 08:46

  Investor_K написав:Хто зна - чи демобілізувався Успіх?

Так на позицію поїхав.
І давненько не чути.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ.
Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.

Ви сліпий.
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
Візтміть графік Brent та наклаладіть на нього удари по НПЗ. Взимку нафта була в діапазоні 77-80. Після ударів перемістилася в діапазон 85-90.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 08:54

  барабашов написав: финансируют

Улянова і Ко теж фінансували.
Німеччина, Європа.
Але щось пішло не так...

Якщо вже артисти-лепси на якомусь етапі кидають своїх спонсорів ("а ми чим гірші"), то ідейні, радикальні тим паче. Можуть. І схочуть. Їх тим паче не втримаєш.
(Тому в цивілізованому світі давно вже ідея саме -- споживання. Сама безобідна. Ринкова))) тобто відсутність ідеї. Обгортки у вигляді демократичних цінностей цілком достатньо. Ну і Матриця для кайфу)), точніше утримання балансу).
Ідея -- це хрінь небезпечніша за будь яку ядерну зброю...
З ядеркою ще граються, а от з ідеямі ні.
По суті ідея - це той же наркотик. Ті ж принципи дії, залежність, наслідки.
Саме тому вибір давно зробили на корисне харчування --- споживання та Матрицю.

До речі, пригадується один наш артист))) і спонсори.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:14

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..............
Хотіли ж, як Ізраїль...
Тільки буде специфічний Ізраїль... без отого об'єму бабла з усього світу. Єкономний))
З затягнутими поясами та ще більшими обмеженнями.

На Израиль не будет похоже даже близко.

Ви після мого питання на яке намагалися цитувати згадали про Ізраїль і партнерство - чудово. Для того щоб мати підтримку , необхідно показати результат - окрім власної розробки дронів на базі імпортних комплектуючих, можна власні ППО , виробництво крилатих ракет . Є імперія Ахметова,окрім металевих конструкцій можна і треба робити необхідне тим паче є ресурс. Нам дають гроші щоб ми купляли за будь-яку ціну їх зброю,потім ще сплачували відсотки. Хто мріє списання боргів - може помріяти і про возз'єднання СРСР.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:21

  Denik написав:
  sashaqbl написав:Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ.
Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.

Ви сліпий.
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
Візтміть графік Brent та наклаладіть на нього удари по НПЗ. Взимку нафта була в діапазоні 77-80. Після ударів перемістилася в діапазон 85-90.

а бюджет РФ отримав бонуси від росту ціни
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пан Князєв, екс-голова верховного суду затриманий на взятці у $2,7млн, прибув у Солотвино на Закарпатщині на відпочинок. Спочатку його випустили під заставу з браслетом, потім з нього зняли електронний браслет, бо його начебто нема де заряджати під час відключень е/е, зараз цей х*й відпочиває на Закарпатті

Здається, це вже не просто плювок у мудрий нарід, це зе-влада ссить на українців.

Пачіму ви нє хотітє воєвать?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:38

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:А не под влиянием особо упоротых должны были всю жизнь воевать.

Особливо упороті, це ті хто не воює, і не буде воюювати по різним причинам.
Чим далі від окопа тим войовничисть росте в прогресії. :mrgreen:

Эти само собой.
Но и не только.

ЛАД, це ж Ви.
BIGor
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