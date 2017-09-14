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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90109011901290139014>
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 08:54

  барабашов написав: финансируют

Улянова і Ко теж фінансували.
Німеччина, Європа.
Але щось пішло не так...

Якщо вже артисти-лепси на якомусь етапі кидають своїх спонсорів ("а ми чим гірші"), то ідейні, радикальні тим паче. Можуть. І схочуть. Їх тим паче не втримаєш.
(Тому в цивілізованому світі давно вже ідея саме -- споживання. Сама безобідна. Ринкова))) тобто відсутність ідеї. Обгортки у вигляді демократичних цінностей цілком достатньо. Ну і Матриця для кайфу)), точніше утримання балансу).
Ідея -- це хрінь небезпечніша за будь яку ядерну зброю...
З ядеркою ще граються, а от з ідеямі ні.
По суті ідея - це той же наркотик. Ті ж принципи дії, залежність, наслідки.
Саме тому вибір давно зробили на корисне харчування --- споживання та Матрицю.

До речі, пригадується один наш артист))) і спонсори.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:14

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..............
Хотіли ж, як Ізраїль...
Тільки буде специфічний Ізраїль... без отого об'єму бабла з усього світу. Єкономний))
З затягнутими поясами та ще більшими обмеженнями.

На Израиль не будет похоже даже близко.

Ви після мого питання на яке намагалися цитувати згадали про Ізраїль і партнерство - чудово. Для того щоб мати підтримку , необхідно показати результат - окрім власної розробки дронів на базі імпортних комплектуючих, можна власні ППО , виробництво крилатих ракет . Є імперія Ахметова,окрім металевих конструкцій можна і треба робити необхідне тим паче є ресурс. Нам дають гроші щоб ми купляли за будь-яку ціну їх зброю,потім ще сплачували відсотки. Хто мріє списання боргів - може помріяти і про возз'єднання СРСР.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:21

  Denik написав:
  sashaqbl написав:Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ.
Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.

Ви сліпий.
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
Візтміть графік Brent та наклаладіть на нього удари по НПЗ. Взимку нафта була в діапазоні 77-80. Після ударів перемістилася в діапазон 85-90.

а бюджет РФ отримав бонуси від росту ціни
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пан Князєв, екс-голова верховного суду затриманий на взятці у $2,7млн, прибув у Солотвино на Закарпатщині на відпочинок. Спочатку його випустили під заставу з браслетом, потім з нього зняли електронний браслет, бо його начебто нема де заряджати під час відключень е/е, зараз цей х*й відпочиває на Закарпатті

Здається, це вже не просто плювок у мудрий нарід, це зе-влада ссить на українців.

Пачіму ви нє хотітє воєвать?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 09:38

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:А не под влиянием особо упоротых должны были всю жизнь воевать.

Особливо упороті, це ті хто не воює, і не буде воюювати по різним причинам.
Чим далі від окопа тим войовничисть росте в прогресії. :mrgreen:

Эти само собой.
Но и не только.

ЛАД, це ж Ви.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 10:06

  Denik написав:
  sashaqbl написав:Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ.
Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.

Ви сліпий.
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
Візтміть графік Brent та наклаладіть на нього удари по НПЗ. Взимку нафта була в діапазоні 77-80. Після ударів перемістилася в діапазон 85-90.

Та, тільки на кінець квітня - початок травня, коли ще було купа ударів і падіння виробництва бензину в РФ, на вашому графіку припадає падіння. Кореляція?
29 і 31 січня -удар по НПЗ - до 2 лютого ціна обвалюється з майже 83$ 29 січня до 77$ 2 лютого.
Протягом березня при масових атака на НПЗ - йде ріст цін на нафту.
Раптом після атаки на нафтовий термінал ціни починають падати.
Атаки продовджуються травень і початок червня, а ціни - бац - і падають.
Точно є кореляція?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 10:16

  flyman написав:
  Denik написав:
  sashaqbl написав:Факти в студію. Бо не було жодної кореляції між цінами на бензин в США і ударами по НПЗ в РФ.
Навіть більше - удари по НПЗ призводили до збільшення експорту нафти, що призводило до зниження ціни на світовому ринку.

Ви сліпий.
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
Візтміть графік Brent та наклаладіть на нього удари по НПЗ. Взимку нафта була в діапазоні 77-80. Після ударів перемістилася в діапазон 85-90.

