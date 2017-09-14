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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:22
Погоджуюсь. Будь-який мир на умовах Росії - це повтор Мюнхенської змови...
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:31
andrijk777 написав: whois2010 написав:
З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?
Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).
Я оновів данні. Не маю ні броні, ні відстрочки. Маю знайомих, колег, рідних, хто так само оновив, не маючи броні.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:32
andrijk777 написав:
Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).
точно не всі мають бронь.
через декілька днів об'являть цифри, буде не менше двох мільйонів "придатних" (з всього 4-х млн. оновлених).
але скільки серед них доходяг, дідів, тих що стануть ухилянтами на наступному етапі (влк), майбутніх сзч тощо. ще частина відсіється точно.
якраз чистими і буде +- мільйон моб резерву.
проти рашки 40 млн чи скільки там. точно переможемо?
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:46
А что он предлагает "Война до победного конца"?
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:47
Украина сама отказалась от шведских истребителей Gripen, – глава МИД Швеции
"Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две [три с учетом Mirage-2000] системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком много...
Мы ведь говорим о системах. Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно", – сообщил Тобиас Бильстрем.
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Xenon
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