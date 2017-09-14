detroytred написав:Ключове. Нарешті хоч якісь чутки про наш План. Нехай і від Орбана та блогера, яким не так вже й можна довіряти, але хоч щось від когось.
*Орбан изложил план победы Зеленского: "Что касается исхода войны, то президент Украины уверен, что российские вооруженные силы будут вынуждены прибегнуть к общей мобилизации в середине следующего года, что приведет к внутренней дестабилизации. Он считает, что украинские силы стабильны, подготовлены и способны поддерживать боевую эффективность даже в долгосрочной перспективе, если западные поставки оружия продолжатся. Он считает, что время на стороне Украины, а не на стороне России"...*
Це прям геніальний план. Анологовнєт. Згадався анекдот:
Зібрав голова колгоспу нараду і виступає: -Позаминулого року ми посадили 10га картоплі. Всю жук з'їв. Минулого року ми посадили 20га. Всю жук з'їв. Цього року посадимо 50га, нехай гад подавиться!!!
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 11 лип, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб зареєструвались для приєднання до "Українського легіону" в країні. "У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", - розповів він на NATO Public Forum у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна". За словами міністра, навчанням та екіпіруванням займатиметься польська сторона, після чого доброврольці відправляться в Україну як підрозділ із правом повернення до Польщі після ротації. "Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - наголосив Сікорський. https://www.unian.ua/world/v-ukrajinski ... 92919.html
І буде поруч пересічна ледь сформована українська бригада і теж українська отака. І на ротацію одні в ліс, а другі в Польщу. Хоча скоріш за все на практиці все зведеться до максимум батальону, який і відправлять туди, куди треба.
whois2010 написав:З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?
Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).
detroytred написав:Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб зареєструвались для приєднання до "Українського легіону" в країні. "У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", - розповів він на NATO Public Forum у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна". За словами міністра, навчанням та екіпіруванням займатиметься польська сторона, після чого доброврольці відправляться в Україну як підрозділ із правом повернення до Польщі після ротації. "Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - наголосив Сікорський. https://www.unian.ua/world/v-ukrajinski ... 92919.html
І буде поруч пересічна ледь сформована українська бригада і теж українська отака. І на ротацію одні в ліс, а другі в Польщу. Хоча скоріш за все на практиці все зведеться до максимум батальону, який і відправлять туди, куди треба.
Куди? Хіба охороняти Сувалківький калідор за громадянство, як у французькому легіоні?
*Збройних Силах України мають можливість навчити 100, 200 чи 500 тисяч мобілізованих. Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Радіо Свобода". 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові. На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - сказав Ніколюк. https://lb.ua/society/2024/01/28/595903 ... 0_200.html
І посилання від Хотаба на нардепа голову комітету оборони (кажись) -- про переповнені центри підготовки, обмеження.
Наших би управлінців за один стіл посадити... щоб між собою хоча б домовилися. Генерал-майор, начальник....*Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити*...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 12:01, всього редагувалось 1 раз.
усієї цієї свістопляски з броюванням можно було б уникнути , якщо б депутати ВРУ 7-ко скликаня одним з перших законів після майдану не підвищили б верхню межу моб.віку для рядових з 40 до 60. А потім ще запустили профанацію декомунізації - спадщину радянську попаплюжили а совок з мозгів халамадників не вибили, то й маємо зараз "багаті відкупляться, а хто моїм діточкам крим відвоює? без криму вони не згодні повертатися з польші\німеччини" Що можно зробити зараз без різьких рухів ? Ввести для 40-45+ "економічну мобілізацію" - службу в глибоко тилових частинах, на будівництві фортифікацій, обороних підприємствах і т.і. Платоспроможним цього віку дати можливість працювати за основним місцем роботи, при сплаті підвищеного військового збору (40тис+)
*Збройних Силах України мають можливість навчити 100, 200 чи 500 тисяч мобілізованих. Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Радіо Свобода". 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові. На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - сказав Ніколюк. https://lb.ua/society/2024/01/28/595903 ... 0_200.html
І посилання від Хотаба на нардепа голову комітету оборони (кажись) -- про переповнені центри підготовки, обмеження.
Наших би управлінців за один стіл посадити... щоб між собою хоча б домовилися. Генерал-майор, начальник....*Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити*...
В тому що наші зможуть посилити бусифікацію в рази я не сильно сумніваюсь. Я сильно сумніваюсь в цьому:
президент Украины уверен, что российские вооруженные силы будут вынуждены прибегнуть к общей мобилизации в середине следующего года, что приведет к внутренней дестабилизации
Крім того відверто маніпулятивний прогноз на рік наперед. Вроді рік не сильно багато, але з іншого боку за рік усі вже забудуть цей "прогноз". Приблизно так само прогнозували "взяття Криму" і інше.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 11 лип, 2024 12:13, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Крім того відверто маніпулятивний прогноз на рік наперед. Вроді рік не сильно багато, але з іншого боку за рік усі вже забудуть цей "прогноз". Приблизно так сам прогнозували "взяття Криму" і інше.
Я б всейоз не сприймав, те що каже наш клоун. З іншого боку, рано чи пізно Росії доведеться проводити мобілізацію. От тільки в серйозні заворушення через це я слабо вірю. Процентів 5, не більше.