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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9015901690179018
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:00

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Якраз дуже вистояла в перший місяць-два війни. Майже не втратила території. А ми в перший місяць втратили купу територій - і насправді сьогодні це ключова проблема.
І мав СРСР величезну технічну перевагу! А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни.

Более не менее выстояла в первый месяц благодаря линии Маннергейма. Потом был месяц затишья и всё. Февраль уже был месяцем поражений.
Техническое преимущество (количественное) у Союза было, в основном в танках и авиации. Но танки были слабоватые и большой роли в начале войны не сыграли - они не были предназначены для прорыва серьёзных укреплений.
И линию Маннергейма финны строили много (практически 20) лет, а её протяжённость составляла примерно 135 км.
У нас граница значительно (в разы) длиннее: "длина морской части — 321 км, сухопутной — 1 974 км". И там была только "линия Яценюка". :)
"А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни" - откуда вы такое взяли??? :shock:
По артиллерии, танкам, авиации преимущество РФ было да и во многом остаётся очень значительным. Цифры искать не буду, если хотите, поищите сами.

Місяць + місяць = скільки? Правильно, 2 місяці. Ви повторили те що написав я і типу мені заперечили.
Танки роль грали.
Так кордон у нас більший, але і населення у нас більше в 10 разів!
Звідки взяв. Наприклад звідси:
https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War
Фіни: 32 tanks; 114 aircraft
СРСР: 2,514–6,541 tanks; 3,880 aircraft
Різниця 100-200 разів. У нашій війні різниця 7-8 разів.

Більше відповідати вам не буду, бо то якесь переливання з пустого в порожнє. Не розумію що ви хочете довести?
Ось що хочу довести я:
Фіни готувались - тому перші 2 місяці тримались. Ми не готувались, тому в перший місяць злили купу територій, хоча могли(я думаю) втримати. А в плані сили сторін, у нас ситуація значно краща(була в 2022) ніж у фінів в 1939.

Увы, но так получилось, что президентом стал не Порошенко, а зеля. Поэтому все эпические косяки подготовки озвучивать нельзя :D - это все праклятые папэрэдныкы :D
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:06

  Дюрі-бачі написав:100% висловив мої думки
https://www.youtube.com/watch?v=W5E51UrqqKE

Послухав 3 хв. Навіщо обговорювати те, чого ніколи не буде???
Ваші думки - це те чого ніколи не буде. Прикольно....
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:09

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:100% висловив мої думки
https://www.youtube.com/watch?v=W5E51UrqqKE

Послухав 3 хв. Навіщо обговорювати те, чого ніколи не буде???
Ваші думки - це те чого ніколи не буде. Прикольно....

Ще можна додати чому за рік до виборів у США говорять що зробить Трамп ? В нас відокремилися ВС і взагалі ні виборів,ані вибору в прямому сенсі.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:09

НІМЕЦЬКА ОПОЗИЦІЯ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ БІЖЕНЦІВ. Є УМОВА
Голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер не відкидає можливості того, що федеральний уряд на чолі з Союзом зможе почати повертати до України військовозобов’язаних біженців, які отримали притулок у ФРН, передає ASB Zeitung. Вказано, що протягом останніх тижнів у союзних партіях – ХСС та Християнсько-демократичний союз (ХДС) – точилася дискусія про зняття захисту з українських призовників.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер у відповідь на відповідне запитання виданню Münchner Merkur сказав, що поверне українських новобранців, «якщо Україна попросить нас про це». Далі тему він не розвивав.

За потенційного федерального уряду на чолі з Союзом Німеччина могла б зіграти певну роль у поверненні новобранців-біженців в Україну. Своєю чергою голова Союзу Юнге (JU) Йоганнес Вінкель, стверджує, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині.
https://zn.ua/ukr/WORLD/nimetska-opozit ... umova.html
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:10

  Ukrainian написав:НІМЕЦЬКА ОПОЗИЦІЯ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ БІЖЕНЦІВ. Є УМОВА
Голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер не відкидає можливості того, що федеральний уряд на чолі з Союзом зможе почати повертати до України військовозобов’язаних біженців, які отримали притулок у ФРН, передає ASB Zeitung. Вказано, що протягом останніх тижнів у союзних партіях – ХСС та Християнсько-демократичний союз (ХДС) – точилася дискусія про зняття захисту з українських призовників.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер у відповідь на відповідне запитання виданню Münchner Merkur сказав, що поверне українських новобранців, «якщо Україна попросить нас про це». Далі тему він не розвивав.

За потенційного федерального уряду на чолі з Союзом Німеччина могла б зіграти певну роль у поверненні новобранців-біженців в Україну. Своєю чергою голова Союзу Юнге (JU) Йоганнес Вінкель, стверджує, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині.
https://zn.ua/ukr/WORLD/nimetska-opozit ... umova.html

Краще далекобійні ракети без умов їх використання!
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:16

  whois2010 написав:
  andrijk777 написав:Тому що немає ніякого "ще 1 млн резерву". Усі 3 млн. мають бронь(відстрочку, відмазку).

Я оновів данні. Не маю ні броні, ні відстрочки. Маю знайомих, колег, рідних, хто так само оновив, не маючи броні.

Ви(ваші знайомі) були в ТЦК?

  kyk написав:Не усі. Мій двоюрідний брат оновив, не має ніяких відстрочок.
Можливо, таких як він - сотні тисяч.

Він був в ТЦК?
andrijk777
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