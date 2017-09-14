Додано: Чет 11 лип, 2024 11:36

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб зареєструвались для приєднання до "Українського легіону" в країні."У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", - розповів він на NATO Public Forum у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".За словами міністра, навчанням та екіпіруванням займатиметься польська сторона, після чого доброврольці відправляться в Україну як підрозділ із правом повернення до Польщі після ротації."Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - наголосив Сікорський.І буде поруч пересічна ледь сформована українська бригада і теж українська отака.І на ротацію одні в ліс, а другі в Польщу.Хоча скоріш за все на практиці все зведеться до максимум батальону, який і відправлять туди, куди треба.