а бюджет РФ отримав бонуси від росту ціни

Хіба ціна на кацапську нафту не зафіксована санкціями на рівні не вище 60?
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/31/698644/
Крім того, основні покупці рф - це Індія і Китай, які купують зі значними знижками.
"Як повідомило на початку січня агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Індія все-таки скорочує закупівлю нафти у Росії і готова повністю замінити її на нафту з Саудівської Аравії та Західної Африки".
"Російська нафта створює Індії дедалі більше проблем: так, закупівля легкої малосірчистої нафти Сокіл пов'язана зі складнощами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства Bloomberg".
До речі, розрахунки проводяться в рупіях, котрі не влаштовують Росію.
"Частина оплати Китаю за російську нафту до 2029 року йтиме на погашення позики Роснафті, котру КНР надала раніше. Також Пекін відмовився сплачувати повну суму за транспортування нафти. Перемовини щодо цього тривали довгий час, однак Китай залишився непорушним. Фактично, Росія скинула ціну на нафтопродукти просто тому, що Китай відмовлявся платити більше".
Таким чином, від зростання ціни на нафту основні бонуси отримують інші країни ОПЕК, а кацапія змушена рахувати збитки від руйнування НПЗ та скорочувати видобування та експорт.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Хіба ціна на кацапську нафту не зафіксована санкціями на рівні не вище 60?
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/31/698644/
Крім того, основні покупці рф - це Індія і Китай, які купують зі значними знижками.
"Як повідомило на початку січня агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Індія все-таки скорочує закупівлю нафти у Росії і готова повністю замінити її на нафту з Саудівської Аравії та Західної Африки".

Як все добре у світі рожевих поні. Особливо коли чоловік непридатний до військової служби...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 10:32

  fler написав:
  flyman написав:
  Denik написав:Ви сліпий.
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
Візтміть графік Brent та наклаладіть на нього удари по НПЗ. Взимку нафта була в діапазоні 77-80. Після ударів перемістилася в діапазон 85-90.

а бюджет РФ отримав бонуси від росту ціни

Хіба ціна на кацапську нафту не зафіксована санкціями на рівні не вище 60?
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/31/698644/
Крім того, основні покупці рф - це Індія і Китай, які купують зі значними знижками.
"Як повідомило на початку січня агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Індія все-таки скорочує закупівлю нафти у Росії і готова повністю замінити її на нафту з Саудівської Аравії та Західної Африки".
"Російська нафта створює Індії дедалі більше проблем: так, закупівля легкої малосірчистої нафти Сокіл пов'язана зі складнощами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства Bloomberg".
До речі, розрахунки проводяться в рупіях, котрі не влаштовують Росію.
"Частина оплати Китаю за російську нафту до 2029 року йтиме на погашення позики Роснафті, котру КНР надала раніше. Також Пекін відмовився сплачувати повну суму за транспортування нафти. Перемовини щодо цього тривали довгий час, однак Китай залишився непорушним. Фактично, Росія скинула ціну на нафтопродукти просто тому, що Китай відмовлявся платити більше".
Таким чином, від зростання ціни на нафту основні бонуси отримують інші країни ОПЕК, а кацапія змушена рахувати збитки від руйнування НПЗ та скорочувати видобування та експорт.

Якщо помиляюсь, то виправте.
Бо захопливі історії у вашому повідомленні це одне, а ось отаке це інше:
*
Державні доходи Росії від нафтової галузі в червні були майже на 50% вищими, ніж роком раніше, оскільки національні виробники адаптувалися до міжнародних санкцій і отримали вищі ціни на експортну нафту.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Податки, пов'язані з нафтою, підскочили до 6,7 мільярда доларів минулого місяця порівняно з 4,5 мільярда доларів у червні 2023 року, згідно з підрахунками Bloomberg. Загальні доходи від нафтогазової галузі зросли на 41% до 746,6 мільярда рублів, повідомили в міністерстві.
Зростання відбулося на тлі підвищення цін на нафту марки Urals, ключової експортної суміші Росії, а також ослаблення рубля. Міністерство фінансів розрахувало червневі податки, виходячи з ціни нафти Urals у 67,37 доларів за барель, порівняно з 53,50 доларів рік тому.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/07/3/716171/
СЕРЕДА, 3 ЛИПНЯ 2024, 18:26
Хоча зрозуміло, що 50% це у фублях. Але ціна з 53 долл. на 67 долл.

І стосовно стелі цін:
*Ограничение позволяет западным грузоотправителям и страховщикам участвовать в торговле российской нефтью с декабря 2022 года при условии, что нефть продается по цене ниже 60 долларов за баррель. Однако Россия обходит ценовой потолок в 60 долларов и продает нефть дороже с помощью теневого флота.
Ожидается, что доходы России от продажи нефти и газа в апреле 2024 года почти удвоятся в годовом исчислении благодаря росту цен и достигнут 14 млрд долларов.
https://www.rbc.ua/ukr/news/zahidni-str ... 72530.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 10:51

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:........
Якось 3,5-мільйонна Фінляндія вистояла проти 170-мільйоного СРСР. Напевно тому що готувалась.
.........

Не дуже вистояла. Врешті-решт війну в 1939 програла.
І Фінляндія не мала кордону більше 1000 км. І СРСР не мав такої технічної переваги.
І ше багато чого можна написати.

Якраз дуже вистояла в перший місяць-два війни. Майже не втратила території. А ми в перший місяць втратили купу територій - і насправді сьогодні це ключова проблема.
І мав СРСР величезну технічну перевагу! А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни.
andrijk777
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