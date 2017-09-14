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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9014901590169017
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:18

  demichh написав:
  sashaqbl написав:
  demichh написав:А что он предлагает "Война до победного конца"?

А що треба було Чехословаччині робити в 38ому?

Откель мне знать. Блогер что предлагает?

блоХер предлагает увеличить кол-во просмотров, для него это главное)
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:29

  Дюрі-бачі написав:100% висловив мої думки
https://www.youtube.com/watch?v=W5E51UrqqKE

Простите, но это обсуждение сферического коня в вакууме.
Какой-то блогер-кот берёт самое бредовое предложение Путина о "мире", которое точно никто сегодня не примет, и на его основе начинаются "рассуждения" о последствиях такого "мира".
Понравилась фраза:
до цього
2:22
моменту більшість західних виробників
2:24
зброї бронетехніки снарядів звернуть тут
2:27
своє виробництво і ви везуть заводи От
2:31
хто чітко і першим буде розуміти новий
2:33
розклад то це західні акули бізнесу за
2:37
ними звісно потягнуться і інші не
2:38
пов'язані з оборонкою весь західний
2:41
капітал почне великий вихід з України а

У нас уже есть "західні виробники зброї, бронетехніки, снарядів"? И что они "вывезут"? :o
И ещё цитата:
Саме в той
6:32
момент коли припинилися удари дронами по
6:35
заводам робітники охочі і не боячись
6:39
стають до станка в умовах наростаючої
6:41
бідності в Росії ангари і полящо місяця
6:44
наповнюються сотнями одиниць техніки
6:47
виробництво давно зійшло з плато і
6:50
почало знову стрімко рости

Я что-то не слышал о серьёзных обстрелах оборонных заводов в РФ и о том, что рабочие там боятся "ставати до станка" и это как-то сдерживает оборонное производство.
И разговор о "турбулентности". Это как раз то, чего боялся Зеленский до войны и почему не вёл более решительные переговоры о мире и отказывался/затягивал с Минскими договорённостями.
Дальше 7-й мин. смотреть не стал.
Нет никакого смысла обсуждать абстрактные договорённости.
Для блогера смысл есть - поймать хайп, возможно, увеличит аудиторию. Для слушателей- потеря времени.
Вы меня удивляете.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:40

  sashaqbl написав:
  demichh написав:А что он предлагает "Война до победного конца"?

А що треба було Чехословаччині робити в 38ому?

Чехословаччина в 38ому могла сопротивляться. Вполне возможно, успешно.
Были варианты.
Но она даже не попыталась.
Чехословаччина в 38ому это даже не Украина перед 24.02. У них условия были получше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:41

  fler написав:"Російська нафта створює Індії дедалі більше проблем: так, закупівля легкої малосірчистої нафти Сокіл пов'язана зі складнощами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства Bloomberg".
До речі, розрахунки проводяться в рупіях, котрі не влаштовують Росію.


Якщо винирнути з світу Флер у реальний світ, то можна знайти новини про те, що:

Індія планує укласти довгостроковий контракт на поставку російської нафти

і до купи:
Фрахтові ставки для транспортування російської нафти впали цього місяця до паритету з іншими світовими експортерами вперше з 2022 року, оскільки було доступно більше танкерів, незважаючи на санкції Заходу
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Было бы хорошо, если бы у каждого участника подобных тем на форумах, ютубах, новостных лентах, отображалось место нахождения автора "поста", а также наличие брони.

P.S. ну и в следующих выборах должны принимать участие исключительно те граждане, которые непосредственно защищали Украину с оружием в руках на передовой.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Чехословаччина в 38ому могла сопротивляться. Вполне возможно, успешно.
Были варианты.
Но она даже не попыталась.

Мир на умовах РФ навіть зараз - це друга мюнхенька угода.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 15:00

  Примат написав:Было бы хорошо, если бы у каждого участника подобных тем на форумах, ютубах, новостных лентах, отображалось место нахождения автора "поста", а также наличие брони.

P.S. ну и в следующих выборах должны принимать участие исключительно те граждане, которые непосредственно защищали Украину с оружием в руках на передовой.
х.з., вот на нашем форуме есть несколько реальных участников боевых действий, и я не вижу, чтобы их посты за последние 2 года стали качественно умнее, дальновиднее и т.п.
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  sashaqbl написав:
  demichh написав:А что он предлагает "Война до победного конца"?

А що треба було Чехословаччині робити в 38ому?


Дай угадаю - закрывать границы на выезд? И сколько у них было погибших по итогу?
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