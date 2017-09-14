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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9013901490159016>
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:15

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?

Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).

В точку
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:я припускаю, що громадянин зеленський дуже відірваний від реальності

А ось я припускаю що він вже громадянин іншої країни. Там йому залужа вже парковочку тримає )))
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:44

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:........
Якось 3,5-мільйонна Фінляндія вистояла проти 170-мільйоного СРСР. Напевно тому що готувалась.
.........

Не дуже вистояла. Врешті-решт війну в 1939 програла.
І Фінляндія не мала кордону більше 1000 км. І СРСР не мав такої технічної переваги.
І ше багато чого можна написати.

Якраз дуже вистояла в перший місяць-два війни. Майже не втратила території. А ми в перший місяць втратили купу територій - і насправді сьогодні це ключова проблема.
І мав СРСР величезну технічну перевагу! А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни.

Более не менее выстояла в первый месяц благодаря линии Маннергейма. Потом был месяц затишья и всё. Февраль уже был месяцем поражений.
Техническое преимущество (количественное) у Союза было, в основном в танках и авиации. Но танки были слабоватые и большой роли в начале войны не сыграли - они не были предназначены для прорыва серьёзных укреплений.
И линию Маннергейма финны строили много (практически 20) лет, а её протяжённость составляла примерно 135 км.
У нас граница значительно (в разы) длиннее: "длина морской части — 321 км, сухопутной — 1 974 км". И там была только "линия Яценюка". :)
"А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни" - откуда вы такое взяли??? :shock:
По артиллерии, танкам, авиации преимущество РФ было да и во многом остаётся очень значительным. Цифры искать не буду, если хотите, поищите сами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ми вміємо і здатні перемагати. У нас є план перемоги, але потрібно більше зброї, — міністр оборони Умєров
И его фотка с улыбкой.

Смотрю на это пухлое тучное пред деабетическое тело и у меня сомнения, что оно способно победить два этажа по лестнице
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:57

  Бетон написав:Ми вміємо і здатні перемагати. У нас є план перемоги, але потрібно більше зброї, — міністр оборони Умєров
И его фотка с улыбкой.

Смотрю на это пухлое тучное пред деабетическое тело и у меня сомнения, что оно способно победить два этажа по лестнице
У 22-му для перемоги потрібно було менше зброї, що змінилося у 24-му він не каже?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:01

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Крім того відверто маніпулятивний прогноз на рік наперед. Вроді рік не сильно багато, але з іншого боку за рік усі вже забудуть цей "прогноз". Приблизно так сам прогнозували "взяття Криму" і інше.

Я б всейоз не сприймав, те що каже наш клоун.
З іншого боку, рано чи пізно Росії доведеться проводити мобілізацію. От тільки в серйозні заворушення через це я слабо вірю. Процентів 5, не більше.

Согласен, насчёт заворушень сомнительно.
Насчёт необходимости мобилизации - возможно. Если верить цифрам единовременных выплат при подписании контракта и их быстрому росту.
В 2022 при объявлении мобилизации заворушень, но массовое бегство из РФ наблюдалось. Если будет действительно массовая мобилизация при закрытых границах, то проблемы могут возникнуть.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:03

Украина планирует созвать второй мирный саммит с участием России до выборов в США в ноябре, — Bloomberg

Как пишет издание, Зеленский заявил, что на втором саммите Киев хочет зафиксировать реальное окончание войны благодаря переговорам с Москвой


.
🔴росія не планує брати участь у новому «мирному саміті» по Україні, — заступник глави МЗС росії Галузін

Галузін назвав плани проведення нової конференції спробою Києва «реабілітуватися» за «невдалий» саміт світу у швейцарському Бюргенштоку. 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:09

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?

Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).

Не усі. Мій двоюрідний брат оновив, не має ніяких відстрочок.
Можливо, таких як він - сотні тисяч.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:14

  Бетон написав:Ми вміємо і здатні перемагати. У нас є план перемоги, але потрібно більше зброї, — міністр оборони Умєров
И его фотка с улыбкой.

Смотрю на это пухлое тучное пред деабетическое тело и у меня сомнения, что оно способно победить два этажа по лестнице

Цікаво побачити той план.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

100% висловив мої думки
https://www.youtube.com/watch?v=W5E51UrqqKE
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