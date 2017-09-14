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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 лип, 2024 12:15
andrijk777 написав: whois2010 написав:
З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?
Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).
В точку
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Додано: Чет 11 лип, 2024 12:17
whois2010 написав:
я припускаю, що громадянин зеленський дуже відірваний від реальності
А ось я припускаю що він вже громадянин іншої країни. Там йому залужа вже парковочку тримає )))
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Додано: Чет 11 лип, 2024 12:44
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
........
Якось 3,5-мільйонна Фінляндія вистояла проти 170-мільйоного СРСР. Напевно тому що готувалась.
.........
Не дуже вистояла. Врешті-решт війну в 1939 програла.
І Фінляндія не мала кордону більше 1000 км. І СРСР не мав такої технічної переваги.
І ше багато чого можна написати.
Якраз дуже вистояла в перший місяць-два війни. Майже не втратила території. А ми в перший місяць втратили купу територій - і насправді сьогодні це ключова проблема.
І мав СРСР величезну технічну перевагу! А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни.
Более не менее выстояла в первый месяц
благодаря линии Маннергейма. Потом был месяц затишья и всё. Февраль уже был месяцем поражений.
Техническое преимущество (количественное) у Союза было, в основном в танках и авиации. Но танки были слабоватые и большой роли в начале войны не сыграли - они не были предназначены для прорыва серьёзных укреплений.
И линию Маннергейма финны строили много (практически 20) лет, а её протяжённость составляла примерно 135 км.
У нас граница значительно (в разы) длиннее: "длина морской части — 321 км, сухопутной — 1 974 км". И там была только "линия Яценюка".
"А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни
" - откуда вы такое взяли???
По артиллерии, танкам, авиации преимущество РФ было да и во многом остаётся очень значительным. Цифры искать не буду, если хотите, поищите сами.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 12:52
Ми вміємо і здатні перемагати. У нас є план перемоги, але потрібно більше зброї, — міністр оборони Умєров
И его фотка с улыбкой.
Смотрю на это пухлое тучное пред деабетическое тело и у меня сомнения, что оно способно победить два этажа по лестнице
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Додано: Чет 11 лип, 2024 12:57
Бетон написав:
Ми вміємо і здатні перемагати. У нас є план перемоги, але потрібно більше зброї, — міністр оборони Умєров
И его фотка с улыбкой.
Смотрю на это пухлое тучное пред деабетическое тело и у меня сомнения, что оно способно победить два этажа по лестнице
У 22-му для перемоги потрібно було менше зброї, що змінилося у 24-му він не каже?
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:01
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Крім того відверто маніпулятивний прогноз на рік наперед. Вроді рік не сильно багато, але з іншого боку за рік усі вже забудуть цей "прогноз". Приблизно так сам прогнозували "взяття Криму" і інше.
Я б всейоз не сприймав, те що каже наш клоун.
З іншого боку, рано чи пізно Росії доведеться проводити мобілізацію. От тільки в серйозні заворушення через це я слабо вірю. Процентів 5, не більше.
Согласен, насчёт заворушень сомнительно.
Насчёт необходимости мобилизации - возможно. Если верить цифрам единовременных выплат при подписании контракта и их быстрому росту.
В 2022 при объявлении мобилизации заворушень, но массовое бегство из РФ наблюдалось. Если будет действительно массовая мобилизация при закрытых границах
, то проблемы могут возникнуть.
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ЛАД
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:03
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:09
andrijk777 написав: whois2010 написав:
З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?
Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).
Не усі. Мій двоюрідний брат оновив, не має ніяких відстрочок.
Можливо, таких як він - сотні тисяч.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:14
Бетон написав:
Ми вміємо і здатні перемагати. У нас є план перемоги
, але потрібно більше зброї, — міністр оборони Умєров
И его фотка с улыбкой.
Смотрю на это пухлое тучное пред деабетическое тело и у меня сомнения, что оно способно победить два этажа по лестнице
Цікаво побачити той план.
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