fler написав:Хіба ціна на кацапську нафту не зафіксована санкціями на рівні не вище 60? https://www.epravda.com.ua/news/2023/03/31/698644/ Крім того, основні покупці рф - це Індія і Китай, які купують зі значними знижками. "Як повідомило на початку січня агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Індія все-таки скорочує закупівлю нафти у Росії і готова повністю замінити її на нафту з Саудівської Аравії та Західної Африки".
Як все добре у світі рожевих поні. Особливо коли чоловік непридатний до військової служби...
Ключове. Нарешті хоч якісь чутки про наш План. Нехай і від Орбана та блогера, яким не так вже й можна довіряти, але хоч щось від когось.
*Орбан изложил план победы Зеленского: "Что касается исхода войны, то президент Украины уверен, что российские вооруженные силы будут вынуждены прибегнуть к общей мобилизации в середине следующего года, что приведет к внутренней дестабилизации. Он считает, что украинские силы стабильны, подготовлены и способны поддерживать боевую эффективность даже в долгосрочной перспективе, если западные поставки оружия продолжатся. Он считает, что время на стороне Украины, а не на стороне России"...*
Конгеніально. Потужно. Патріотично. Шанс є. Не поспориш. І безальтернативно для існуючих реалій.
З нюансом -- поставки звісно продовжаться. Але як? Отак? *Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники по НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги, пише The Guardian. "Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми повинні допомагати більше", - наголосив він. * https://www.unian.ua/world/viyna-v-ukra ... 92634.html
З компенсацією недопоставок чим, тобто за рахунок чого?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 11:09, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А корчити з себе героя чи хероя, тобто розповідати, що поведу себе отак ... не буду. Бо не знаю, як поведу, поки не всл; поки не в колії; поки не начепив обов'зків на шию. Мені європейські цінності після дембеля стали до вподоби. Очі трохи розкрились... Після колії.
Не знаю. Не знаю і все. Да і ще дожити до змін треба. Що тут загадувати?!
до чого тут героїзм? Ви ж професіонал. Свідоме життя посвятили певній справі... за копійки. І зара коли на людей Вашої професії полився золотий дощ, почалось свято урожаю)) стоїте в сторонці в дивитись. Ладно, б був варіант , що це скоро закінчиться і відбудеться повернення до довоєнного часу буде заслужена пенсія, і вимріяний ставок в лопухах... А шо як пенсій не буде? Почнеться внутрішня різня за владу ? Невже не інтересно в цьому поучаствувати? Полковніку ніхто не пише читали Там про пенсію після війни.
Banderlog написав:А шо як пенсій не буде? Почнеться внутрішня різня за владу ? Невже не інтересно в цьому поучаствувати? Полковніку ніхто не пише читали Там про пенсію після війни.
тада... були і чорні полковники, і революції капітанів(Португалія), і унтерів-прапорів (Росія 1917), і сержантів (Куба) перед амбітною людиною з бойовим досвідом трохи вище рядового всі дороги в політику будуть відкриті, аж заздрю. Дестройтед міг бі своїми лонгрідами всі пленуми політбюро цк завалити
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 11 лип, 2024 11:16, всього редагувалось 1 раз.
"Что касается исхода войны, то президент Украины уверен, ... Он считает, что украинские силы стабильны, подготовлены и способны поддерживать боевую эффективность даже в долгосрочной перспективе, если западные поставки оружия продолжатся. Он считает, что время на стороне Украины, а не на стороне России"...*
Конгеніально. Потужно. Патріотично. Шанс є. Не поспориш. І безальтернативно для існуючих реалій.
З нюансом -- поставки звісно продовжаться. Але як? Отак? *Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що союзники по НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги, пише The Guardian.
"Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми повинні допомагати більше", - наголосив він. *
я припускаю, що громадянин зеленський дуже відірваний від реальності і йому, як і ладім ладімичу придворні дуполизи подають у папочках інформацію де написано "ми ломім, гнутся шведи..." і всьо хорошо, прєкрасная маркіза. Бо цей самий зеленський, розповідає, що сформовано 14 бригад, які не задіяні в боях і колупаються в носі, а працівники ОВА в приватних розмовах кажуть, що мобілізується лише 15% від запланованого і кожен день їх на селекторі натягують за невиконання плану. З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?