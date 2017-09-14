Простите, но это обсуждение сферического коня в вакууме. Какой-то блогер-кот берёт самое бредовое предложение Путина о "мире", которое точно никто сегодня не примет, и на его основе начинаются "рассуждения" о последствиях такого "мира". Понравилась фраза:
до цього 2:22 моменту більшість західних виробників 2:24 зброї бронетехніки снарядів звернуть тут 2:27 своє виробництво і ви везуть заводи От 2:31 хто чітко і першим буде розуміти новий 2:33 розклад то це західні акули бізнесу за 2:37 ними звісно потягнуться і інші не 2:38 пов'язані з оборонкою весь західний 2:41 капітал почне великий вихід з України а
У нас уже есть "західні виробники зброї, бронетехніки, снарядів"? И что они "вывезут"? И ещё цитата:
Саме в той 6:32 момент коли припинилися удари дронами по 6:35 заводам робітники охочі і не боячись 6:39 стають до станка в умовах наростаючої 6:41 бідності в Росії ангари і полящо місяця 6:44 наповнюються сотнями одиниць техніки 6:47 виробництво давно зійшло з плато і 6:50 почало знову стрімко рости
Я что-то не слышал о серьёзных обстрелах оборонных заводов в РФ и о том, что рабочие там боятся "ставати до станка" и это как-то сдерживает оборонное производство. И разговор о "турбулентности". Это как раз то, чего боялся Зеленский до войны и почему не вёл более решительные переговоры о мире и отказывался/затягивал с Минскими договорённостями. Дальше 7-й мин. смотреть не стал. Нет никакого смысла обсуждать абстрактные договорённости. Для блогера смысл есть - поймать хайп, возможно, увеличит аудиторию. Для слушателей- потеря времени. Вы меня удивляете.
fler написав:"Російська нафта створює Індії дедалі більше проблем: так, закупівля легкої малосірчистої нафти Сокіл пов'язана зі складнощами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства Bloomberg". До речі, розрахунки проводяться в рупіях, котрі не влаштовують Росію.
Якщо винирнути з світу Флер у реальний світ, то можна знайти новини про те, що: