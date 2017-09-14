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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9013901490159016
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:22

  Дюрі-бачі написав:100% висловив мої думки
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Погоджуюсь. Будь-який мир на умовах Росії - це повтор Мюнхенської змови...
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:31

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?

Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).

Я оновів данні. Не маю ні броні, ні відстрочки. Маю знайомих, колег, рідних, хто так само оновив, не маючи броні.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:32

  andrijk777 написав:Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).

точно не всі мають бронь.
через декілька днів об'являть цифри, буде не менше двох мільйонів "придатних" (з всього 4-х млн. оновлених).
але скільки серед них доходяг, дідів, тих що стануть ухилянтами на наступному етапі (влк), майбутніх сзч тощо. ще частина відсіється точно.
якраз чистими і буде +- мільйон моб резерву.
проти рашки 40 млн чи скільки там. точно переможемо?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:46

  Дюрі-бачі написав:100% висловив мої думки
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А что он предлагает "Война до победного конца"?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:47

Украина сама отказалась от шведских истребителей Gripen, – глава МИД Швеции

"Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две [три с учетом Mirage-2000] системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком много...

Мы ведь говорим о системах. Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно", – сообщил Тобиас Бильстрем.
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