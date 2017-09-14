Улянова і Ко теж фінансували. Німеччина, Європа. Але щось пішло не так...
Якщо вже артисти-лепси на якомусь етапі кидають своїх спонсорів ("а ми чим гірші"), то ідейні, радикальні тим паче. Можуть. І схочуть. Їх тим паче не втримаєш. (Тому в цивілізованому світі давно вже ідея саме -- споживання. Сама безобідна. Ринкова))) тобто відсутність ідеї. Обгортки у вигляді демократичних цінностей цілком достатньо. Ну і Матриця для кайфу)), точніше утримання балансу). Ідея -- це хрінь небезпечніша за будь яку ядерну зброю... З ядеркою ще граються, а от з ідеямі ні. По суті ідея - це той же наркотик. Ті ж принципи дії, залежність, наслідки. Саме тому вибір давно зробили на корисне харчування --- споживання та Матрицю.
До речі, пригадується один наш артист))) і спонсори.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:.............. Хотіли ж, як Ізраїль... Тільки буде специфічний Ізраїль... без отого об'єму бабла з усього світу. Єкономний)) З затягнутими поясами та ще більшими обмеженнями.
На Израиль не будет похоже даже близко.
Ви після мого питання на яке намагалися цитувати згадали про Ізраїль і партнерство - чудово. Для того щоб мати підтримку , необхідно показати результат - окрім власної розробки дронів на базі імпортних комплектуючих, можна власні ППО , виробництво крилатих ракет . Є імперія Ахметова,окрім металевих конструкцій можна і треба робити необхідне тим паче є ресурс. Нам дають гроші щоб ми купляли за будь-яку ціну їх зброю,потім ще сплачували відсотки. Хто мріє списання боргів - може помріяти і про возз'єднання СРСР.
sashaqbl написав:Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ. Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.
sashaqbl написав:Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ. Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.
Та, тільки на кінець квітня - початок травня, коли ще було купа ударів і падіння виробництва бензину в РФ, на вашому графіку припадає падіння. Кореляція? 29 і 31 січня -удар по НПЗ - до 2 лютого ціна обвалюється з майже 83$ 29 січня до 77$ 2 лютого. Протягом березня при масових атака на НПЗ - йде ріст цін на нафту. Раптом після атаки на нафтовий термінал ціни починають падати. Атаки продовджуються травень і початок червня, а ціни - бац - і падають. Точно є кореляція?
sashaqbl написав:Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ. Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.
Хіба ціна на кацапську нафту не зафіксована санкціями на рівні не вище 60? https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/31/698644/ Крім того, основні покупці рф - це Індія і Китай, які купують зі значними знижками. "Як повідомило на початку січня агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Індія все-таки скорочує закупівлю нафти у Росії і готова повністю замінити її на нафту з Саудівської Аравії та Західної Африки". "Російська нафта створює Індії дедалі більше проблем: так, закупівля легкої малосірчистої нафти Сокіл пов'язана зі складнощами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства Bloomberg". До речі, розрахунки проводяться в рупіях, котрі не влаштовують Росію. "Частина оплати Китаю за російську нафту до 2029 року йтиме на погашення позики Роснафті, котру КНР надала раніше. Також Пекін відмовився сплачувати повну суму за транспортування нафти. Перемовини щодо цього тривали довгий час, однак Китай залишився непорушним. Фактично, Росія скинула ціну на нафтопродукти просто тому, що Китай відмовлявся платити більше". Таким чином, від зростання ціни на нафту основні бонуси отримують інші країни ОПЕК, а кацапія змушена рахувати збитки від руйнування НПЗ та скорочувати видобування та експорт.
fler написав:Хіба ціна на кацапську нафту не зафіксована санкціями на рівні не вище 60? https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/31/698644/ Крім того, основні покупці рф - це Індія і Китай, які купують зі значними знижками. "Як повідомило на початку січня агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Індія все-таки скорочує закупівлю нафти у Росії і готова повністю замінити її на нафту з Саудівської Аравії та Західної Африки".
Як все добре у світі рожевих поні. Особливо коли чоловік непридатний до військової служби...
Хіба ціна на кацапську нафту не зафіксована санкціями на рівні не вище 60? https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/31/698644/ Крім того, основні покупці рф - це Індія і Китай, які купують зі значними знижками. "Як повідомило на початку січня агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Індія все-таки скорочує закупівлю нафти у Росії і готова повністю замінити її на нафту з Саудівської Аравії та Західної Африки". "Російська нафта створює Індії дедалі більше проблем: так, закупівля легкої малосірчистої нафти Сокіл пов'язана зі складнощами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства Bloomberg". До речі, розрахунки проводяться в рупіях, котрі не влаштовують Росію. "Частина оплати Китаю за російську нафту до 2029 року йтиме на погашення позики Роснафті, котру КНР надала раніше. Також Пекін відмовився сплачувати повну суму за транспортування нафти. Перемовини щодо цього тривали довгий час, однак Китай залишився непорушним. Фактично, Росія скинула ціну на нафтопродукти просто тому, що Китай відмовлявся платити більше". Таким чином, від зростання ціни на нафту основні бонуси отримують інші країни ОПЕК, а кацапія змушена рахувати збитки від руйнування НПЗ та скорочувати видобування та експорт.
Якщо помиляюсь, то виправте. Бо захопливі історії у вашому повідомленні це одне, а ось отаке це інше: * Державні доходи Росії від нафтової галузі в червні були майже на 50% вищими, ніж роком раніше, оскільки національні виробники адаптувалися до міжнародних санкцій і отримали вищі ціни на експортну нафту. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Податки, пов'язані з нафтою, підскочили до 6,7 мільярда доларів минулого місяця порівняно з 4,5 мільярда доларів у червні 2023 року, згідно з підрахунками Bloomberg. Загальні доходи від нафтогазової галузі зросли на 41% до 746,6 мільярда рублів, повідомили в міністерстві. Зростання відбулося на тлі підвищення цін на нафту марки Urals, ключової експортної суміші Росії, а також ослаблення рубля. Міністерство фінансів розрахувало червневі податки, виходячи з ціни нафти Urals у 67,37 доларів за барель, порівняно з 53,50 доларів рік тому. https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/3/716171/ СЕРЕДА, 3 ЛИПНЯ 2024, 18:26 Хоча зрозуміло, що 50% це у фублях. Але ціна з 53 долл. на 67 долл.
І стосовно стелі цін: *Ограничение позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью с декабря 2022 года при условии, что нефть продается по цене ниже 60 долларов за баррель. Однако Россия обходит ценовой потолок в 60 долларов и продает нефть дороже с помощью теневого флота. Ожидается, что доходы России от продажи нефти и газа в апреле 2024 года почти удвоятся в годовом исчислении благодаря росту цен и достигнут 14 млрд долларов. https://www.rbc.ua/ukr/news/zahidni-str ... 72530.html
andrijk777 написав:........ Якось 3,5-мільйонна Фінляндія вистояла проти 170-мільйоного СРСР. Напевно тому що готувалась. .........
Не дуже вистояла. Врешті-решт війну в 1939 програла. І Фінляндія не мала кордону більше 1000 км. І СРСР не мав такої технічної переваги. І ше багато чого можна написати.
Якраз дуже вистояла в перший місяць-два війни. Майже не втратила території. А ми в перший місяць втратили купу територій - і насправді сьогодні це ключова проблема. І мав СРСР величезну технічну перевагу! А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни.