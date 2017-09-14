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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9014901590169017>
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:31

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?

Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).

Я оновів данні. Не маю ні броні, ні відстрочки. Маю знайомих, колег, рідних, хто так само оновив, не маючи броні.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:32

  andrijk777 написав:Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).

точно не всі мають бронь.
через декілька днів об'являть цифри, буде не менше двох мільйонів "придатних" (з всього 4-х млн. оновлених).
але скільки серед них доходяг, дідів, тих що стануть ухилянтами на наступному етапі (влк), майбутніх сзч тощо. ще частина відсіється точно.
якраз чистими і буде +- мільйон моб резерву.
проти рашки 40 млн чи скільки там. точно переможемо?
sergey_stasyuk555
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  Дюрі-бачі написав:100% висловив мої думки
https://www.youtube.com/watch?v=W5E51UrqqKE

А что он предлагает "Война до победного конца"?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:47

Украина сама отказалась от шведских истребителей Gripen, – глава МИД Швеции

"Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две [три с учетом Mirage-2000] системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком много...

Мы ведь говорим о системах. Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно", – сообщил Тобиас Бильстрем.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  demichh написав:А что он предлагает "Война до победного конца"?

А що треба було Чехословаччині робити в 38ому?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:57

  Xenon написав:
Украина сама отказалась от шведских истребителей Gripen, – глава МИД Швеции

"Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две [три с учетом Mirage-2000] системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком много...

Мы ведь говорим о системах. Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно", – сообщил Тобиас Бильстрем.

Задовбали ці партнери.
Забрехались вже далі нікуди.

Дивіться, ці ж самі шведи ось що казали нещодавно:
*Швеція призупиняє план постачання винищувачів Gripen в Україну, - ЗМІ
Катерина Гірник
15:08, 28.05.24
Це робиться на прохання країн, які планують надати Україні літаки F-16.
"Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen", - сказав Йонсон, маючи на увазі країни, які планують надати Україні літаки F-16 американського виробництва.*!!!!!!!!
https://www.unian.ua/weapons/shveciya-p ... 49194.html

Тобто мінстр Оборони Швеції каже одне, а зараз міністрів іноземних справ інше. Що це українці самі схотіли.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:58

  Дюрі-бачі написав:100% висловив мої думки
https://www.youtube.com/watch?v=W5E51UrqqKE



дякую розовощокому грантоїду з залізобетонною бронню за блєцтательний аналіз
самі ми б ніколи не додумались
на докторську дисертацію та звання полковника рнбо мабуть тягне
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:07

  sashaqbl написав:
  demichh написав:А что он предлагает "Война до победного конца"?

А що треба було Чехословаччині робити в 38ому?

Що?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:08

  sashaqbl написав:
  demichh написав:А что он предлагает "Война до победного конца"?

А що треба було Чехословаччині робити в 38ому?

Откель мне знать. Блогер что предлагает?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:15

  Дюрі-бачі написав:100% висловив мої думки
https://www.youtube.com/watch?v=W5E51UrqqKE

Якийсь дегенерат зі страшилками "долар 100-200-300"..Типовий "аналітик"-послідовник ТСН
Востаннє редагувалось d44 в Чет 11 лип, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 9014901590169017>
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