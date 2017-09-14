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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9011901290139014>
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:02

  sashaqbl написав:
  fler написав:Хіба ціна на кацапську нафту не зафіксована санкціями на рівні не вище 60?
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/31/698644/
Крім того, основні покупці рф - це Індія і Китай, які купують зі значними знижками.
"Як повідомило на початку січня агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Індія все-таки скорочує закупівлю нафти у Росії і готова повністю замінити її на нафту з Саудівської Аравії та Західної Африки".

Як все добре у світі рожевих поні. Особливо коли чоловік непридатний до військової служби...



Ключове. Нарешті хоч якісь чутки про наш План. Нехай і від Орбана та блогера, яким не так вже й можна довіряти, але хоч щось від когось.

*Орбан изложил план победы Зеленского:
"Что касается исхода войны, то президент Украины уверен, что российские вооруженные силы будут вынуждены прибегнуть к общей мобилизации в середине следующего года, что приведет к внутренней дестабилизации. Он считает, что украинские силы стабильны, подготовлены и способны поддерживать боевую эффективность даже в долгосрочной перспективе, если западные поставки оружия продолжатся. Он считает, что время на стороне Украины, а не на стороне России"...*

Конгеніально. Потужно. Патріотично.
Шанс є. Не поспориш.
І безальтернативно для існуючих реалій.

З нюансом -- поставки звісно продовжаться. Але як?
Отак?
*Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники по НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги, пише The Guardian.
"Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми повинні допомагати більше", - наголосив він. *
https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 92634.html

З компенсацією недопоставок чим, тобто за рахунок чого?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:09

  detroytred написав:А корчити з себе героя чи хероя, тобто розповідати, що поведу себе отак ... не буду. Бо не знаю, як поведу, поки не всл; поки не в колії; поки не начепив обов'зків на шию.
Мені європейські цінності після дембеля стали до вподоби. Очі трохи розкрились... Після колії.

Не знаю. Не знаю і все.
Да і ще дожити до змін треба. Що тут загадувати?!
до чого тут героїзм? Ви ж професіонал. Свідоме життя посвятили певній справі... за копійки. І зара коли на людей Вашої професії полився золотий дощ, почалось свято урожаю)) стоїте в сторонці в дивитись.
Ладно, б був варіант , що це скоро закінчиться і відбудеться повернення до довоєнного часу буде заслужена пенсія, і вимріяний ставок в лопухах...
А шо як пенсій не буде? Почнеться внутрішня різня за владу ? Невже не інтересно в цьому поучаствувати? Полковніку ніхто не пише читали :wink: :? Там про пенсію після війни.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:13

  Banderlog написав:І зара

І зара вже навіть не 40 років.
І зара вже є додаткові зобов'язання до батьків.
І зара вже .... да і стільці-то не пустують. Поки.

І про яку битву за владу чи матеріальне мова? Це не про мене...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 11:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:14

  fler написав:Хіба ціна на кацапську нафту не зафіксована санкціями на рівні не вище 60?
https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/31/698644/

Це вже давно не працює. Та й воно фактично і не працювало ніколи.
Це "працювало" коли нафта була в районі 60. :D :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 11 лип, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:А шо як пенсій не буде? Почнеться внутрішня різня за владу ? Невже не інтересно в цьому поучаствувати? Полковніку ніхто не пише читали Там про пенсію після війни.


тада...
були і чорні полковники, і революції капітанів(Португалія), і унтерів-прапорів (Росія 1917), і сержантів (Куба)
перед амбітною людиною з бойовим досвідом трохи вище рядового всі дороги в політику будуть відкриті, аж заздрю. Дестройтед міг бі своїми лонгрідами всі пленуми політбюро цк завалити :)
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 11 лип, 2024 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:16

  detroytred написав:план победы Зеленского:

"Что касается исхода войны, то президент Украины уверен, ... Он считает, что украинские силы стабильны, подготовлены и способны поддерживать боевую эффективность даже в долгосрочной перспективе, если западные поставки оружия продолжатся. Он считает, что время на стороне Украины, а не на стороне России"...*

Конгеніально. Потужно. Патріотично.
Шанс є. Не поспориш.
І безальтернативно для існуючих реалій.

З нюансом -- поставки звісно продовжаться. Але як?
Отак?
*Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники по НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги, пише The Guardian.

"Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми повинні допомагати більше", - наголосив він. *


я припускаю, що громадянин зеленський дуже відірваний від реальності і йому, як і ладім ладімичу придворні дуполизи подають у папочках інформацію де написано "ми ломім, гнутся шведи..." і всьо хорошо, прєкрасная маркіза. Бо цей самий зеленський, розповідає, що сформовано 14 бригад, які не задіяні в боях і колупаються в носі, а працівники ОВА в приватних розмовах кажуть, що мобілізується лише 15% від запланованого і кожен день їх на селекторі натягують за невиконання плану.
З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати


а якщо там переважно 50+, що зараз вже не в тренді, і премії за таких не дадуть, і захід зброї на таких не дасть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:20

  whois2010 написав:З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати.

не чіпати ухилянтів і вигрести тих хто оновився - це в стилі офісу простих рішень.
але це ж піз дєц як несправедливо, залишки потужних рейтингів пробиватимуть дно - тому таке навряд чи буде.
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Чет 11 лип, 2024 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:21

  fox767676 написав:Дестройтед міг бі своїми лонгрідами всі пленуми політбюро цк завалити :)

Не міг.
Бо технарь. За фахом. І покликом душі. І ніяк інакше.

А потриндіти ... це пенсійне хоббі))
Виліз з колії і побачив, що у світі багато чого цікавого.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:24

  fox767676 написав:
  whois2010 написав:це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати


а якщо там переважно 50+, що зараз вже не в тренді, і премії за таких не дадуть, і захід зброї на таких не дасть

Саме так!
Або за 50, або до 25.
Саме такі, окрім броньовиків та відстрочників, стояли в черзі в ЦНАПі.
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  #<1 ... 9011901290139014>
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