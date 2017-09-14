Простите, но это обсуждение сферического коня в вакууме. Какой-то блогер-кот берёт самое бредовое предложение Путина о "мире", которое точно никто сегодня не примет, и на его основе начинаются "рассуждения" о последствиях такого "мира". Понравилась фраза:
до цього 2:22 моменту більшість західних виробників 2:24 зброї бронетехніки снарядів звернуть тут 2:27 своє виробництво і ви везуть заводи От 2:31 хто чітко і першим буде розуміти новий 2:33 розклад то це західні акули бізнесу за 2:37 ними звісно потягнуться і інші не 2:38 пов'язані з оборонкою весь західний 2:41 капітал почне великий вихід з України а
У нас уже есть "західні виробники зброї, бронетехніки, снарядів"? И что они "вывезут"? И ещё цитата:
Саме в той 6:32 момент коли припинилися удари дронами по 6:35 заводам робітники охочі і не боячись 6:39 стають до станка в умовах наростаючої 6:41 бідності в Росії ангари і полящо місяця 6:44 наповнюються сотнями одиниць техніки 6:47 виробництво давно зійшло з плато і 6:50 почало знову стрімко рости
Я что-то не слышал о серьёзных обстрелах оборонных заводов в РФ и о том, что рабочие там боятся "ставати до станка" и это как-то сдерживает оборонное производство. И разговор о "турбулентности". Это как раз то, чего боялся Зеленский до войны и почему не вёл более решительные переговоры о мире и отказывался/затягивал с Минскими договорённостями. Дальше 7-й мин. смотреть не стал. Нет никакого смысла обсуждать абстрактные договорённости. Для блогера смысл есть - поймать хайп, возможно, увеличит аудиторию. Для слушателей- потеря времени. Вы меня удивляете.
fler написав:"Російська нафта створює Індії дедалі більше проблем: так, закупівля легкої малосірчистої нафти Сокіл пов'язана зі складнощами під час спроб провести платіж, розповів один зі співрозмовників агентства Bloomberg". До речі, розрахунки проводяться в рупіях, котрі не влаштовують Росію.
Якщо винирнути з світу Флер у реальний світ, то можна знайти новини про те, що:
andrijk777 написав:Якраз дуже вистояла в перший місяць-два війни. Майже не втратила території. А ми в перший місяць втратили купу територій - і насправді сьогодні це ключова проблема. І мав СРСР величезну технічну перевагу! А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни.
Более не менее выстояла в первый месяц благодаря линии Маннергейма. Потом был месяц затишья и всё. Февраль уже был месяцем поражений. Техническое преимущество (количественное) у Союза было, в основном в танках и авиации. Но танки были слабоватые и большой роли в начале войны не сыграли - они не были предназначены для прорыва серьёзных укреплений. И линию Маннергейма финны строили много (практически 20) лет, а её протяжённость составляла примерно 135 км. У нас граница значительно (в разы) длиннее: "длина морской части — 321 км, сухопутной — 1 974 км". И там была только "линия Яценюка". "А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни" - откуда вы такое взяли??? По артиллерии, танкам, авиации преимущество РФ было да и во многом остаётся очень значительным. Цифры искать не буду, если хотите, поищите сами.
Місяць + місяць = скільки? Правильно, 2 місяці. Ви повторили те що написав я і типу мені заперечили. Танки роль грали. Те що СРСР їх погано використовував це інше питання. РФ також не шибко правильно використовує техніку. Так кордон у нас більший, але і населення у нас більше в 10 разів! Звідки взяв. Наприклад звідси: https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War Фіни: 32 tanks; 114 aircraft СРСР: 2,514–6,541 tanks; 3,880 aircraft Різниця 100-200 разів. У нашій війні різниця 7-8 разів.
Більше відповідати вам не буду, бо то якесь переливання з пустого в порожнє. Не розумію що ви хочете довести? Ось що хочу довести я: Фіни готувались - тому перші 2 місяці тримались. Ми не готувались, тому в перший місяць злили купу територій, хоча могли(я думаю) втримати. А в плані сили сторін, у нас ситуація значно краща(була в 2022) ніж у фінів в 1939.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 11 лип, 2024 16:59, всього редагувалось 1 раз.
*Збройних Силах України мають можливість навчити 100, 200 чи 500 тисяч мобілізованих. Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Радіо Свобода". 500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч – як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові. На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - сказав Ніколюк. https://lb.ua/society/2024/01/28/595903 ... 0_200.html
І посилання від Хотаба на нардепа голову комітету оборони (кажись) -- про переповнені центри підготовки, обмеження.
Наших би управлінців за один стіл посадити... щоб між собою хоча б домовилися. Генерал-майор, начальник....*Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити*...
так тут вообще противоречия нет - как в том анекдоте "но, такая фигня получается"...