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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9011901290139014
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:25

Чи потрібне ЕКОНОМІЧНЕ БРОНЮВАННЯ і які будуть наслідки відмови від нього
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:35

  detroytred написав:Ключове. Нарешті хоч якісь чутки про наш План. Нехай і від Орбана та блогера, яким не так вже й можна довіряти, але хоч щось від когось.

*Орбан изложил план победы Зеленского:
"Что касается исхода войны, то президент Украины уверен, что российские вооруженные силы будут вынуждены прибегнуть к общей мобилизации в середине следующего года, что приведет к внутренней дестабилизации. Он считает, что украинские силы стабильны, подготовлены и способны поддерживать боевую эффективность даже в долгосрочной перспективе, если западные поставки оружия продолжатся. Он считает, что время на стороне Украины, а не на стороне России"...*

Це прям геніальний план. Анологовнєт.
Згадався анекдот:

Зібрав голова колгоспу нараду і виступає:
-Позаминулого року ми посадили 10га картоплі. Всю жук з'їв. Минулого року ми посадили 20га. Всю жук з'їв. Цього року посадимо 50га, нехай гад подавиться!!!
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 11 лип, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:36

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб зареєструвались для приєднання до "Українського легіону" в країні.
"У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", - розповів він на NATO Public Forum у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, навчанням та екіпіруванням займатиметься польська сторона, після чого доброврольці відправляться в Україну як підрозділ із правом повернення до Польщі після ротації.
"Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - наголосив Сікорський.
https://www.unian.ua/world/v-ukrajinski ... 92919.html

І буде поруч пересічна ледь сформована українська бригада і теж українська отака.
І на ротацію одні в ліс, а другі в Польщу.
Хоча скоріш за все на практиці все зведеться до максимум батальону, який і відправлять туди, куди треба.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:48

  whois2010 написав:З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?

Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:50

  detroytred написав:Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб зареєструвались для приєднання до "Українського легіону" в країні.
"У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", - розповів він на NATO Public Forum у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".
За словами міністра, навчанням та екіпіруванням займатиметься польська сторона, після чого доброврольці відправляться в Україну як підрозділ із правом повернення до Польщі після ротації.
"Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - наголосив Сікорський.
https://www.unian.ua/world/v-ukrajinski ... 92919.html

І буде поруч пересічна ледь сформована українська бригада і теж українська отака.
І на ротацію одні в ліс, а другі в Польщу.
Хоча скоріш за все на практиці все зведеться до максимум батальону, який і відправлять туди, куди треба.

Куди? Хіба охороняти Сувалківький калідор за громадянство, як у французькому легіоні?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:51

  BIGor написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:.............
Особливо упороті, це ті хто не воює, і не буде воюювати по різним причинам.
Чим далі від окопа тим войовничисть росте в прогресії. :mrgreen:

Эти само собой.
Но и не только.

ЛАД, це ж Ви.

Всё ждал, кто первый попрекнёт меня тем, что я в 73 года не на фронте.
Интересно было.
Дождался - айтишник в расцвете сил, сбежавший во время войны в Польшу. :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:55

  sashaqbl написав:..........
Раптом після атаки на нафтовий термінал ціни починають падати.
Атаки продовджуються травень і початок червня, а ціни - бац - і падають.
Точно є кореляція?

Як все добре у світі рожевих поні.

По Denik и fler РФ уже давно должна развалиться.
Что-то задерживается.
Но ничего, уже скоро - "через 2-3 недели". :)
ЛАД
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