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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9017901890199020>
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 19:03

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
Російський льотчик після удару по «Охматдиту» передав Україні службові документи й фото своїх командирів

Як повідомляє «Інформаційний спротив», військовий РФ написав у чатбот ГУР Міноборони України, що шокований ударом по дитячій лікарні та, як і дехто з його колег, не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України.




Вже одного льотчика знайшли в Іспанії після перемовин з ГУР

можливо, ці данні - результат роботи групи хакерів, а новину про крота запустили навмисно. зараз у ціх московинів почнуться перевірки, перевірки перевірок, підозри, паранойя, відсторонення на час проведення, параліч діяльності
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 19:17



Каким то чудом это совпадает с их потерями - 1тыс в день
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 20:45

Адресовано тим хто лементують «а чому так повільно (так мало) передають»

Процес передачі F-16 Україні безпосередньо пов'язаний не лише із підготовкою пілотів і технічного персоналу, а й з підготовкою захищеної інфраструктури в Україні.

Про це заявив на брифінгу на полях саміту НАТО у Вашингтоні високопоставлений представник Альянсу, передає Укрінформ.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 20:57

  Ukrainian написав:Адресовано тим хто лементують «а чому так повільно (так мало) передають»

Процес передачі F-16 Україні безпосередньо пов'язаний не лише із підготовкою пілотів і технічного персоналу, а й з підготовкою захищеної інфраструктури в Україні.

Про це заявив на брифінгу на полях саміту НАТО у Вашингтоні високопоставлений представник Альянсу, передає Укрінформ.


Брехня. Что ж это за боевой самолет такой под который инфраструктуру год готовить надо? Она должна готовится военными на земле за 3 часа до прилета самолета, и вот примеры как это планируется делать:



katso
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 21:08

‼В худшем случае свет будет 4 часа в сутки, - секретарь Киевского горсовета Бондаренко

В лучшем - 4 часа днем и 4 часа ночью.

В конце июля ситуация со светом начнет улучшаться. В сентябре-октябре имеем шансы избегать отключений вообще, - глава "Укрэнерго"

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 21:25

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
Раптом після атаки на нафтовий термінал ціни починають падати.
Атаки продовджуються травень і початок червня, а ціни - бац - і падають.
Точно є кореляція?

Як все добре у світі рожевих поні.

По Denik и fler РФ уже давно должна развалиться.
Что-то задерживается.
Но ничего, уже скоро - "через 2-3 недели". :)

але коли раптово в Раші щось станеться, не забудь сказати - ти ба, зовні такий міцний, а всередині трухлявина. запас міцності в Раші, як в срср наприкінці 80х років
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 21:44

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
Раптом після атаки на нафтовий термінал ціни починають падати.
Атаки продовджуються травень і початок червня, а ціни - бац - і падають.
Точно є кореляція?

Як все добре у світі рожевих поні.

По Denik и fler РФ уже давно должна развалиться.
Что-то задерживается.
Но ничего, уже скоро - "через 2-3 недели". :)

По ЛАДу вже на днях підписуємо з рф мирну угоду та ... готуємось міняти паспорти на ті, шо з куркою.. Тому що з сусідом треба "не сваритися".
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 21:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

с удивлением наткнулся на пост большого патриота Ukrainian.
уже после оккупации большой патриот писал на русском и не гнушался юзать кацапские банки)

как пишет автор, "патриотизм отдельно, а грощи - отдельно"



Байки про банки і не тільки....2008-2017

Сбербанк Росии
«Сберегательный счет»:
остатка на депозите.
Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн».
Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений.
% годовых для срока (месяц) От 1 000 грн
Гривна 14,00
Непогано як для залізобетоної банки :wink: http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:00

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:
  Ukrainian написав:ЛАД
Мені цікаво а де була совість кацапомовних жителів України які вперто голосували комуніста кравчука за комуніста Кучму знищили ядро армії, ядерну зброю та порізали чи відали за газ ракети та літаки ? За усі про кацапські партії?
Чому не голосували а ганьбили той же Рух Чорновола чи Свободу Тягнибока ? Чому слова Бандерівець у кацапомовних регіонах вважаються чимось образливим ?


позаблоковий та без'яденрий статус України обумовлений т.з "Доктриною Павличка"- на честь Дмитра Павличка, одного з очильників Народного Руху, голови комітету ВРУ з міжнародних питаннь 1990-1994. Чорновол ніколи не виступав проти демілітаризації УКраїни, голосував як потрібно було товаришам з Держдепу
І завдяки таким як ви "бандерівець" ще довго буде синонімом безвідповідального розпалювача ворожнечі

А ось що насправді говорив В. Чорновіл
Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати, або хтось сьогодні збирається на нас нападати, але коли немає армії у тієї держави, з нею ніхто не рахується. Армія - це політичний засіб в першу чергу.

https://www.youtube.com/watch?v=Q0BYR5Zw-P4

Чорновіл пропонував залишити в Україні тактичну ядерну зброю"
https://www.youtube.com/watch?v=11yU-vX5_oY


тактичну ЯЗ росіяни оперативно вивезли ще до грудневого референдума і перших президентськиї виборів, уж точно до того як США почали тиснути по МБР
fox767676
 
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