andrijk777 написав:Якраз дуже вистояла в перший місяць-два війни. Майже не втратила території. А ми в перший місяць втратили купу територій - і насправді сьогодні це ключова проблема. І мав СРСР величезну технічну перевагу! А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни.
Более не менее выстояла в первый месяц благодаря линии Маннергейма. Потом был месяц затишья и всё. Февраль уже был месяцем поражений. Техническое преимущество (количественное) у Союза было, в основном в танках и авиации. Но танки были слабоватые и большой роли в начале войны не сыграли - они не были предназначены для прорыва серьёзных укреплений. И линию Маннергейма финны строили много (практически 20) лет, а её протяжённость составляла примерно 135 км. У нас граница значительно (в разы) длиннее: "длина морской части — 321 км, сухопутной — 1 974 км". И там была только "линия Яценюка". "А в кількості техніки(танки, літаки) - так тотальну перевагу, на відміну від нашої війни" - откуда вы такое взяли??? По артиллерии, танкам, авиации преимущество РФ было да и во многом остаётся очень значительным. Цифры искать не буду, если хотите, поищите сами.
Місяць + місяць = скільки? Правильно, 2 місяці. Ви повторили те що написав я і типу мені заперечили. Танки роль грали. Так кордон у нас більший, але і населення у нас більше в 10 разів! Звідки взяв. Наприклад звідси: https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War Фіни: 32 tanks; 114 aircraft СРСР: 2,514–6,541 tanks; 3,880 aircraft Різниця 100-200 разів. У нашій війні різниця 7-8 разів.
Більше відповідати вам не буду, бо то якесь переливання з пустого в порожнє. Не розумію що ви хочете довести? Ось що хочу довести я: Фіни готувались - тому перші 2 місяці тримались. Ми не готувались, тому в перший місяць злили купу територій, хоча могли(я думаю) втримати. А в плані сили сторін, у нас ситуація значно краща(була в 2022) ніж у фінів в 1939.
Увы, но так получилось, что президентом стал не Порошенко, а зеля. Поэтому все эпические косяки подготовки озвучивать нельзя - это все праклятые папэрэдныкы
НІМЕЦЬКА ОПОЗИЦІЯ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ БІЖЕНЦІВ. Є УМОВА Голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер не відкидає можливості того, що федеральний уряд на чолі з Союзом зможе почати повертати до України військовозобов’язаних біженців, які отримали притулок у ФРН, передає ASB Zeitung. Вказано, що протягом останніх тижнів у союзних партіях – ХСС та Християнсько-демократичний союз (ХДС) – точилася дискусія про зняття захисту з українських призовників.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер у відповідь на відповідне запитання виданню Münchner Merkur сказав, що поверне українських новобранців, «якщо Україна попросить нас про це». Далі тему він не розвивав.
За потенційного федерального уряду на чолі з Союзом Німеччина могла б зіграти певну роль у поверненні новобранців-біженців в Україну. Своєю чергою голова Союзу Юнге (JU) Йоганнес Вінкель, стверджує, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині. https://zn.ua/ukr/WORLD/nimetska-opozit ... umova.html
Ukrainian написав:НІМЕЦЬКА ОПОЗИЦІЯ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ БІЖЕНЦІВ. Є УМОВА Голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер не відкидає можливості того, що федеральний уряд на чолі з Союзом зможе почати повертати до України військовозобов’язаних біженців, які отримали притулок у ФРН, передає ASB Zeitung. Вказано, що протягом останніх тижнів у союзних партіях – ХСС та Християнсько-демократичний союз (ХДС) – точилася дискусія про зняття захисту з українських призовників.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер у відповідь на відповідне запитання виданню Münchner Merkur сказав, що поверне українських новобранців, «якщо Україна попросить нас про це». Далі тему він не розвивав.
За потенційного федерального уряду на чолі з Союзом Німеччина могла б зіграти певну роль у поверненні новобранців-біженців в Україну. Своєю чергою голова Союзу Юнге (JU) Йоганнес Вінкель, стверджує, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині. https://zn.ua/ukr/WORLD/nimetska-opozit ... umova.html
Краще далекобійні ракети без умов їх використання!
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Як повідомляє «Інформаційний спротив», військовий РФ написав у чатбот ГУР Міноборони України, що шокований ударом по дитячій лікарні та, як і дехто з його колег, не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України.
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Російський льотчик після удару по «Охматдиту» передав Україні службові документи й фото своїх командирів
Як повідомляє «Інформаційний спротив», військовий РФ написав у чатбот ГУР Міноборони України, що шокований ударом по дитячій лікарні та, як і дехто з його колег, не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України.
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