detroytred написав:Ключове. Нарешті хоч якісь чутки про наш План. Нехай і від Орбана та блогера, яким не так вже й можна довіряти, але хоч щось від когось.
*Орбан изложил план победы Зеленского: "Что касается исхода войны, то президент Украины уверен, что российские вооруженные силы будут вынуждены прибегнуть к общей мобилизации в середине следующего года, что приведет к внутренней дестабилизации. Он считает, что украинские силы стабильны, подготовлены и способны поддерживать боевую эффективность даже в долгосрочной перспективе, если западные поставки оружия продолжатся. Он считает, что время на стороне Украины, а не на стороне России"...*
Це прям геніальний план. Анологовнєт. Згадався анекдот:
Зібрав голова колгоспу нараду і виступає: -Позаминулого року ми посадили 10га картоплі. Всю жук з'їв. Минулого року ми посадили 20га. Всю жук з'їв. Цього року посадимо 50га, нехай гад подавиться!!!
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 11 лип, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб зареєструвались для приєднання до "Українського легіону" в країні. "У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", - розповів він на NATO Public Forum у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна". За словами міністра, навчанням та екіпіруванням займатиметься польська сторона, після чого доброврольці відправляться в Україну як підрозділ із правом повернення до Польщі після ротації. "Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - наголосив Сікорський. https://www.unian.ua/world/v-ukrajinski ... 92919.html
І буде поруч пересічна ледь сформована українська бригада і теж українська отака. І на ротацію одні в ліс, а другі в Польщу. Хоча скоріш за все на практиці все зведеться до максимум батальону, який і відправлять туди, куди треба.
whois2010 написав:З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?
Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).
detroytred написав:Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб зареєструвались для приєднання до "Українського легіону" в країні. "У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", - розповів він на NATO Public Forum у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна". За словами міністра, навчанням та екіпіруванням займатиметься польська сторона, після чого доброврольці відправляться в Україну як підрозділ із правом повернення до Польщі після ротації. "Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - наголосив Сікорський. https://www.unian.ua/world/v-ukrajinski ... 92919.html
І буде поруч пересічна ледь сформована українська бригада і теж українська отака. І на ротацію одні в ліс, а другі в Польщу. Хоча скоріш за все на практиці все зведеться до максимум батальону, який і відправлять туди, куди треба.
Куди? Хіба охороняти Сувалківький калідор за громадянство, як у французькому легіоні?