whois2010 написав:З іншого боку не зрозуміло, чому не працюють з 3млн громадян, які оновились в Резерві+. Навіть якщо 2 млн з них мають бронь, це ще 1 млн резерву, з яким потрібно працювати. Але чому тоді бусики?
Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).
Я оновів данні. Не маю ні броні, ні відстрочки. Маю знайомих, колег, рідних, хто так само оновив, не маючи броні.
andrijk777 написав:Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).
точно не всі мають бронь. через декілька днів об'являть цифри, буде не менше двох мільйонів "придатних" (з всього 4-х млн. оновлених). але скільки серед них доходяг, дідів, тих що стануть ухилянтами на наступному етапі (влк), майбутніх сзч тощо. ще частина відсіється точно. якраз чистими і буде +- мільйон моб резерву. проти рашки 40 млн чи скільки там. точно переможемо?
Украина сама отказалась от шведских истребителей Gripen, – глава МИД Швеции
"Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две [три с учетом Mirage-2000] системы истребителей — и F-16, и Gripen — слишком много...
Мы ведь говорим о системах. Это не только получить самолеты и подготовить пилотов. Это сложные системы, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно", – сообщил Тобиас Бильстрем.
Задовбали ці партнери. Забрехались вже далі нікуди.
Дивіться, ці ж самі шведи ось що казали нещодавно: *Швеція призупиняє план постачання винищувачів Gripen в Україну, - ЗМІ Катерина Гірник 15:08, 28.05.24 Це робиться на прохання країн, які планують надати Україні літаки F-16. "Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen", - сказав Йонсон, маючи на увазі країни, які планують надати Україні літаки F-16 американського виробництва.*!!!!!!!! https://www.unian.ua/weapons/shveciya-p ... 49194.html
Тобто мінстр Оборони Швеції каже одне, а зараз міністрів іноземних справ інше. Що це українці самі схотіли.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 11 лип, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.