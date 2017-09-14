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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9016901790189019
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 19:03

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
Російський льотчик після удару по «Охматдиту» передав Україні службові документи й фото своїх командирів

Як повідомляє «Інформаційний спротив», військовий РФ написав у чатбот ГУР Міноборони України, що шокований ударом по дитячій лікарні та, як і дехто з його колег, не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України.




Вже одного льотчика знайшли в Іспанії після перемовин з ГУР

можливо, ці данні - результат роботи групи хакерів, а новину про крота запустили навмисно. зараз у ціх московинів почнуться перевірки, перевірки перевірок, підозри, паранойя, відсторонення на час проведення, параліч діяльності
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 19:17



Каким то чудом это совпадает с их потерями - 1тыс в день
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 20:45

Адресовано тим хто лементують «а чому так повільно (так мало) передають»

Процес передачі F-16 Україні безпосередньо пов'язаний не лише із підготовкою пілотів і технічного персоналу, а й з підготовкою захищеної інфраструктури в Україні.

Про це заявив на брифінгу на полях саміту НАТО у Вашингтоні високопоставлений представник Альянсу, передає Укрінформ.
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  #<1 ... 9016901790189019
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